Ifølge tiltalen står en mann i 50-årene fra Tysfjord tiltalt for å ha forgrepet seg på ei kvinne i kommunen, og utnyttet hennes psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming til seksuell omgang.

Overgrepene skal ha skjedd i en periode på over tre år. Det er satt av seks dager til saken.

Nekter skyld

Forsvarer Alf Martin Solvin sier hans klient hevder han aldri har hatt noe med fornærmede å gjøre. Foto: NRK

Mannens forsvarer Alf Martin Solvin sier hans klient nekter straffskyld.

– Han avviser alle påstander og mener han aldri har hatt noe med vedkommende å gjøre, forklarer Solvin til NRK.

Straffesaken mot Tysfjord-mannen i 50-årene er den andre av i alt 10 tiltaler som påtalemyndigheten sålangt har tatt ut etter å ha etterforsket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset.

Av disse er 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Av de 151 sakene som har vært etterforsket, har 106 blitt henlagt.

Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn, og den eldste saken stammer fra 1953.

– Min klients sak dukket første gang opp for 7-8 år siden i hjelpeapperatet i kommunen. En så gammel sak har betydning for den bevismessige stillingen, og gjør det vanskeligere å bevise det som påstås, hevder Alf Martin Solvin.

- Ripper opp i gamle sår

I desember ble en mann i 40-årene fra Tysfjord er i Salten tingrett dømt til fem og et halvt års fengsel for overgrep mot flere kvinner. Mannen kom i kontakt med de fornærmede gjennom kontaktannonser hvor han påsto han kunne helbrede.

For de knappe 2000 innbyggerne i Tysfjord er det både godt, men samtidig krevende å oppleve stadige straffesaker om overgrep, mener leder for pleie og omsorg i kommunen Morten Aspås.

– Vi blir alle både berørt og påvirket av historiene som kommer frem.

Aspås tror folk flest er glad for at anmeldte overgrepssaker nå kommer opp for retten, men;

– Det er samtidig mange gamle sår som det rippes opp i. Det er mange ofre i disse sakene, og som sliter med å få lagt dette bak seg. Det er også et stort trykk fra media som er vanskelig å håndtere.

NRK har ikke lyktes med å få intervju med aktor Siv Remen i Nordland politidistrikt.