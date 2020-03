Fredag skjerpet nordlandskommunen Alstahaug på Helgeland kravene til hvem som skal i karantene. De sa at alle som har vært i Oslo og Viken de siste dagene skal i karantene.

I Lofoten og Vesterålen har de nå gått hardere til verks.

De setter karantenekrav for til- og hjemreisende som har vært i store deler av Sør-Norge: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Folk i Lofoten og Vesterålen som har vært i disse områdene siden 10. mars skal nå i karantene, melder kommuneoverlegene i området.

Unntaket er Værøy i Lofoten, som har innført egne og strengere forskrifter.

«Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. Innstrammingen gjelder per nå fylkene», skriver kommuneoverlegene i en pressemelding.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune i Vesterålen. Foto: Privat

– Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel i pressemeldingen.

– En naturlig følge

I en pressemelding sier legene at de har inntrykk av at det er stor forståelse i befolkningen for tiltakene.

De anser det som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

– Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell. Vi regner heller ikke transitt på flyplasser som et opphold i de berørte områdene, sier kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan i meldingen.