Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Elisabeth Larsen (31) gikk i fødsel på badet mens samboeren Magne Andre Arntsen (35) sov i etasjen over.

Elisabeth hadde 13 ubesvarte anrop til Magne før han våknet og oppdaget at fødselen var i gang.

Magne, som vanligvis jobber som tunneldriver, endte opp med å ta imot barnet.

Etter fødselen ble Elisabeth og barnet kjørt til Nordlandssykehuset på Gravdal fordi morkaken ikke kom ut naturlig og måtte opereres ut. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Det gikk mye fortere enn Elisabeth Larsen hadde tenkt. Da hun fødte parets første sønn tok fødselen 18 timer.

Derfor stresset hun ikke da vannet gikk 10. januar i år. Det var bare å smøre seg med tålmodighet – trodde hun.

Hun vekket samboeren Magne Andre Arntsen og sa:

– Nå har vannet gått, men ta det bare med ro. Bare gå og legg deg. Dette kommer til å ta tid.

Magne gjorde som han fikk beskjed om. Han ba Elisabeth si ifra om det skulle utvikle seg, og gikk å la seg.

Elisabeth ringte fødestua på sykehuset i Gravdal og fikk beskjed om å ta en Paracet, forholde seg rolig og ta kontakt om det skulle skje noe mer.

– Jeg rigget meg til i sofakroken, med strikking og TV. Jeg skulle virkelig kose meg.

– Dette skal jeg puste meg igjennom. Dette går bare fint, tenkte hun.

Men så begynte ting å skje. Elisabeth fikk kraftige rier. Hun begynte å puste og pese. Og måtte løpe frem og tilbake mellom stua og badet.

– Jeg kjente at riene ble mer og mer intense, så tenkte jeg «herregud, jeg må ringe gubben». Jeg må få tak i ham.

Men han sov.

Elisabeth Larsen (31) lå på badet med kraftige rier mens samboeren Magne Andre Arntsen (35) lå å sov på soverommet. Da han til slutt våknet var barnet på vei ut. Du trenger javascript for å se video. Elisabeth Larsen (31) lå på badet med kraftige rier mens samboeren Magne Andre Arntsen (35) lå å sov på soverommet. Da han til slutt våknet var barnet på vei ut.

13 ubesvarte anrop

Elisabeth ringte og ringte, men fikk ikke svar.

Mens hun prøvde å puste seg gjennom riene var samboeren uvitende om at fødselen var i full gang.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få sove siden hun sa at vannet hadde gått, for da blir man jo litt urolig. Men jeg må ha vært helt i koma. Jeg var helt borte vekk, sier Mange Andre lattermildt.

– Hvis jeg hadde svart telefon, så hadde vi kjørt til sykehuset og da hadde han kommet til i bilen. Det er det ingen tvil om, så det hadde vært veldig krise, sier Magne. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Etter 13 ubesvarte anrop bestemte Elisabeth seg for å ringe svigermor, som ga beskjed om at hun er på tur.

Elisabeth sto på badet og lener seg til stellebordet.

– Etter hvert som riene ble sterkere og sterkere, stod jeg lent over stellebordet og tenkte «hvorfor blir man gravid»?, «hvorfor går man gjennom det her»? Det her er helt forferdelig.

– Jeg hadde 8 til 10 centimeter åpning, og da tenkte jeg «»herregud, jeg må bare ned på alle fire». Nå må han pina meg komme ut.

Elisabeth fikk pressrier og la seg ned på gulvet.

Omsider våknet Magne. Han hørte roping fra badet i første etasje. Han sjekket telefonen:

– 13 ubesvarte anrop. Da måtte jeg bare springe ned for å se hva som skjedde, og da lå hun på alle fire og sa at jeg måtte ringe føden.

Elisabeth fikk pressrier, og derfra gikk det utrolig fort.

– Da jeg var på tur opp trappa for å hente mobilen, så sa hun «nå kommer hodet». Og da måtte jeg bare springe ned igjen og gjøre meg klar til å ta imot.

Fødestua på badet

Inn ytterdøra kom svigermor, og ga Magne beskjed om å ta imot gutten.

Han, som vanligvis reiser rundt i Norge og jobber som tunneldriver i Veidekke, fikk plutselig helt nye arbeidsoppgaver.

– Jeg tok imot gutten og fikk lagt ham på brystet til moren og så at alt var greit. Han hylte og skrek med en gang han kom ut med hodet. Det er et tegn på at hadde gått bra.

– Følte du deg trygg på å ha ham som jordmor?

– Jeg hadde ikke noe valg. Jeg var bare nødt, sier Elisabeth, og legger til:

– Jeg synes han var veldig flink. Med tanke på at han ikke tåler synet av blod.

Ifølge Elisabeth var minstesønnen ute på under 30 minutter

– Det var så urealistisk at det skulle gå så himla fort. Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt.

På under en halvtime fikk Elisabeth og Magne møte sin andrefødte sønn 10. januar. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Ikke så lenge etter kom ambulansearbeiderne også inn døra:

– Da de kom, så kunne jeg roe litt ned. Da var det under kontroll, sier Magne.

– Får du lyst til å bytte yrke, bli jordmor?

– Det tror jeg ikke er et alternativ. Jeg spøkte med at det er bare å ringe når jeg er hjemme og har fri, men det blir bare en spøk. Jeg tror det holder med én gang.

Endte på sykehus

Selv om hjemmefødselen gikk bra, tok paret turen til Nordlandssykehuset på Gravdal.

Morkaken kom ikke ut, og det ble derfor nødvendig å operere.

– Vi var der noen dager etterpå for å få den ut. Jeg fikk ha gutten på brystet mitt, mens hun lå i andre etasjen og fikk reparert litt, sier Magne.

