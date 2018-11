NHO-toppens bønn til regjeringen: – Rydd opp i dette uhellet

– Hovedproblemet her er at samarbeidspartiene har kommet opp med et tiltak i budsjettforliket som rammer noe helt annet enn det de har tenkt. Dette vil få konsekvenser for hele datasenternæringen – selv om dette egentlig var tenkt å kun ramme kryptovalutautvinning.

Det sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia.

– De 10 millionene som kuttes i budsjettet får milliardkonsekvenser, sier Kjetil Thorvik Brun, som er leder for teknologi og digitalisering i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Abelia. Foto: Esben Johnsen

Tidligere i år vedtok regjeringen å fjerne skatter for å lokke datasentre til Norge.

De store datasentrene som lagrer data eller produserer kryptovaluta, betaler i dag en redusert avgift på elektrisk kraft – den såkalte elavgiften. Det betyr at mens du og jeg betaler 16,58 øre per kilowattime, betaler den kraftkrevende industrien 0,48 øre.

Men i den nye budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene mister datasentre som utvinner kryptovaluta strømrabatten de har i dag.

– Når aktører skal investere mangfoldige milliarder kroner inn i oppbyggingen av datasentre, er det et veldig langsiktig investeringsobjekt. Da er stabile avgifter på strøm et av de aller viktigste kriteriene, sier Brun.

Store selskap velger andre nordiske land

Apple har to datasentre i Danmark, mens Amazon har tre i Sverige. Brun mener man nå sender ut et signal som skaper usikkerhet hos de som planlegger å investere i datasentre.

– Dette kan ikke ha vært basert på kunnskap om hvordan bransjen fungerer. Nå må det jobbes hardt for å rydde opp i regjeringens uhell så raskt som mulig. Når selskaper nå får høre at vi her skiller på pris etter hva man bruker datasentrene til, blir det ikke attraktivt å investere.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Under et døgn etter at budsjettavtalen ble kjent, så vi allerede den første kontrakten på en milliard kroner forsvinne ut av landet. Milliardbeløp kommer til å gå til de andre nordiske landene. Da snakker vi om store datasentre som ellers ville kommet til Norge, brukt vår grønne kraft og skapt mange arbeidsplasser.

Et enormt ledningsnett tegner et bilde av omfanget til datakapasiteten som er nødvendig ved slike sentre. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Vil bare ramme kryptosentre

Henrik Asheim (H) er leder i finanskomiteen og svært uenig i påstandene fra Brun. Han mener staten ikke bør hjelpe datasentre som utvinner kryptovaluta, fordi det blant annet benyttes til kriminell aktivitet.

– Vi legger veldig gjerne til rette med lav elavgift for datasentre, men de som bruker dette til kryptovaluta bør ikke betale mindre enn alle andre. Kryptovaluta er noe som kan brukes til både terrorfinansiering og hvitvasking av penger, og er på mange måter en slags pyramidespill som vi ikke ønsker her, sier han.

Henrik Asheim (H) er leder for Stortingets finanskomité. Foto: NRK

Asheim sier at dette ikke vil ramme noen andre enn datasentre som utvinner kryptovaluta. Han tror de aller fleste innbyggerne i Norge er enige i at slike selskaper må betale normal elavgift.

– Datasentrene får fritak fra elavgiften fordi det er en viktig næring som kommer til å vokse massivt fremover. Når vi vedtar dette fra Stortinget, betyr det at Finansdepartementet vil komme tilbake med hvordan det skal løses, påpeker Asheim.