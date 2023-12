Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Norske familier bruker mer av inntektene sine på bolig enn tidligere, ifølge en ny forbrukerundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen skyldes sterk prisvekst på boliger, økte leiepriser, økning i kommunale avgifter og høye strømpriser.

Til tross for økte utgifter, lever mamma Iselin, pappa Bob og barna godt familieliv ved å prioritere og planlegge nøye.

Familien bruker cirka 22.000 kroner i måneden på bolig, i tillegg til strømutgifter som bringer totalen opp til cirka 25.000 kroner.

Familien prioriterer også tid til fritidsaktiviteter og kvalitetstid sammen, til tross for en travel hverdag.

Familien fremhever viktigheten av åpen kommunikasjon med barna om økonomiske begrensninger.

Rampenissene setter fire gulrøtter i lysestaken.

De stjeler to båter og legger ut til sjøs.

I havet svømmer det godis.

Stearinlysene brukes som årer.

«Ro, ro til Nordpolen»

Nissene, eller foreldrene, kryper til sengs klokken 23:30.

Neste dag begynner allerede 05:20 for familien NRK har fulgt.

Nok en dag med tidsklemma og dyrtid.

Forbrukerundersøkelsen, som ble publisert i dag, viser at norske familier bruker mye mer av pengene sine på bolig sammenlignet med tidligere.

Det er 10 år siden denne ble gjennomført sist.

De med mindre inntekt bruker mer på bolig Ekspander/minimer faktaboks Kristin Egge-Hoveid, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, forklarer at vi bruker langt mer på bolig nå enn tidligere. Økningen er fra 31 prosent av utgiftene til 36 prosent. – Det er en økning siden 2012 og vi ser at det følger utviklingen med de høye boligprisene og leieprisene, sier Egge-Hoveid til NRK. Hun legger til: – Vi ser også at det går mye til strømpriser, det er ikke så overraskende kanskje. – Er det overraskende at folk bruker så mye på bolig? – Nei, det er høye boligpriser. Vi ser at det er forskjeller mellom husholdninger. De som ligger i gruppa med lavinntekt – så går enda mer til å bo. Når mer går til å bo og da er det mindre penger å bruke på andre ting. Det er også forskjeller mellom by og land. – Det vi ser at i byene er det går mest penger til bolig. På landet eller på mindre steder, ser vi at de bruker mer på transport, mindre på å bo. Det er samlet tall siden 1958, og den største forandringen handler gjennom tiden handler om mat. – Det tydeligste er at det vi bruker på mat. Omtrent 12 prosent i dag. Mens for 65 år sida utgjorde matutgiftene 40 prosent. Da gikk bare 13 prosent til bolig. – Hva kan vi bruke tallene til? – Tallene brukes i det politiske, som skattepolitikk og for å se på forskjeller mellom husholdninger. Og det brukes inn i forskning om forbruk.

Mye tyder på at familier må prioritere på andre måter enn tidligere.

Likevel forteller trebarnsforeldrene Iselin Mari Røstgaard og Bob Fagerland at de lever et harmonisk familieliv.

Hvordan klarer de det?

Og hva kan vi lære av en «en helt vanlig familie»?

– D e undervannsorma og fiska i havet!

Trylle frem tid til kos

Seks timer søvn senere.

Rampemor sniker seg ut av senga.

A-mennesket Iselin kler på seg og kjører til treningssenteret som ligger like ved jobben.

– Hvorfor orker du dette?

– Det handler om ha god samvittighet for min egen del. Samtidig gjør det etter,middagen enklere å organisere, samt at det gir meg tid til ungene de timene vi har sammen før de legger seg.

Iselin får rodd noen meter selv uten stearinlys.

Klokka er bare 05:45, men Iselin er godt i gang med dagen. Kanskje ikke magi, men på denne måten tryller hun frem mer tid til ungene på kvelden.

Tre kvarter senere ruller nissefar ut av samme seng.

– Selv om jeg er et b-menneske liker jeg å stå opp tidlig. Jeg hater stress.

Han drar frem et brød og begynner å skjære.

– Det er som et maskineri. Det blir ni brødskiver totalt til skolemat.

Bob ser seg over skulderen, på kameraet.

–Jeg smører matpakker fordi jeg er så sur om morgenen. Jeg trenger et kvarter til å komme meg mens ungene våkner.

– Perfekt å ha meg og et kamera her da?

