Nærmere 770.000 mennesker i verden har fått påvist koronasmitte, og tallet på døde har mandag passert 36.000.

I Norge har 4276 personer fått påvist koronasmitte, viser de nyeste tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er 124 flere enn på samme tid søndag.

Lavest antall smittede har Nord-Norge. Spredt bosetting og strenge, lokale karantenetiltak regnes som årsakene.

Søndag kveld hadde 146 personer i Troms og Finnmark fått påvist smitte, mens tallet for Nordland var 48.

Få tilfeller i Norge

Professor Ørjan Olsvik ved Norges arktiske universitet i Tromsø er en av Norges fremste eksperter på virus og epidemier.

Han forteller at 0,81 per 1000 mennesker er smittet i Norge.

– I Oslo er det dobbelt så mange med 1,61, og i Viken 1,97. Ser man på Troms og Finnmark er det 0,58, altså en tredel av Oslo. Nordland har Norges mest suverene tall med bare 0,2 smitta per 1000. Åtte ganger færre smitta enn i Oslo.

I alt er 26 dødsfall meldt inn til FHI. I tillegg er det meldt om seks dødsfall i løpet av mandag. De døde er i alderen 62 til 95 år.

Forsvarer «søringkarantene»

Nordnorske kommuner var raskt ute med å innføre egne karanteneregler. Flere steder måtte alle tilreisende fra den sørlige landsdelen automatisk i karantene i 14 dager.

Mandag uttalte flere kommuner i nord at de vil fortsette med den såkalte «søringkarantenen», til tross for at regjeringen mener det ikke er behov for lokale karanteneregler.

Professor Ørjan Olsvik støtter langt på vei kommunene.

– De lave smittetallene i nord viser at det ordførerne gjør har noe for seg. Men «søringkarantenen» vil bare kunne virke en stund, ifølge Olsvik.

På sikt vil det ikke være mulig å gjennomføre så strenge karantenebestemmelser særlig konsekvent, mener han.

– Når smittetallene i sør og nord begynner å ligne hverandre, det vil si at det er samme smitterate i nord som i Oslo og Viken, har det ikke noe hensikt med søringkarantene, sier han.

Fortsatt tidlig

Seniorforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, mener det fortsatt må gå litt tid før man kan måle effekten av de nordnorske karantenereglene.

– Inkubasjonstiden er to uker og det er litt tidlig å se effekten nå. Etter tre-fire uker bør man kunne se det.

Tromsø kommune strammet inn sine regler 14. mars. Bodø kommune fulgte etter tre dager senere.

Grødeland jobber både med immunologi og vaksinologi. Hun mener mørketallene er noe som er viktig for at karanteneregler skal fungere som ønsket.

– Det kommer an på hvor mange som er smittet uten at man vet det. Jo lavere det tallet er jo mindre effekt har tiltakene.

– Dersom du vet at du har kontroll på smitte er det ikke nødvendig med større kontroll.

Hun er ikke uenig i at en form for «søringkarantene» kan være nyttig, men at det vil variere.

– Jeg tror det kommer litt an. Jeg ser det er kommuner som har stengt seg ned uten smitte i fylket. Det ser jeg liten hensikt med. Jo mer smitte det er, jo mer effekt har slike tiltak.

Bremser smitten

I vesterålskommunen Hadsel er det påvist tre smittede så langt. Én av disse er friskmeldt.

– Vi følger FHI sine anbefalinger. I fase én av en epidemi er det et effektivt og nyttig tiltak å redusere reisende fra enkelte områder, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Når kommunen kommer i fase to er han tydelig på at tiltaket ikke lenger anses som nyttig og effektivt.

Men når det er han usikker på. Han har nemlig bommet tidligere og trodde egentlig Hadsel skulle være i fase to allerede.

– Det virker som om regjeringen og FHI traff ganske bra med tiltakene sine. Det har virkelig klart å dempe smittespredningen. Det er samtidig ikke vits å ha en illusjon om at det ikke kommer.

– Kommer vi gjennom påsken og fortsatt er i fase én, vil jeg være overrasket.

Han understreker samtidig at tiltakene ikke handler om stanse smitte, men å bremse den.

– Tanken med tiltakene og tiltakene lokalt er ikke å aldri få det og isolere oss til det er gått over. Det er for å kjøpe oss tid.