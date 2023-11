Fikk USA-drømmen ødelagt av TV-serie – flyttet til fiskevær i Lofoten med 14 innbyggere

– Er dette å følge drømmen?

– Ja, definitivt. Det du ser her er drømmen.

Rachel Post ser bort på Charles.

– Det er tre år siden vi gikk nedover veien i Montana. Ved det lille småbruket vårt, sier han og legger til:

– Så spurte vi; kan vi flytte til Norge?

Tre år senere har de kjøpt hus på et av Lofotens mest populære steder.

2 millioner over takst med «privat» strand. Nå vil de ha barn og bli gamle i Flakstad.

Men hvorfor forlot de venner, familie og et av de mest populære naturstedene i USA til fordel for lille Lofoten?

Rachel og Charles har bodd i ei rorbu i et år. Nå er gården i USA solgt til fordel for et hus i Lofoten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Biologen og kunstneren

Charles og Rachel møttes i 2019. Mange mente de giftet seg for raskt.

Det brydde de seg ikke om.

– Vi tenkte på oss selv. Hva andre mente om det var ikke så viktig, sier Charles.

Sammen fikk de råd til et lite småbruk i Montana.

Rachel og Charles har vært lykkelig gift siden 2019. Småbruket i Montana var drømmehuset. Stille og rolig i naturskjønne omgivelser. Hunden Knut er alltid med på tur.

Med umiddelbar nærhet til nasjonalparken Yellowstone var det et perfekt utgangspunkt for to rastløse amerikanere.

– Jeg har vært intenst opptatt av natur så lenge jeg kan huske. Helt fra jeg var liten og gikk rundt med ei bøtte og fanget ting, forklarer Charles.

– Bestemoren min oppmuntret meg alltid.

Sondre Skjelvik Ser du noe? Charles vokste opp nord for San Francisco. Området er kjent for unikt fugleliv og enorme trær. Her titter han etter fugler utenfor Ramberg. Sveip 👉 AFP Inspirasjon Blant annet i Sequoia National Park i California finnes de enorme trærne. Under en skogbrann i 2021 ble det gjort beskyttelsesarbeid. Natur som dette har inspirert Charles til å velge naturen som yrke. Sondre Skjelvik Studerte biologi Charles endte opp med å studere biologi. Blant annet skrev han oppgave om Fossekallen. Lenge før han i det hele tatt tenkte på å besøke Norge.

I forlengelsen av biologistudier ble han opptatt av foto- og videoformidling.

– Jeg tenkte at mitt engasjement for historiefortelling kan hjelpe selskaper til å bedre forstå naturen og hvordan deres drift berører naturen.

Charles jobber i dag med flere prosjekter. Blant annet som filmskaper, ambassadør og podkaster. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I likhet med Charles startet Rachels yrkesreise tidlig.

– Jeg har alltid elsket å fange det som er rundt meg. Det jeg tegnet da jeg var liten ligner veldig på det jeg gjør i dag, sier hun og legger til:

– Kraftige farger og mektige fjell.

Sondre Skjelvik Følge drømmen Til hennes vel 250.000 følgere på Instagram forsøker Rachel å formidle budskapet «følg drømmen». – Jeg vil inspirere folk, men samtidig fortelle at Instagram og sosiale medier ikke er alt. Sveip 👉 Sondre Skjelvik Livet er et paradoks – Hvordan gjør du det? – Jeg håper det jeg sier og lager minner folk om at livet er et paradoks. Det er vakkert, men hardt. Samtidig er det helt greit, svarer hun og legger til... Sveip 👉 Sondre Skjelvik Det går som regel over – Men det er ofte helt greit at livet er litt hardt. Du kan være midt i det, men du vet at det som regel går over.

Å følge drømmen er imidlertid ikke alltid bare enkelt.

Serien som ødela idyllen

Nærmest samtidig med at Rachel og Charles etablerer seg i Montana gjør en annen gjeng amerikanere suksess med dramaserien «Yellowstone».

Med Kevin Costner i spissen fører serien til en voldsom flyttestrøm til området.

– Hundre tusen flyttet dit på et år på grunn av det programmet, sier Rachel som er vokst opp i Montana.

