Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Norge har opplevd en nedgang i fødselsraten, spesielt blant unge mødre, siden 1970-tallet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Studenongan Barnehage i Bodø for å lære om tiltak som kan øke fødselsraten.

Studenongan Barnehage, som er for studenters barn, tilbyr «eksamensgaranti», hvor de tar vare på barna selv om de er syke, slik at foreldrene kan ta eksamen.

Økonomi er en viktig faktor for unge voksne når de vurderer å få barn, og mange ønsker å ha bolig og utdanning før de får barn.

Andre tiltak som kan bidra til å øke fødselsraten inkluderer flere studentboliger for familier og bedre økonomiske rammer for studenter.

Vi får stadig færre barn.

Og siden 1970-tallet har gruppen «unge mødre» sunket betraktelig.

Dette vil Kjersti Toppe, barne- og familieministeren, til livs.

Hva skal til for at unge voksne får fart på sakene – og produserer flere barn?

For student Anniken Alexandersen betyr nærhet til barnehagen og «eksamensgaranti» mye.

Garantien betyr at hun får levere sykt barn i barnehagen når hun har eksamen.

Slike eksempler vil barne- og familieminister Kjersti Toppe lære av.

– Vi er opptatt av hva vi kan gjøre for å tilrettelegge bedre for dem som ønsker å få barn tidligere.

Kanskje finner hun svar på barnemysteriet hos «Studentongan»?

«Studenongan» tar godt imot ministeren – som lurer på hvordan regjeringen skal få fart på foreldregenerasjonen.

Økonomi

Studentongan Barnehage er, som navnet kanskje røper, en barnehage for studenters barn.

Barnehagen ligger et steinkast unna Nord universitet og fremstår i utgangspunktet som alle andre barnehager:

Masse barn 👶

Masse latter 😄

God stemning 🥳

FJERT! Ordet glapp ut av forsangeren – til både minister og barns glede. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Men mange av ungene her er i utgangspunktet sjeldne.

De har nemlig foreldre som studerer.

– Barnehagen er ganske viktig. Jeg får trygghet som studentmamma. Uten den hadde jeg vært mer avhengig av omgangskretsen min, sier Anniken Alexandersen.

Hun er student. Og ble mamma da hun var 20.

Perfekt. Det er jo akkurat det Toppe vil ha mer av.

Her kan det læres!

Ea-Sophie henger rundt halsen på mamma. Sistnevnte er glad hun vil være ung med datteren lenge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Hva tror du er grunnen til at ikke flere gjør som deg?

– Det økonomiske. Det ligger som en byrde på skuldrene. Hadde det vært mer tilrettelagt økonomisk for unge tror jeg flere hadde gjort som meg, svarer Anniken og legger til:

– De fleste vil jo ha bolig og utdanning før de får barn. Jeg har tatt ting i en litt annen rekkefølge.

Kjersti Toppe tar seg tid til litt lek før «voksenprat». Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Boller, brus og tips

Lek og moro til side. Toppe er faktisk kommet for å lære.

I en stol dekket med store glassperler får ministeren servert kanelboller, brus og undervisning mens praten går.

– Vi har eksamensgaranti, sier Ole Marius Røsten, daglig leder i barnehagen.

Blir ungene syke tar de vare på ungen likevel for å sikre at foreldrene får tatt eksamen.

– Det har jeg ikke hørt om før, svarer Toppe.

Flott – her læres det!

Røsten sier de fokuserer på læring i tidlig alder gjennom lek. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Studentleder Simen August Stranden har også tatt turen til Studentongan. Han tror grep som eksamensgaranti er svært viktig for unge studerende foreldre.

– Det er viktig for å få progresjon i et studie, sier han og drar frem sykepleien som eksempel på studier der løpende eksamener må bestås.

– Har de ikke mulighet blir det også en stor samfunnskostnad.

Simen August Stranden mener økonomiske aspektet er svært viktig om regjeringen vil at unge skal få barn tidligere. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Simen er 22 år.

Det er jo midt i blinken for regjeringen.