– Det er nydelig, svarer Bob før han ler.

Sondre Skjelvik / NRK Hvor mye penger bruker vi på mat? SSBs forbrukerundersøkelse ble sist gjennomført i 2012. Den gang brukte en husholdning i snitt 51.429 kroner på mat og drikke uten alkohol. Det tilsvarte 11.9 prosent av det totale forbruket. Hvor mye bruker vi nå? Sveip --> Sondre Skjelvik Nå bruker vi.... Årets undersøkelse viser at en husholdning bruker 11.6 prosent av månedsforbruket på mat. I snitt bruker en husholdning 66.000 kroner i året. Bob og Iselin sier de bruker omtrent 10.000 kroner i måneden på mat og andre dagligvarer. Sondre Skjelvik Alkohol og tobakk I 2012 brukte vi 2.7 prosent av forbruket på alkohol og tobakk. Nå bruker vi 2,2 prosent på det samme.

– Rampenissene er så smarte

Bob legger den siste yoghurten i matboks nummer tre. Klokka er blitt 06:50.

– De får frukt på skolen, derfor er det ikke noe grønt i matboksen, sier Bob før han tar seg en kopp kaffe.

Den litt tungstartede faren rekker en dose koffein før ungene vekkes ti minutter senere.

– Hvor mye penger bruker dere på mat i måneden?

– Rundt 10.000 kroner. Mat og sånn er blitt mye dyrere. Før hadde vi alltid fullt kjøleskap. Nå er det oftere halvfullt enn fullt.

– Det er litt kjipt, men samtidig går det jo helt fint.

Til info tjener Iselin og Bob rundt 1,3 millioner kroner samlet.

Det er nesten nøyaktig på gjennomsnittet i Norge, som for to personer er 1,269 millioner kroner før skatt.

Kjedelig voksenprat går heldigvis raskt i ut vinduet.

Sverre (6), Elide (8) og Sivert (12) kommer nærmest løpende ned trappa for å starte dagen.

Rampenissen har sørget for at det ikke ble stearinlys til frokoststunden.

Yngstemann river av topplokket på yoghurten og slikker iherdig mens han undrer seg over rampenissene.

– Rampenissene er så smarte. De har byttet ut lysene med gulrøtter.

– Hva må dere gjøre før dere drar på skolen?

– Vi har det litt travelt. Vi må spise, også må vi slappe av litt på sofaen, svarer Elide.

Sondre Skjelvik / NRK Nøye planlagt Sivert (12) sjekker månedskalenderen for middager. Mamma Iselin forteller at slik planlegging er viktig både for struktur og økonomi. Sondre Skjelvik / NRK Hva er en bra familie? Storebror Sivert sier det handler om å være snille med egne søsken. – Er du alltid snill med lillesøster og lillebror? – Nei, svarer han og humrer. Sondre Skjelvik / NRK Travelt? Å finne tid til kos kan også gjøre hverdagen travel. Da er det fint å ha en liten halvtime før skolebussen går.

Bil kom i veien for nytt kjøkken

Mens underholdning surrer og går både på TV, iPader og telefoner kler Bob på seg arbeidsklær.

– Vi sees senere i dag unger.

Bob sniker seg ut i mørket.

Siden mamma Iselin har elbilen setter han seg i familiens andre bil.

Sondre Skjelvik / NRK Hvor mye penger bruker nordmenn på transport? Familien i Bodø bruker rundt 9.000 kroner på transport i løpet av en måned. Jobb og fritidsaktiviteter, i kombinasjon med et begrenset kollektivtilbud, gjør at to biler er en nødvendighet. Hva med resten av Norge? Sveip --> Josef Benoni Tveit Ness / NRK Den gang da... I 2012 brukte en husholdning i gjennomsnitt 81.574 kroner i året på transport. Det er 6.800 kroner i måneden, eller 18.7 prosent av det totale forbruket. 11 år senere har dette tallet Sveip --> Ole-Fredrik Lambertsen Nå bruker vi... Forbrukerundersøkelsen til SSB viser at vi nå bruker 14,2 prosent av utgiftene våre på transport. Det er et snitt på 80.000 kroner i året. En forklaring på nedgangen er at utgiftene til drivstoff er mye lavere, som er naturlig på grunn av mange elbiler.

Pappa kjører mot Bodø sentrum.

Samtidig gjør ungene seg klar for skolebussen som går i motsatt retning.

