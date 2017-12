Rettssaken og dommen er den første av flere rettsoppgjør etter det store sakskomplekset som begynte da elleve kvinner og menn fra Tysfjord i juni 2016 delte sine overgrepshistorier i VG.

Den tiltalte har avvist all straffskyld og forklart at det kun har vært snakk om frivillig seksuell omgang eller at overgrepene ikke har funnet sted.

Mannen var tiltalt for seksuelle overgrep mot seks kvinner, men en av sakene ble henlagt etter bevisets stilling.

For de øvrige fem har Salten tingrett derimot funnet mannen skyldig og dømt ham til å betale kvinnene oppreisningserstatning fra 25.000 og opp til 185.000 kroner.

Mannens forsvarer, advokat Tarjei Ræder Breivoll, sier til NTB at klienten er sjokkert over dommen.

– Selv om tiltalte har fått delvis medhold i sine rettslige anførsler, er han sjokket både over domfellelsen og over straffeutmålingen. Han er klar på at hele eller i alle fall deler av dommen vil bli anket.

Hevdet han kunne helbrede

Noen av overgrepene skal ha skjedd under en form for behandlingssituasjon der mannen har utgitt seg for å være sjaman.

Under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre – eller som annen form for «behandling» – skal den seksuelle omgangen ha blitt gjennomført.

NRK har tidligere fortalt hvordan han skal ha brukt sin omgangskrets for å komme i kontakt med de fornærmede, men at han også skal ha brukt kontaktannonser.

I disse annonsene påsto han å ha helbredende evner, og politiet opplyste at tiltalte gjennom en årrekke har vært aktiv som helbreder.

Lettere psykisk utviklingshemmet

I Salten tingrett i november la aktor Jorild Steindal ned en påstand om sju års fengsel.

Det er en lavere påstand enn hun ellers ville ha lagt ned, ettersom noen av sakene har ligget lenge hos politiet, men først og fremst fordi mannen fra Tysfjord er lettere psykisk utviklingshemmet.

Det kom frem i en rapport psykologspesialist Andrine Kvammen og psykiater Tony Thørring Bakkejord har utarbeidet på vegne av retten.

– I all hovedsak er retten på linje med påtalemyndighetene. Retten har lagt til grunn at utgangspunktet for straffen ville vært sju år, men fordi mannen er lettere psykisk utviklingshemmet, blir straffen mildere, sier aktor Steindal.

Fra Tysfjord

Mannen ble pågrepet og varetektsfengslet i begynnelsen av desember i fjor, men løslatt i februar. Han er fra Tysfjord, men overgrepene skal ha skjedd i andre deler av landet.

Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede i dag er cirka 80 år gammel.