Kevin Costner og serien Yellowstone har ført til store endringer for lokalbefolkningen i Montana. Foto: SkyShowtime

Stillhet blir byttet ut med trafikkstøy. Lav puls blir høyere.

Småbylivet minner plutselig mer om noe helt annet.

– Det ble vanskeligere og vanskeligere å få den gode kontakten med naturen. Vi følte det var umulig å være et sted uten å høre billyder, sier Rachel og legger til:

– Vi vokste begge opp i rolige omgivelser. Det er det vil videreføre.

Men veien fra Montana til Lofoten er fortsatt veldig lang?

En jobb for et flyselskap skulle imidlertid så et lite frø.

Rachel har vært interessert i tegning og maling siden hun var barn. De siste ni årene har hun levd av kunsten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ei bygd med 14 mennesker

Både Rachel og Charles har røtter i Norge. Hun en tippoldemor. Han en oldefar.

Likevel hadde ingen av dem vært i Norge før et flyselskap de jobbet for ga dem muligheten til å reise til Tromsø i 2019.

– Vi utvidet reisen til Lofoten. Til Nusfjord. Det så ut som himmelen, men der og da klarte vi ikke helt ta det innover oss.

Samme år reiser de på bryllupsreise. Nok en gang til Nusfjord.

I Nusfjord bor det ifølge de lokale 14 mennesker. Ei lita rorbu her var nok til å få amerikanerne forelsket. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Noen måneder senere stopper verden opp. Covid.

Tankene surrer mens verden stenger ned. I Lofoten hadde de på mange måter funnet den roen som var borte fra Montana.

I Nusfjord var det ingen bilstøy. Ingen høy puls.

I Nusfjord var det lave skuldre, mektige fjell og ellevilt dyreliv.

– Vi begynte å drømme.

Kanskje bare flytte til Lofoten? Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hvem vil være vår venn?

Hund, katt, familie og nesten en halv million følgere får seg en overraskelse.

– Ingen visste at vi tenkte på dette, sier Rachel før Charles skyter inn:

– Det handlet litt om å lukke ute støy. Høre på seg selv og våre drømmer.

To år med papirarbeid, en forespørsel til utleieren i Nusfjord og en flybillett.

I første omgang ser de for seg et år.

– Du kan ikke oppleve roen ordentlig når du bare er på besøk. Du blir dratt tilbake av utsikten. Men med tiden blir hjerterytmen og blodtrykket lavere, forteller Charles. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Samtidig er det noe som skurrer.

– Ingen orket å bli ordentlig kjent med oss, sier Charles.

Rachel fortsetter:

– Det er så mange turister i Lofoten. De tenkte vi var på gjennomreise. Derfor er det nok vanskelig for folk å åpne seg opp og knytte vennskap.

Er du åpne for nye vennskap? Ja, jeg føler det selv! 🙋 Nei, jeg holder meg med de jeg allerede kjenner! 💁‍♂️ Tja, av og til kanskje? 🤷 Vis resultat

– Hva tenker dere om det?

– Det gir jo mening? Det blir litt overfladisk kontakt. Det virker som det er en tendens for nordmenn å være i sine grupper med venner og familie, svarer Charles.

Lokalavis viktigere enn tusenvis av følgere?

Spekkhoggerne svømmer bokstavelig talt i havet utenfor rorbua.

Men selv det vakreste sted kan bli ensomt uten gode venner.

En artikkel i Lofotposten ble imidlertid et vendepunkt. Plutselig visste alle hvem de var.

– Samme dag var det folk på gaten som stoppet oss. De syntes det var kult at vi flyttet hit. De inviterte oss plutselig på kaffe, sier Charles før han smiler bredt.

– Når folk hadde lest det i avisa trodde folk på at vi skulle bli. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kanskje ligger det noe i det ansvarlig redaktør i Lofotposten, Jan Eivind Fredly, sier:

– Det er liksom ikke helt sant før det har stått i Lofotposten.

– Dette er en bekreftelse på at journalistikken virker. Foto: John Inge Johansen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Ansvarlig redaktør i Lofotposten, Jan Eivind Fredly, sier til NRK at dette er bekreftelse på at journalistikken fortsatt er viktig. – Det er jo veldig hyggelig at journalistikken vi bedriver både blir lagt merke til og har betydning. Her er det snakk om at vi har gjort en forskjell for et ungt par som har flyttet hit, men vi vet at andre typer saker også kan utgjøre en viktig forskjell, sier han til NRK. – Dette er en bekreftelse på at journalistikken virker. – Kanskje er dette et tegn på at de tradisjonelle mediene fortsatt har en viktig rolle i en verden preget av sosiale medier? – Avisen har vært drevet siden 1896. Gjennom dette høster vi stor tillit og folk stoler på at det vi skriver er sant, sier redaktøren før han understreker: – Det er liksom ikke helt sant før det har stått i Lofotposten. Fredly tror redaktørstyrte medier vil holde på rollen i lokalsamfunn fremover - kanskje til og med bli enda viktigere. – Det er en viktig ting som skiller redaktørstyrte medier fra de sosiale plattformene. Det er mennesker som avgjør hva de tror er viktig for deg, og gir deg det. Det skiller seg fra at nyhetene du får servert er styrt av algoritmer og din tidligere aktivitet på nettet. – Jeg håper det vokser frem en større bevissthet blant folk om at redaktørstyrte medier er av stor verdi.

Den første ordentlige klemmen

Nå er det offisielt. I hvert fall for folk i Lofoten.

Det har jo stått i Lofotposten.

Og nå blir de invitert på kaffebesøk, middager og fester.

– Jeg gikk en tur på Ramberg her om dagen. Da var det syv personer jeg potensielt kunne stoppet og snakket med, sier Charles.

«Alle» vet at Charles og Rachel skal bli etter at det sto i Lofotposten. Nå møter de kjente på Ramberg hele tiden. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Selv for et ektepar, er det noe helt spesielt med den første ordentlige klemmen fra noen i lokalsamfunnet.

Det husker man.

– Der er hun! sier Rachel oppglødd.

– Hun var vår første venn i Lofoten. Og den første som ga oss en ordentlig varm klem.

– How are you guys? ❤️ Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Hva tenker du Renate, er det slik at det er vanskelig for turister å få venner i Lofoten?

– Det kan nok stemme, svarer lofotværingen.

Hun tenker seg litt om.

– Nå føler jeg på en stolthet egentlig. Det er veldig flott at hele verden ser at det er levende her ute. Dette er bereiste folk, også finner de ut at de skal bo her i lille Nusfjord?

– Det synes jeg er veldig stilig.

Sondre Skjelvik Ikonisk fiskevær Det bor ikke mange i Nusfjord, men de er veldig stolte over det ikoniske fiskeværet. Sondre Skjelvik Ønsker flere velkommen Renate Johansen møter Rachel og Charles for en kopp kaffe. Hun ser gjerne at det kommer flere til Nusfjord. Sondre Skjelvik Hva liker dere med Lofoten, egentlig? Renate spør de to amerikanerne hvorfor i all verden de vil bo her?



– Vi hadde noen kriterier. Store fjell, snø, dyreliv, surf og ideelt sett mange fugler. Da er det liksom Norge eller Island som gjelder, forklarer Charles.

Flytter fra bygda ...

Latteren sitter løst mellom de tre.

– Men jeg vil jo helst at de skal bli boende her. Vi bor jo bare 14 stykker her i Nusfjord, sier Renate og ser litt strengt på de to.

– Det er veldig trasig at de flytter fra oss.

Et år i rorbu ble nok for amerikanerne. Nå skal de flytte.

Heldigvis for Renate og de andre i Nusfjord flytter de ikke langt.

Plutselig var nemlig drømmehuset på markedet – bare noen kilometer fra rorbua.

Knut er litt forvirret over at de forlater rorbua. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Med høye renter og stadig lavere boligpriser burde det vel være et perfekt tidspunkt for huskjøp?

– Det oppleves som et tøft marked for tiden. Det kommer stort sett en til fire personer på visning, sier Fredrik Bakkejord, avdelingsleder ved EiendomsMegler 1 Leknes til NRK.

– Men jeg skjønte raskt at dette huset kom til å ta av.

