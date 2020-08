Opphever generell karantene i Vestvågøy

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nær 4000 innbyggere i Vestvågøy i Lofoten fikk i dag beskjed om å gå i selvpålagt karantene etter at det ble påvist fem nye koronatilfeller i kommunen.

I løpet av den siste uken har sju personer i lofotkommunen fått påvist korona. Bare i går ble det påvist smitte hos fem personer.

Totalt er 13 bekreftet smittet i kommunen per nå.

Fire skoler og en barnehage i lofotkommunen ble stengt. Kommuneoverlegene i Lofoten sier situasjonen nå er under kontroll.

I ettermiddag har kommunen opphevet den generelle karantenen.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Vi har nå fått kontroll på smittesporingen, og har god oversikt over nærkontaktene til de som er bekreftet smittet, bekrefter ordfører Remi Solberg (Ap) til NRK fredags ettermiddag.

– Vi mener vi har fått kontroll i tilstrekkelig grad til å oppheve den generelle karantenen og åpne skolene og barnehagen igjen, legger han til.

– Sitter langt inne

Et titalls personer i kommunen er fortsatt i karantene, opplyser ordføreren.

– Noen av disse tilhører barnehagen og skolene.

Solberg roser kommunens smitteteam, som han sier har gjort en «fenomenal jobb» de siste dagene.

Fortsatt tester kommunen mange av innbyggerne.

Han legger ikke skjul på at avgjørelsen om å stenge skolene og barnehagen var vanskelig å ta.

– Det satt langt inne. Men den uoversiktelige situasjonen vi fikk i går, med mange smittetilfeller, gjorde at vi trengte dette føre-var-tiltaket. Det var vesentlig å hindre videre smitte.

– Så du er helt trygg på at dere har kontroll på smittesporingen nå?

– Vi har i alle fall god nok kontroll. Men vi ser ikke bort ifra at det kommer flere positive tester som kan medføre at flere havner i karantene. Men å stenge skoler og barnehager, skal det gode grunner for å gjøre igjen.

Skal sjekke tester på nytt

Ordføreren omtaler de siste dagene som «krevende».

Kommunen har direkte kontakt med dem som fortsatt er i karantene fredag kveld.

Fortsatt er det 13 bekreftede smittetilfeller i Vestvågøy pr. nå. Samtidig skal flere av de positive testene sjekkes på nytt.

– Det gjelder en del av dem som ble bekreftet positiv i går. De kan være at de likevel er falske, positive tester.

Samtidig er det viktig med generelle smittevernsråd, påpeker Remi Solberg.

– En samlet vurdering av smittesituasjonen tilsier at vi fortsatt er i fase 2 av pandemien med lokale klynger av smittetilfeller. Det generelle beredskapsnivået i barnehager og skoler forblir på gult nivå,påpeker han.

Vestvågøy kommune skriver følgende på sine nettsider om kartleggingen av smitte: