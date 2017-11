151 overgrepssaker i Tysfjord

Oppdateres

Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.

Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn, opplyser Nordland politidistrikt.

Det kommer frem når politimester Tone Vangen i Nordland i dag gjør opp status for etterforskningen av overgrepssakene i nordlandskommunen.

I rapporten beklager politimesteren at politiet ikke gjorde en god nok jobb frem til juni 2016.

– Det vil jeg på vegne av politiet få beklage på sterkeste, sier politimester Vangen.

Politiet avslutter nå Tysfjordsaken som et prosjekt, men det gjenstår fremdeles mye arbeid.

– Mitt store ønske er at innbyggerne i Tysfjord skal ha tillit til sitt politi. Et politi som på flere områder jobber ganske annerledes enn tidligere. Vi må jobbe sammen slik at Tysfjord blir et godt og trygt samfunn for alle innbyggerne, sier Vangen.

– Grove seksuelle overgrep

Av de 43 voldtektssakene dreier de fleste seg om grove seksuelle overgrep mot barn og voksne. Også i de 40 sakene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekter.

Politiet opplyser at det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord.

Gjennom avhør av de involverte fremkommer det også at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både blant dem som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

Etterforskningen har vist at 58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent har skjedd på østsiden av Tysfjorden.

Avslørt i VG

Det har gått ett og et halvt år siden elleve kvinner og menn sto frem i VG og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nord-Salten i Nordland.

Siden den gang har mer enn 80 personer fått status som mistenkt og i alt er det registrert mer enn 70 fornærmede. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene ble begått.

Størstedelen av overgrepene er skjedd i Tysfjord kommune. Noen av overgrepene har skjedd andre steder, men av gjerningspersoner hjemmehørende i Tysfjord kommune.

Når politimesteren i dag gjør opp status er det grunn til å tro at tallene på mistenkte og fornærmede vil bli oppjustert.

Etterforsker 120 saker

Den siste oppdateringen fra politiet kom i mai i år. Da fortalte politiet at de etterforsket 120 overgrepssaker i Tysfjord.

Ifølge politiet ligger en god del av sakene 20 til 40 år tilbake i tid og mange vil derfor etter loven være foreldet.

I april gikk den første rettssaken i Tysfjord-saken i Ofoten tingrett. En kvinne i 30-årene saksøkte Tysfjord kommune for omsorgssvikt. Hun ble utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år og hun mener kommunen ikke satte i gang nok tiltak for å hjelpe henne. I retten krevde kvinnen 6,1 millioner kroner i erstatning fra Tysfjord kommune, men hun tapte i Ofoten tingrett.

I april ble det også kjent at politiet i Tysfjord skal granskes. Mellom 1997 og 2014 henla politiet 82 prosent av sedelighetssakene som ble anmeldt eller opprettet i Tysfjord. Nå er en tidligere lensmann i kommunen anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrep. Den saken etterforskes av Spesialenheten for politisaker.