Kanskje han kan begynne å produsere barn?

– Jeg klarer ikke å se for meg hvordan jeg skulle fått det til å gå rundt med en ekstra munn og mage å fylle. Økonomi er en veldig viktig faktor før man velger å få barn, svarer Simen på spørsmål om barn.

– Å få barn nå er helt uaktuelt. Jeg skal studere videre.

Kjersti Toppe var lydhør fra rommets flotteste stol. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

En rekke gode tiltak

Selv om fødselstallene kanskje peker på at det gjøres lite for at unge nordmenn skal få barn, gjøres det ganske mye.

Lena Jørgensen, direktør for velferdstjenester i Studentinord, nevner i fleng.

– Studentboliger for familier, studentbarnehage med eksamensgaranti og gode trygge rammer. Vi leverer også tjenester innenfor rådgivning, samt fysisk og psykiske helsetilbud.

– Vi vet at disse tiltakene er viktige.

Lena Jørgensen forteller at familieboligene er svært populære blant studenter med barn. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Er det virkelig slike tiltak som skal til for å snu trenden, Simen peker på økonomi som en hovedfaktor?

– Det er noen store linjer utenfor oss også. Vi gjør så godt vi kan for å hjelpe de som har barn, eller ønsker å få barn, svarer Jørgensen.

Hun legger til at det ikke er tvil om at økonomi også er en viktig faktor for at de skal kunne gi et godt nok tilbud.

– Det å tilrettelegge gjennom tilstrekkelig antall boliger, eller gjennom enda bedre løsninger i barnehagen, krever økonomi. Økonomien er i dag marginal på flere områder.

Kjersti Toppe tok seg god tid i barnehagen for å finne nøkkelen til flere barn blant unge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hjem for å vurdere tiltak

Kjersti Toppe og resten av gjengen fra departementet er mette på kanelboller.

– Dere må få se badelandet vårt, kommer det fra daglig leder Ole Marius Røsten.

Med rådgivere på slep går følger Toppe etter Røsten inn i et flislagt rom med panoramautsikt mot nordnorsk vinter.

Her fyller vi opp vann og lar ungene leke. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Det er kanskje ikke «badeland» i alle norske barnehager som skal til for at Toppe & co. skal snu fødselstrenden.

Men samlet sett har NRK notert flere forslag:

Flere flotte studentbarnehager med eksamensgaranti

Flere studentboliger for familier

Bedre økonomiske rammer for studenter

Trygge barnehager med nærhet til universitetet kan være viktig for at flere unge skal få barn. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Ble du noe klokere i dag?

– Ja, jeg tenker at de var opptatt av økonomi. Det betyr noe for dem, svarer Toppe.

Hun har også lagt merke til dette med eksamensgaranti og gode studentboliger som er tilpasset barnefamilier.

– Slike gode tilbakemeldinger på hvordan vi kan gjøre det enda bedre tilpasset er bra. Det var en god del tips som jeg tar med meg.

– Vil du jobbe med noen konkrete forslag?

– Ja, vi gjør et arbeid der vi vurderer ulike tiltak. Vi ser med en del bekymring på fødselsraten. Den er blitt veldig lav.

Kan politikere vedta flere barn?

Men handler ikke dette like mye om kultur? At unge rett og slett prioriterer bort å få barn fordi de ønsker å gjøre andre ting?

– Det har absolutt noe med kultur å gjøre. Dette kan man ikke styre politisk. Ungdom i dag gjør ting på sine egne premisser, svarer Toppe.

Hun peker på at mange venter til de er ferdig utdannet, fått seg fast jobb og gjerne begynt karrieren.

– Men vi kan se på om ordningene våre er gode nok for de unge som ønsker å stifte familie.

Statsråden gravde etter svar – og fant flere forslag. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Avslutningsvis spør NRK om Toppe ønsker å legge til noe.

– Det er privat valg å få barn. Men jeg tenker at noen flere kan tenke på å få barn før de er 30 år, svarer hun med et smil.

