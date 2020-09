Smittevernoverlege mener altfor mange arrangementer avlyses

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Han er ansvarlig for koronahåndteringen i Bodø kommune.

Han er også klar over at det kan oppfattes som en noe uvanlig oppfordring.

Men smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen er bekymret.

Han mener altfor mange arrangementer unødvendig avlyses for tiden.

– Jeg ser en tendens til at arrangører velger å avlyse for å være helt sikker på ikke å komme i en situasjon der de blir anklaget for dårlig smittevern, påpeker Hagen overfor NRK.

– Det kan føre til at tilliten til helsemyndighetenes smitteverntiltak blir borte. Da kan vi få en situasjon som i andre land der det blir opposisjon og demonstrasjoner mot disse tiltakene.

Frykter slitasje

Han presenterte budskapet på Bodø kommunes ukentlige informasjonsmøte om koronapandemien (ekstern lenke).

Kommunen fikk påvist ett nytt smittetilfelle i onsdag. Totalt er det 46 smittede, og ingen dødsfall, siden pandemien brøt ut.

Hotelldirektør Kine Willumsen ved Thon Hotel Nordlys i Bodø jubler for utspillet. Foto: Thon Hotels

Kai Brynjar Hagen viser til at fadderuka ved Nord universitet ble gjennomført uten smittetilfeller.

Nå oppfordrer han til en god balanse.

– Når store aktører velger å kutte alt av arrangementer gir det hotellbransjen store problemer. I tillegg gir det slitasje når folk blir fratatt muligheten til å treffes.

– Men det er jo en reell frykt blant mange der ute. Er det ikke bedre å være på den sikre siden?

– At folk har smittefrykt må vi forholde oss til, men det må balanseres opp mot andre hensyn. Smittevernfaglig har vi et ansvar for ikke å slå barnet ut med badevannet, illustrerer han.

Hotelldirektør jubler

Budskapet blir tatt imot med begeistring hos direktøren for Thon-hotellet i Bodø.

Senest i dag fikk de avbestilling fra et selskap som avlyser all kursvirksomhet ut januar 2021.

– Vi opplever at veldig mange av dem som kansellerer har strengere interne regler enn myndighetene, utdyper hotelldirektør Kine Willumsen.

Hotellet har økt bemanningen og redusert kapasiteten for å etterleve kravene til smittevern.

Likevel kommer avbestillingene tett. Direktøren omtaler situasjonen som «veldig kritisk».

Senest i forrige uke var hun i kontakt med smittevernoverlegen om problemstillingen.

– At han sier dette nå er ekstremt viktig. Jeg gråter jo for min syke mor, men han har den faglige tyngden.

– Ta det som en øvelse

Willumsen understreker at hun ikke ønsker å henge ut noen, og at hun har full forståelse for at mange er bekymret.

Men, som hun påpeker;

– Det er en grunn til at myndighetene har satt en makskapasitet. Jeg kan garantere at det er helt trygt å ha konferanse hos oss.

Smittevernoverlegen understreker at forutsetningen for utspillet er at smittevernregler blir fulgt.

Men at det ikke skal bli en konkurranse om å være strengere enn nødvendig.

– Jeg mener vi kan ta dette som en øvelse på den nye normalen, som vi nok må leve med en stund.

NRK har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere utspillet.