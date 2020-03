Ordfører mener smittekartlegging viser at søringkarantene er riktig

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Totalt har 93 personer i Nord-Norge fått påvist koronasmitte. Samtidig viser de siste offisielle tallene fra FHI at om lag 2500 personer er bekreftet smittet i Sør-Norge.

NRK har tirsdag vært i kontakt med samtlige nordnorske kommuner som har fått påvist smittetilfeller av koronaviruset.

Jusprofessor Hans Petter Graver er kritisk til karantenereglene. Foto: NRK

Av de 93 tilfellene er det fortsatt 28 som ikke kan spores helt sikkert. 49 av tilfellene kommer enten fra resten av Norge eller utlandet.

16 personer er smittet internt i Nord-Norge, viser NRKs kartlegging.

Det betyr at tre fjerdedeler av de som har fått påvist koronasmitte i nord, og der man vet smittekilden, har fått det fra områder utenfor landsdelen.

– Jeg er ikke overrasket over de tallene, sier ordfører Remi Solberg (Ap) i lofotkommunen Vestvågøy til NRK.

– Tiltakene begynner å virke

Han er blant de ivrigste forkjemperne for de omstridte karantenereglene i nord.

Så sent som tirsdag ettermiddag forlenget Bodø kommune karanten for alle som har reist sør for Dovre.

Tiltakene har fått mye kritkk fra blant andre jurist Hans Petter Graver. – Søringkarantene er ulovlig frihetsberøvelse , sa han nylig til NRK.

Justisminister Monica Mæland (H) har også gitt politiet beskjed om ikke å følge opp brudd på de lokale påleggene.

Men kommunene fikk også nylig støtte fra førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved juridisk fakultet i Oslo.

– Jeg mener disse tallene underbygger at tiltakene vi har satt inn begynner å virke. Hoveddelen av de som er smittet, har fått det utenfor Nord-Norge, påpeker Vestvågøy-ordføreren.

Remi Solberg sier karantenetiltakene er gjort etter anbefaling fra de mange kommunelegene i Nord-Norge.

Han viser til at antall påviste smittetilfeller er langt høyere i Sør-Norge.

– Har du forståelse for kritikken om at dette kan ramme næringslivet?

– I vedtaket som er gjort i Lofoten og Vesterålen er det gjort unntak for blant annet liv og helse, gods- og varetransort. Vi mener det er godt ivaretatt.

Tilfeller av koronasmitte i Nord-Norge - 24. mars Kommune Antall smittet Ukjent/kjent smittekilde? Fra hvor? Vadsø 2 Kjent Nesseby. Nesseby 1 Kjent Vadsø. Hammerfest 1 Kjent Østerrike. Alta 4 Kjent 3 fra Østerrike, 1 fra Færøyene. Lakselv 1 Ukjent Skjervøy 1 Kjent Utlandet. Tromsø 43 Kjent 42 kartlagt. Italia 6, Spania 4, Russland 1 Østerrike 6 Portugal 1 Kina 1 Når det gjelder smitte innenlands (23 stk) har kommunen ikke lagt opp til å skille hvor i Norge som er antatt smittested. Senja 10 Kjent 1 reise Sverige, smittet 8 i familie, 1 reise Italia Målselv 1 Kjent Sør-Norge. Lavangen 3 Kjent 2 fra Østerrike og en ektefelle. Tjeldsund 1 Ukjent Ikke vært i utlandet, bare i nørområdet. Familie syk, men ikke testet. Ingen andre på arbeidssted syk. Harstad 3 Kjent Spania (2 nye mandag kveld). Sortland 1 Kjent Antatt fra Oslo. Hadsel 3 Kjent 2 fra Østerrike og 1 fra Spania (1 friskmeldt). Vågan 2 Kjent Spania/Sør-Norge. Steigen 1 Kjent Utlandet. Bodø 10 9 Kjent, 1 ukjent Av de 9 tilfellene er smittekilde i 8 av tilfellene antatt kjent. Av disse er 6 fra utland, hovedsakelig Østerrike. De to resterende tilfeller er smittet i Norge, 2 Østlandet og 1 lokalt. 1 tilfelle er ukjent. (Tre friskmeldt). Rana 1 Kjent Østerrike. Dønna 2 Kjent Reise i Nord-Norge. Vega 1 Ukjent Meløy 1 Ukjent Antall tilfeller 93

Erna: – Jobber med saken

På en pressekonferanse i ettermiddag fikk statsminister Erna Solberg (H) spørsmål om hvorvidt søringekarantenen var ulovlig.

Hun sier de jobber med saken.

– Vi mener kommunene har en mulighet til å innføre egne smitteverntiltak, men de skal være relevante og forholdsmessige.

– I denne dugnaden er det veldig viktig at de deler av norsk næringsliv som faktisk kan fungere, får fungere, sa statsministeren.

Fylkesmannen i Nordland bekrefter tirsdag kveld at de er bedt om å si noe om mulige uheldige konsekvenser av karantenetiltak som er gjort av enkeltkomunner.

Vestvågøy-ordføreren frykter ikke at sentrale myndigheter pålegger dem å gå tilbake på karantenetiltakene.

– Jeg håper de forstår hvorfor vi har gått til dette skrittet. Vi vil beskytte våre innbyggere, og så langt er vi fortsatt ikke like belastet som i Sør-Norge.

– Det bør være av interesse også for myndighetene at vi holder det så lavt som mulig fremover.