DRØMMEHUSET: På enden av en vei, ut mot ei strand «ingen» bruker. Foto: EiendomsMegler 1

Hus som dette trekker nemlig til seg interessenter fra andre steder i Norge, samt utlandet.

– Det kapitalsterke markedet fra Sør-Norge og utlandet er interessert i «Yttersia», sier Bakkejord.

– Rett og slett der du kjenner naturkreftene aller mest.

Eksempelvis åpnet en av verdens rikeste kongelige familier pengeboka da Rahim Aga Khan kjøpte et hus 3 millioner over takst i 2019.

Huset Rachel og Charles nå drømte om hadde alle disse tingene, samt mer. Foto: EiendomsMegler 1

– Jeg har jobbet som megler i Lofoten i 10 år og denne beliggenheten er noe av det fineste jeg har vært borti. Vi opplevde at huset levde sitt eget liv. Allerede første kvelden var det folk som forsøkte å kuppe, forteller megleren.

Heldigvis for Rachel og Charles skulle «forbannelsen» fra Yellowstone gjøre boligdrømmen mulig.

Med strender på alle kanter ligger eiendommen Rachel og Charles ønsket seg.

Hånda på hjertet og 2 millioner over takst

Tilfeldighetene skulle ha det til at Rachel var i Canada da huset ble lagt ut for salg.

Charles ringte rundt til venner og bekjente med et spørsmål:

Hvor mye er dette huset egentlig verdt?

– Det var klart for oss at dette huset var utenfor de vanlige trendene. Det kunne bli et nytt huskjøp av en Saudi-prins.

Dette huset ble solgt 3 millioner over takst da en prins bestemte seg for å åpne pengeboka. Foto: Ole Dalen / NRK

Charles og Rachel mente imidlertid at de hadde et ess i ermet.

– Det er noe spesielt med å gi fakkelen videre til noen som ønsker å videreføre huset, sier Charles.

De ønsket å ta vare på det 🏡

Holde liv i den grønnsakflekken i hagen 🥕

Rydde den private stranda for søppel 🏖️

... og kanskje få flere «lofot-amerikanere» til verden? 👪

På grunn av situasjonen i Montana, med massiv tilflytting, fikk de solgt småbruket for langt mer enn de kjøpte det for.

– Vi fant ut at vi kunne by 7 millioner kroner. Den heldige tilfeldigheten med serien «Yellowstone» gjorde dette mulig for oss, forklarer Rachel.

På grunn av serien «Yellowstone» var huset i Montana plutselig verdt tre ganger så mye. Foto: Privat

Nærmest med hua i hånda tok Charles mot til seg. Han tuslet ned til eierne og banket på døra.

– Vi hadde ikke bare et godt bud, men også hjertet på utsiden av skjorta. Vi elsket stedet og ville ta vare på det, sier han.

Rachel skyter inn:

– Også hadde de lest artikkelen i Lofotposten.

HUSLYKKE: 7 millioner og et ærlig budskap var nok. Flyttelasset er på vei fra rorbua til det nye huset. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Omfavne muligheten

En artikkel i Lofotposten, et godt bud og et budskap om å ta vare på huset var nok.

7 millioner kroner fattigere.

Et hus rikere.

– Hva er planen nå?

– Vi vil ha unger her. Som skal gå på skole her. Vi vil fortsette å integrere oss og lære oss språket. Vi vil være en del av samfunnet, svarer Charles.

Stort sett hele Nord-Norge sliter med fraflytting. Charles, Rachel og Knut har ingen planer om å dra. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Dere møttes i 2019. Fire år senere bor dere på motsatt side av verden. Kunne dere gjort det samme alene?

Rachel reflekterer litt, før hun svarer:

– Jeg ville ikke gjort det alene. Jeg var ikke tøff nok, og trodde ikke nok på meg selv. Du har lært meg å tenke utenfor boksen og drømme større, sier hun og ser bort på Charles.

Han fortsetter:

– Vi har hatt våre drømmer og fulgt dem. Vi valgte å ikke lytte til de som var negative. De som sa det kom til å bli for hardt. Samtidig har vi gjort jobben for å få dette til å skje.

– Nå skal vi sørge for å ikke bare bli de amerikanerne som kjøpte huset på enden av veien: