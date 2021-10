Sa ja til utslipp fra lakseoppdrett, men frarådet etablering – nå vil de trekke tillatelsen

Sjømatselskapet Mowi er en av verdens største produsenter av atlantisk laks. De leverer til hele verden. Halvparten av produksjonen skjer i Norge.

Deriblant på Kjølsøyvær i Rødøy kommune.

Statsforvalteren i Nordland ga i 2019 tillatelse til utslipp på lokasjonen.

Samtidig frarådet de Nordland fylkeskommune å la Mowi etablere seg.

Bakgrunn for fraråding; området er et viktig beiteområde for hekkende sjøfugl.

Nå mener Statsforvalteren at Nordland fylkeskommune har ignorert advarselen – og vurderer å trekke tilbake egen utslippstillatelse.

Saken ble først omtalt av IntraFish.

Kjølsøyvær i Rødøy kommune.

– Sett bort ifra våre uttalelser

Det er fylkeskommunen som skal fungere som akvakulturmyndighet. De skal avgjøre saker som dette i henhold til akvakulturloven. I tillegg har de en rekke andre momenter de må ta hensyn til før tillatelse gis.

I denne saken ga Nordland fylkeskommune tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg i 2020.

Statsforvalteren skal vurdere saken etter forurensningsloven.

I dette tilfellet ga de tillatelse til utslipp i 2019.

Men; Statsforvalteren skal også gi uttalelser om naturmangfold.

På bakgrunn av hvor viktig området er for sjøfugl frarådet de en etablering.

Det er ifølge Statsforvalteren vanlig at fylkeskommunen forholder seg til deres anbefalinger som fagmyndighet.

I en pressemelding fra Statsforvalteren i Nordland heter det:

– Likevel har Nordland fylkeskommune sett bort fra våre uttalelser i denne saken.

Derfor har Statsforvalteren nå sendt et varsel til både Mowi og fylkeskommunen.

Der skriver de at utslippstillatelsen kan trekkes, samt begrunner hvorfor de vurderer å gjøre det.

Torgeir Fahle hos Statsforvalteren i Nordland utdyper overfor NRK:

– Det er fylkeskommunen som gjør den overordnede vurderingen til slutt. Da skal de ta hensyn til naturmangfold, og vi mener dette ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til i denne saken.

Tillatelser og fraråding Utslippstillatelse Statsforvalteren i Nordland gir Nordland fylkeskommune utslippstillatelse på lokaliteten etter forurensningsloven.

Fraråding Samme dato som utslippstillatelsen blir gitt, fraråder Statsforvalteren Nordland fylkeskommune om å la sjømatselskapet Mowi etablere seg. Begrunnelsen er at lokaliteten Kjølsøyvær i Rødøy er et viktig beiteområde for hekkende sjøfugl i nærliggende naturreservater.

Tillatelse Nordland fylkeskommune ser bort ifra frarådingen og gir Mowi tillatelse til å etablere seg.

Rapport fra Mowi Ifølge Statsforvalteren unnlot Nordland fylkeskommune, da tillatelsen ble gitt, å pålegge Mowi en kartlegging av sjøfuglbestanden ved Kjølsøyvær. Mowi fulgte likevel Statsforvalterens anbefaling om å gjøre dette. Resultat av undersøkelsen: området blir mye brukt av hekkende sjøfugl i nærliggende naturreservater.

Varsel Statsforvalteren i Nordland sender et varsel til Mowi og Nordland fylkeskommune der de varsler at de vurderer å trekke utslippstillatelsen gitt i 2019.

Ikke gjort nødvendige vurderinger

Statsforvalteren går langt i å kritisere Nordland fylkeskommune i varselet om tilbaketrekking.

Fra varselet Ekspandér faktaboks Varslet, som er signert fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen og seksjonsleder Oddlaug Ellen Knutsen, kritiserer Nordland fylkeskommune på flere punkter: Nordland fylkeskommune har i denne saken valgt å se bort fra våre uttalelser, både frarådingen og opprettholdelsen av denne. Det foreligger ut fra dette ikke tilstrekkelig vurdering etter naturmangfoldloven, verken når det gjelder miljørettsprinsippene i kapittel II eller § 49 når det gjelder tillatelsen innvirkning på verneverdiene i et verneområde.

Statsforvalteren ser også at den samlede mengden med nye søkte lokaliteter i Rødøy kommune (Kjølsøyvær, Håvær og Lyngvær) utgjør en stor samlet belastning for sjøfuglenes leveområder lokalt. Nordland fylkeskommune burde som myndighet innenfor konsekvensutredning innen akvakultur vurdert den samlede belastningen for området, noe de ikke har gjort.

Når fylkeskommunen i sin vurdering av miljømessig forsvarlighet avslutter med at de ikke ser noen grunn til å vurdere tiltaket strengere enn forurensningsmyndigheten, viser dette etter vår oppfatning manglende forståelse for hvordan arbeidsfordelingen i saker etter akvakulturloven er ment å være.

Tungtveiende miljømessige hensyn gjør seg gjeldende i saken. Grunnloven, internasjonale konvensjoner, naturmangfoldloven og akvakulturloven har alle regler som slår fast at hensynet til miljøet er viktig. Ivaretakelse av hensynet til miljøet, herunder naturmangfoldet, er klart et samfunnsansvar. Når fylkeskommunen ikke tar dette ansvaret, må vi gjøre det som er mulig gjennom det regelverket vi skal forholde oss til. En situasjon der ingen myndigheter tar ansvar for naturmangfoldet, vil være i strid med de regler som gjelder for å ivareta miljøet.

I dokumentet innrømmer Statsforvalteren at også deres opprinnelige vedtak fra april 2019 ikke er vurdert godt nok.

– Vårt vedtak av 06.03.2019 inneholder ikke de nødvendige vurderinger, og vi mener at vedtaket derfor må anses ugyldig.

Fahle hos Statsforvalteren sier til NRK at prosessene rundt tillatelser er komplisert.

– Da hensynet til sjøfuglen ikke er behandlet av fylkeskommunen, burde vi gjort den vurderingen med hensyn til forurensningsloven. Vi forventet at dette ble gjort av fylkeskommunen. De skal ikke nødvendigvis ta hensyn til vår anbefaling, men de skal vurdere det.

Varselet er adressert til Mowi, Mattilsynet, Rødøy kommune, Fiskeridirektoratet og Nordland fylkeskommune.

Sistnevnte mener de ikke har mottatt noe varsel.

Mowi har fått tillatelse til å drive lakseoppdrett i Rødøy. Statsforvalteren sier de vurderer å trekke utslippstillatelsen. Foto: Mowi / NPK

Uenig om kartlegging

Nordland fylkeskommune sier de ga tillatelse etter avtale om at Mowi skulle gjennomføre kartlegging av fugl i området.

Dette har Mowi gjort.

«Statsforvalteren er fornøyd med at Mowi fulgte vår anbefaling om å gjøre en kartlegging av sjøfuglbestanden ved Kjølsøyvær.»

Statsforvalteren mener imidlertid at fylkeskommunen aldri ba Mowi gjøre en kartlegging.

«Dette til tross for at Nordland fylkeskommune unnlot å pålegge selskapet dette.»

Rødøy kommune huser områder med store beiteområder for hekkende sjøfugl. Dette er begrunnelsen for at Statsforvalteren i Nordland kanskje trekker utslippstillatelsen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fylkeskommunen er ikke enig i påstanden.

– Da fylkeskommunen ga sin tillatelse i april 2020, sto det i vedtaket at selskapet etter avtale skulle gjøre telling av fugl i området.

Det skriver Ann Helen Haubakk i NFK i en e-post til NRK. Hun er faggruppeleder for ressursutvikling og forskning.

– Dersom Mowi ikke hadde sett seg villig til å gjøre disse undersøkelsene, ville selskapet fått avslag på sin søknad etter akvakulturloven.

Lover å svare

Varselet ligger vedlagt i pressemeldingen fra Statsforvalteren. Det er angivelig sendt til fylkeskommunen. Ifølge Haubakk har ikke de mottatt noe varsel.

– Fylkeskommunen har per i dag ikke mottatt noe brev fra Statsforvalteren på dette. Vi vil ta stilling til dette så snart det måtte foreligge.

Nordland fylkeskommune sier de ikke har fått noe varsel fra Statsforvalteren i Nordland. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Slik det kan se ut nå, har Statsforvalteren tolket resultatene fra disse undersøkelsene som visstnok ble utført i år. Fylkeskommunen kan ikke se å ha mottatt disse undersøkelsene enda.

Mowi bekrefter at de har mottatt varselet.

– Vi ble kjent med denne helomvendingen i går, og kan jo umiddelbart bare registrere at Statsforvalteren mener de selv ikke vurderte saken grundig nok da de behandlet den i 2019, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til NRK.

– Det stusser vi selvsagt noe over, men vi skal svare opp varslet på en grundig måte.