Hver dag er det storebror Sivert som har ansvaret for at de tre kommer av gårde.

De tre kompanjongene samarbeider godt. Kanskje er de ekstra flinke siden NRK er på besøk? Kanskje er de like flinke hver dag.

Og mens barna gjør seg klare for nok en skoledag på Bodøs eldste skole, Skaug, er mamma Iselin kommet seg fra trening til jobb.

Sykepleieren forteller at hun for et år siden måtte ta et hardt valg om å slutte i jobben som enhetsleder på sykehuset.

– Det var ikke noe igjen av mor da jeg kom hjem fra jobb. Jeg trivdes veldig godt, men det ble for mye rett og slett, forteller hun.

Iselin jobber i dag for Helseservice Engros. De er leverer medisinske forbruksvarer i hele Nord-Norge og Iselin er ansatt som sykepleier.

Og det er ikke bare i jobben Iselin har tatt harde prioriteringer det siste året.

– Den andre bilen vår gikk konken i fjor. Da måtte vi prioritere ny bil over nytt kjøkken.

– Hvordan føles det?

– Man må prioritere for å ha noe å leve for hele måneden. Samtidig skal ikke vi klage. Vi har nok, men man merker jo at alt blir dyrere.

Et fristed

På motsatt side av byen er Bob godt i gang med arbeidsdagen.

Tømreren ble permittert under finanskrisen i 2009 og endte opp med å skifte beite.

Nå arbeider han på butikk for bilutstyr og dekk. Her driver han med alt fra organisering til dekkskift.

Bob sier tiden som permittert fikk ham til å innse hvor mye jobb betyr.

– Hva tenker du om jobb? Hvor viktig er det i hverdagen?

– Det er veldig viktig. Da Sverre kom til verden fikk han kolikk. Det var skriking hele døgnet, sier Bob og fortsetter:

– Å dra på jobb føltes som et ordentlig fristed. Har du ikke jobb går det utover psyken. Da jeg var permittert følte jeg meg litt ubrukelig.

Arbeidsledigheten i Norge er i skrivende stund 3,6 prosent ifølge SSB.

Mens pappa løfter dekk etter dekk er ungene snart ferdig på skolen.

Mørketiden gjør at det nesten har rukket å bli mørkt før de er hjemme klokken 14:00.

Mamma Iselin kommer susende to timer senere.

Da er det allerede mørkt.

Den fine utsikten fra hjemmet på «Nordsia» får de heldigvis nyte døgnet rundt om sommeren.

Supermennesker?

Ikke før Iselin har kommet inn døren begynner den andre «jobben».

Et par sko flyttes. En jakke henges opp.

To hjemmelagde fiskergratenger med fisk fra Værøy står ferdig tint på benken.

– Vi er heldig som har min pappa. Han er fisker. Vi sparer mye penger på det, sier Iselin mens hun skreller poteter som er dyrket av Bobs familie på Kjerringøy.

Mens mamma lager middag er Sverre blitt bonde.

Potene kommer raskt på kok og gratengen er i ovnen.

Minstemann i huset har spilt fotball i en time med en kompis.

Iselin ordner en gulrot til begge.

– For oss vanlig dødelig som ikke har barn fremstår foreldre ofte som supermennesker. Hva tenker du om det?

– Nei, det er vi absolutt ikke. Det er tungt de første årene. Man sover ikke og er helt oppspist hele dagen.

Sverre vil ha ketsjup til fiskegratengen. Han angret imidlertid fem sekunder senere.

Bob kommer inn døra noen minutter før middagen serveres.

Med ekte lofottorsk fra Værøy forsyner både familien og journalisten seg grovt.

Likevel ryddes maten raskt av bordet til fordel for en kopp kaffe. Alt skjer sømløst, og i et rasende tempo.

– Hvor ofte har dere tid til en kopp kaffe etter middag?

– Vinterstid har vi litt bedre tid. Da skjer det ikke så mye. Men på våren og høsten er det fotballkamper for tre unger hver uke, svarer Bob før Iselin legger til:

– Også jobber du overtid med dekkskift i samme periode.

Latteren sitter løst når Sivert (12) mimrer tilbake til i sommer da de var i Syden for første gang som familie.

Multitasking på høyt nivå

Den eldste sønnen Sivert sitter igjen med foreldrene.

Sverre arrangerer fotballturnering i stua.

– Hvordan er det å diskutere økonomi med unger?

– De har veldig godt av å vite at det ikke er uendelig med penger. Forklare dem hvordan lønning fungerer. Vi har mange ganger sagt at vi ikke har råd til å gå på kino, badeland eller andre ekstrating, svarer Iselin.

Sondre Skjelvik / NRK Fritid koster mye penger Bob-Eskil sier det varierer mye hvor mye penger de bruker på kultur og fritid. Noen måneder mer, noen måneder nesten ingenting. Har de lite penger fungerer det vel så bra å slå av lyset i stua og ha kinokveld hjemme. Hvor mye bruker folk i Norge? Sveip --> Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK Før brukte vi... Da forbrukerundersøkelsen ble gjennomført i 2012 brukte en husholdning 43.347 kroner i året. Det tilsvarer 10 prosent av det totale forbruket. Nå bruker vi... --> Sigurd Steinum / NRK Nå bruker vi... Årets undersøkelse viser at vi bruker 7,9 prosent av utgiftene våre på fritid, sport og kultur.

Julekaker og kaffe er historie på en liten halvtime. Det er ingen tid til mer fjas.

Bob og Sivert hiver seg i bilen og kjører mot gymsalen der fotballtrening finner sted 18:00.

Etter tre-fire svinger hyler det i lomma på sjåføren.

– Vi har glemt å diskutere handlelista, sier Iselin som er på høyttaler.

Sverre holder telefonen mens Bob-Eskil forteller at han stoler på Iselins avgjørelser i butikken.

Handleliste får være handleliste. Det står viktigere ting på agendaen.

«Kom dere opp i trappa. Et kvarter som vanlig.» sier Bob mens han drar frem telefonen.

Parkenfestivalen, Bodøs største festival, har nemlig slipp av billetter klokken 18:00.

– Nå skal vi prøve å få billett til Parken. Det er mange år siden vi har vært der siste, og har ikke tatt oss råd til det. Vi får håpe det blir lykke, men det vet vi jo ikke, sier Bob og ler.

– Hva er viktigst akkurat nå?

– Parkenbillett.

En av de unge lovende fotballstjernene har fått vondt i en tå og trenger teip.

– Husk å få det stramt, sier Bob mens han forsøker å velge to billetter til festivalen.

Det ser lovende ut, både for tær og billetter.

– Men det går fort å selge ut billettene.

Det ble billetter. To billetter koster 5140 kroner, så da må noe prioriteres bort.

Blomkål til 41 kroner

Festivalfesten er i boks og Bob kan være 100 prosent trener igjen.

– Hva gir det deg å være trener for unger?

– Det gir meg mye når vi tidvis lykkes. Se ungene bli veldig glad, sier han før noen ber om flere kjegler.

– Du var litt trøtt etter jobb. Hvordan finner du energi?

– Så lenge man trives med det man gjør så tror jeg man får energi av det.

Treningstid i sal er verdifullt. For å få mer ut av tiden varmer de opp i trappa før selve treningstimen.

Mens far og sønn trener har Iselin flyttet seg til butikken.

Ikke favorittaktiviteten.

– Jeg hater å handle. Bob gjør det til vanlig. Det er så mange valg. Som dette, sier hun og tar opp en grov leverpostei.

– Dette spiser ikke jeg. Men ungene spiser det. Kanskje vil de ha juleposteien i stedet?

Melk er heldigvis en sikker vinner.

– Det er dyrtid. Tenker du mer over hva du handler enn for et år eller to siden?

– Ikke når vi akkurat har fått lønn. Men ja, etter hvert, svarer Iselin.

Hun legger til, litt humoristisk:

– For eksempel har vi prøvd å vanne ut tacoen med gulrøtter og bønner.

Lyspærer, frokostblanding, pålegg og alt annet enn familie på fem måtte trenge fyller opp handlevogna.

Iselin drar frem flere eksempler på at ting er blitt dyrere. Som leverpostei på boks.

– Hvor viktig er det for dere med frukt og grønt?

– Det har og er veldig viktig for oss. Vi er kanskje blitt litt mindre flinke til å ha mye frukt og grønt. Men se på dette da, blomkålen koster 41 kroner.

– Jeg trodde den kostet 15 kroner for litt siden.

Iselin ler og tar med seg en agurk.

762 kroner denne gangen. Det holder til mandag, kanskje.

