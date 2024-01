Lille Ellinor kom til verden på årets første dag på Haukeland sykehus, og hun strekker en krøllete pekefinger i været når du tar på henne. Hun griper seg fast i verden rundt.

Det er også et gripende øyeblikk å være på ei fødeavdeling med et splitter nytt liv foran deg.

Mor Selma (23) og pappa Fredrik (26) er begge i fast jobb, har kjøpt seg leilighet og var klar for familieforøkning.

Første i gjengen som får barn

– Jeg er blant de første av mine skolevenner som får barn, men det kjennes helt rett sier Selma. Hun er utdannet sykepleier i fast jobb og ser smilende bort på sin samboer.

– Dette er det mest meningsfulle jeg har opplevd i hele mitt liv, sier Fredrik. Også han er sykepleier og kjenner avdelingene på sykehuset ut og inn. Felles for dem begge er at oppholdet på fødeavdelinga er en førstegangs erfaring.

Selma, Ellinor og Fredrik er ikke helt landet etter fødsel – de har alt klart for at den unge jenta skal få det hun trenger i livet. Hus, jobb og stasjonsvogn. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ikke planlagt

Begge har tenkt på dette med barn, uten at det var direkte planlagt at det skulle bli akkurat nå.

– Jeg gjorde opptak på video da han fikk vite at jeg var gravid. Det var litt av en reaksjon, sier Selma og ler.

Men stadig færre gjør som Selma og Fredrik. Fødselstallene har i lang tid vært synkende, med ett besynderlig unntak: Koronakullet.

Fødselstallet i 2021 var like sterkt som 2017, og dette merkes i alle helseregioner.

Ser man bort fra den årgangen, er det nå jevnt over en utflating i fødselstallene.

Sjekk din region

Hvert år publiseres det tall i Medisinsk fødselsregister med detaljer om hvordan aktiviteten har vært på landets mange fødeavdelinger og fødestuer.

Vi har vært utålmodige i år, og ringt til hver eneste sykehusavdeling for å høre hvordan fjoråret gikk.

Her kan du se hva resultatet ble i din region:

Fasiten som vi sitter med nå er en gledelig nyhet for nordlendingene, som har en økning i forhold til året før, mens andre regioner har nedgang eller at det er født nesten like mange barn de to siste årene.

Fakta om datainnhentingen Ekspander/minimer faktaboks Tallene er ikke kvalitetssikret, det vil si at det er mulig å misforstå spørsmålet som ble stilt til de ulike fødeenhetene. «Hvor mange barn ble det født på din avdeling i fjor», var spørsmålet vi stilte. Men fødeavdelingene opererer både med antall fødsler (som kan være tvilling- eller fler-fødsler), antall barn og også antall dødfødsler. Alle tallene registreres i medisinsk fødselsregister, som kvalitetssikres og oppdateres en stund ut i det nye året. I disse tallene finnes det også noen hjemmefødsler som ikke er registrert på en enkelt institusjon. Også her er trenden nedadgående. I 2016 var det 175 barn som ikke ble registrert på ei fødeavdeling, i 2022 var det 108. Vi har ikke noen oversikt foreløpig for 2023. Vi har ringt til 46 fødeavdelinger og snakket med jordmødre på vakt, kommunikasjonsavdelinger, klinikksjefer og vikarer. Vi har berømmet dem for den utrolig viktige jobben de gjør for barn og foreldre, og for samfunnet. Rikshospitalets tall er kun oppdatert pr november 2023, det har ikke lyktes å få oppdaterte tall til tross for gjentatte henvendelser.

Snur trenden?

Forsker hos Statistisk sentralbyrå (SSB), Lars Dommermuth, tror kanskje tallene er i ferd med å snu, men sier det er for tidlig å slå fast at dette er en trend.

– Vi har kanskje nådd bunnen i antall fødte, og at vi kanskje vil se en enda mer stabile tall i 2024, eller til og med en liten oppgang, sier forskeren.

Lars Dommermuth er forsker ved Statistisk sentralbyrå og har forsket på årsakene til at norske kvinner venter lenger med å få barn og får færre enn tidligere. Foto: SSB

– Hva er det du er mest spent på i det tallmaterialet som etter hvert kommer til å bli tilgjengelig for dere å forske på?

– På om vi ser en endring i alder på de som har sin første fødsel, og om vi ser igjen en oppgang i første fødsel. De siste ti årene har folk utsatt førstefødsel og dermed fått sitt første barn senere.

NRKs datainnhenting har ikke med de såkalte demografiske detaljene om alder på mor, bostedskommune eller om dette er det første barnet. Vi har kun de totale fødselstallene for hele landet.

– Men det første barnet er det viktigste?

– Ja. I Norge er det fortsatt sånn at de fleste som får barn nummer en, de får også barn nummer to, sier Dommermuth.

– Vi har en ganske liten andel som har bare ett barn, så det er den kritiske overgangen. Hvis kvinner og menn først får sitt første barn, er det ganske høy sannsynlighet at de også får barn nummer to. Andelen som har fått tredje og fjerde har gått ned, sier forskeren.

Helse Vest

Sykehus og fødeavdelinger i Vest har samlet sett nedgang, men i Stavanger kom det 17 flere borgere til verden i fjor sammenliknet med 2022. Voss kunne også ta imot 11 flere enn året før, og 3 i pluss på Stord. Ellers var det nedgang.

Helse Sør-Øst

Sykehusene på østlandet tar naturlig nok imot de aller fleste av landets nye innbyggere. 29.000 av de i overkant 51.000 som ble født i fjor kom til verden i denne sykehusregionen. Tallene våre er oppdatert med samtlige enheter så nær som Rikshospitalet. Her har vi bare tall pr. november 2023, og gjennomsnittlig fødes det rundt 150 barn i desember her. Disse tallene er så små at de gjør lite utslag på statistikken.

Helse Midt-Norge

Både Volda og Namsos kunne skilte med en ørliten økning i antall fødte i 2023, men totalt for helseforetaket ble det født 6.997 barn. Det er en nedgang på 62 fra året før.

Helse Nord

Den eneste regionen men en markant økning i forhold til folketall, er nordlendingene. De har tatt fødselsraten tilbake til 2019-nivå (om vi fortsatt lukker øynene for pandemien). I fjor kom det 161 flere nordlendinger til verden enn i 2022.

I de aller fleste sykehusene har det kommet flere – og i samtlige fødeenheter i Finnmark har det vært ei økning, noe som allerede var klart i løpet av høsten i fjor.

Så hva kommer den negative trenden av?

Forskere har pekt på at økonomisk usikkerhet, generell frykt for hvordan verden utvikler seg og høy arbeidsledighet har innvirkning på ønsket om å føde barn.

I tillegg er det mange som mener at det er nok barn i verden allerede og at de heller vil legge innsatsen sin for å hjelpe der enn å få egne barn.

Atter andre ønsker å ha alt av jobb og hus på plass før de får barn – og andre igjen har ikke mulighet til å få barn selv, uansett hvor høyt de ønsker det.

– Er det noen sammenheng mellom at man får sitt første og andre barn, så skaffer man seg hund i stedet barn nummer tre?

– Det er et godt spørsmål. Vi har faktisk diskutert det flere ganger i lunsjpausen, men vi har ikke noen gode tall, statistikk eller opplysninger rundt det dessverre, sier Lars Dommermuth ved SSB.