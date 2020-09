Smitteøkning flere steder – Norge er «rødt»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ett av kriteriene norske myndigheter bruker når de skal bestemme om et land er «rødt» eller ikke, er at det flere enn nye 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

For Norges del betyr det over 1084 personer nye smittetilfeller siste 14 dager. Befolkningsgrunnlaget som brukes for Norge av SSB er 5.374.807.

Fra tirsdag 25. august til i dag har 1126 personer fått påvist covid-19, basert på smittetallene fra FHI.

Norge har dermed en smittesituasjon som bringer landet opp på rødt nivå, med nesten 21 smittede per 100.000 siste 14 dager.

Norge innførte i vår kriterier for hvilke land man fritt skal kunne reise til og ikke, uten å måtte sitte i karantene. Alle reisende som kommer fra «røde land» blir ilagt 10 dagers innreisekarantene.

Norge når «rødt» nivå som følge av flere store utbrudd, blant annet i Fredrikstad, Sarpsborg og i Bergen. Dette får likevel ikke konsekvenser for reiser til og fra disse områdene.

– Flere er smittet i løpet av de siste dagene enn det vi har satt grenser for. Så spiller det naturligvis en stor rolle om vi klarer å identifisere denne smitten, og det klarer vi i store deler av Norge, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Kriterier for «røde land» Ekspandér faktaboks Folkehelseinstituttet (FHI) har satt en grense på 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene for at et land skal bli rødt.

Ifølge statistikksiden SSB er folketallet i Norge 5.374.807. Det betyr at 1084 personer må ha fått påvist koronavirus siste 14 dager, dersom Norge skal falle innunder «den røde sonen» som gjelder for utlandet.

Det er unntak for innreisekarantene for land som de to siste ukene i gjennomsnitt har under 20 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger, i tillegg til at de har hatt mindre enn 5 prosent positive svar.

Vurderingene gjøres på regionnivå der det er mulig for myndighetene å gjøre helhetlige smittevernfaglige vurderinger for smittespredningen i enkeltregioner. Dette gjelder per nå kun for nordiske land.

Tallene til FHI registreres her: http://msis.no/. For å regne ut antall tilfeller over en 14-dagersperiode: Velg «enkeltsykdommer» i venstremenyen, så «koronavirus med utbruddspotensial», velg deretter lag tabell.



Kilde: FHI

– Betyr ikke så mye for Norge

Ifølge smittevernsjef Forland ved FHI har ikke det røde nivået noe spesielt å si for Norge når det gjelder reiser innad i landet.

Det skal være god kontroll på de to store, lokale smitteutbruddene. I resten av landet er det lite smitte og landet ligger langt under grenseverdien for rødt nivå.

– Men vi har en smittesituasjon som vi har satt som terskelverdi for karantenebestemmelser for innreise fra andre land, sier han.

Det kan føre til at andre land ikke vil ha nordmenn over grensa. For Finlands del skjedde det allerede da Norge bikket 10 smittede per 100.000.

Men kriteriene varierer i ulike land. Mens Norge opererer med en grense på 20, har mange andre land en grenseverdi på 50.

FHI mener det ikke er aktuelt å dele Norge inn i røde og grønne soner.

– Men det er høyst aktuelt å arbeide for gode lokale tiltak, for eksempel munnbind, nedstenging av arbeidsplasser eller institusjoner, men ikke reiserestriksjoner.

Forland mener det heller ikke blir nødvendig å advare mot reiser til noen deler av landet.

– Vi er opptatt av at folk får tilgang på all informasjon om smitte i enhver kommune. Hvis de er opptatt av det, så vil de få informasjon om det og lokale tiltak dersom det er aktuelt.

Kan bli aktuelt med munnbind i Bergen

I midten av august skrev FHI at de forventet en forverring av situasjonen og økning av smitte de neste tre ukene. FHI anslo da 124 nye tilfeller om dagen.

De siste ukene har Norge sett en oppblomstring i lokale smittetilfeller.

I Bergen har 363 personer fått påvist covid-19 etter fadderukene startet. Drøyt 200 studenter har blitt smittet av covid-19 etter semesterstart.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier det nå vil bli satt inn spesifikke tiltak i Bergen.

– FHI har de siste dagene vært i veldig nær dialog med kommuneoverlegen i Bergen og man har vurdert behov for mer inngripende lokale tiltak. Nå jobbes det frem en tiltakspakke som jeg regner med blir behandlet i byrådet i dag.

Helsedirektøren nevner en forsterkning av avstandskrav, sikring av karantene og vurdering av gruppestørrelser når man møtes og på arrangementer. Åpningstider på virksomheter som restauranter og lignende blir også vurdert.

– Det er tiltak vi kjenner til, som er viktige å forsterke i Bergen nå. Smitten ser ut til å ikke bare å være begrenset til studentmiljøene, men også lekke litt ut i befolkningen.

– Det kan i tillegg være aktuelt å se på munnbind på offentlig transport, og kanskje også økt brukt av hjemmekontor, sier Guldvog.

I Sarpsborg og Fredrikstad er over 2500 personer satt i karantene etter koronautbruddet i forbindelse med feiringen av en muslimsk høytid. Over 200 personer har fått påvist smitte etter feiringen. Dette kom bare kort tid etter utbruddet i Indre Østfold.

– Foreløpig har situasjonen i kommunene vært slik at vi har kunnet ta ned smitten ved hjelp av en veldig intensiv smitteoppsporing og testing. Det er håp for at både Sarpsborg og Fredrikstad klarer å håndtere smitten på den måten, sier Guldvog.

På Jæren er 200 elever sendt hjem etter et smitteutbrudd på Bryne videregående skole.

TESTER: Koronatestingen er trappet betydelig opp i Norge de siste ukene. Her fra koronatest-stasjonen ved Aker legevakt. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

10 smittede på Haukeland

Smitten har også nådd Haukeland sykehus, der 10 ansatte er smittet og minst 76 er satt i karantene.

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier to av de nye smittede har en kjent smittevei, mens én jobber på en avdeling som til nå ikke har hatt smitte.

– Dette er urovekkende og tyder på at smitten er økende i bergensområdet. Det aller meste tyder på at dette er smitte som kommer utenfra, sier Hansen.

Totalt er nå 10 ansatte ved sykehuset smittet fordelt på syv avdelinger.

– Dette er et varsel om at vi må skjerpe oss når det gjelder håndhygiene, distansering og det å ta sykdomstegn på alvor, sier Hansen.



Haukeland sykehus har begrenset adgangen for besøkende til sykehuset og tillater nå kun besøk til alvorlig syke pasienter og de som har et spesielt behov for besøk.

Hansen vil ikke si konkret hvilke syv avdelinger på sykehuset det er snakk om.

– Dette er detaljer det ikke er nødvendig å gå inn i, sier Hansen.

Vurderer flere tiltak

Samtlige ansatte som kan ha vært i nærkontakt med de smittede er satt i karantene. I går opplyste sykehuset at syv pasienter er isolert og 42 ansatte er satt i karantene.

Hansen deltar tirsdag i et beredskapsmøte der sykehuset vil vurdere om det er nødvendig å sette i verk flere tiltak.

Over 500 av sykehusets ansatte er testet så langt i september. Hansen utelukker ikke at det kan komme flere positive svar de neste dagene.