– Du er kronisk

De to bilene er på vei hjem, henholdsvis fra butikk og trening.

Iselin henter Sverres kompis hjemme, kjører ham hjem og henter datteren hos en venninne.

– Det blir noen turer, men så bytter vi litt på at ungene er her eller der. Da er det jo levelig, sier Iselin om all transporten.

Rundt kveldsbordet blir det brått latter når Bob kan fortelle at de måtte dra en engelskmann opp av grøfta på vei hjem fra trening.

For første gang denne dagen er alle samlet rundt bordet.

Mamma, pappa, Sverre, Elide og Sivert.

– Hvis vi er raske på badet så kan jeg lese litt julekongen. Kanskje vi klarer å lese to kapitler.

Iselin ser på bort på seksåringen i huset.

– Vi får se, svarer han lurt før han gjesper.

Bob får en telefon fra en kompis. Han trenger hjelp med å flytte en kommode. Iselin og Sverre får ta leggingen alene.

Yngstemann kjemper seg gjennom to kapitler, til mors glede.

Far suser ut døra for å hjelpe en kompis.

Storesøster venter spent på at mor skal krype inn i senga med henne. Hun vil fortelle hva hun ønsker seg til jul.

– Er det de tingene til neglene du ønsker deg?

Elide vil ikke ha lesing i kveld, bare litt jenteprat.

– Ja, også noe annet, svarer hun.

– Hva da?

– Du vet sånn. Sånn man bruker i fjeset, skin care.

– Skin care? Du høres ut som du er 40 år Elide. Det er jo hudpleie.

Begge ler høyt.

– Du er kronisk.

– Du er mer kronisk, svarer Elide.

Sondre Skjelvik / NRK Hvor mye bruker vi på hus? Familien i Bodø sier de bruker 22.000 kroner i måneden på bolig. I tillegg kommer strøm som drar utgiftene opp til omtrent 25.000 kroner. Hva med resten av Norge? Sveip --> Simon Skjelvik Brandseth / NRK Før brukte vi... I 2012 brukte en husholdning i gjennomsnitt 135.982 kroner på bolig, lys og brensel. Det tilsvarte hele 31,2 prosent av hele forbruket. Men nå... Sveip --> Sondre Skjelvik / NRK Vi bruker nå.... SSBs undersøkelse viser at en vanlig husholdning bruker 36 prosent av inntekten på bolig. Lavinntektsfamilier bruker langt mer, hele 44 prosent av utgiftene deres går med til bolig.

– Snakk med barna

Iselin Mari Røstgård og Bob Fagerland har nesten fått alle i seng og klokka nærmer seg 21:00.

Begge legger seg ned på sofaen, sammen med Sivert (12).

– Hva er de største hverdagsgledene?

– Det aller beste er de gode opplevelsene sammen med ungene. Å kunne flire helt ned i magen sammen. Det er ingenting som gjør meg så glad som det, svarer Iselin.

Pappa forteller en vits, og alle ler.

– Føler dere det på kroppen at ting blir dyrere?

– Kanskje på mat. Det er litt kjipt at vi ikke har fullt kjøleskap hele tiden, svarer Bob.

– Vi har jo fullt kjøleskap av og til, kommer det fra Iselin.

De to ser litt på hverandre mens Sivert er helt stille.

– Synes du vi er fattige Sivert?

Manchester-supporteren ser bort på moren og ler.

– Nei, det synes jeg ikke.

– Er det en sammenheng mellom det som koster penger og det som gir de beste minnene?

– Nei. Det kan være nok med en telttur, kommer det raskt fra Bob.

Iselin fortsetter:

– I fjor var vi i Sverige på tur, før vi senere var på telttur. Vi spurte ungene i år hva de ville, og da er det telttur som blir dratt fram hele tiden. Det handler om at vi alle er sammen, nær og at det kanskje ikke skjer så mye.

Tid der du er påkoblet med barna. Da blir det god kontakt, mener foreldrene Iselin og Bob.

– Jeg skal snart dra hjem så dere får sove. Men først; det virker som dere klarer å skape et godt, fint familieliv, til tross for at det er litt trangere. Hva er deres beste tips?

– Snakke med ungene. De tåler å høre at de ikke kan få alt. Da slipper man litt den byrden, svarer Iselin.

– Jeg tror det blir bedre med en tankegang om at alt ikke skal handle om penger.