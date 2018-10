– Vi var smarte da vi fant oljen, hvorfor lar vi oss lure av datasentre?

Stadig flere kommuner gir uttrykk for at de ønsker at utenlandske datasentre skal etablere seg i deres kommune.

– Mange av disse kommunene har mistet et hav av arbeidsplasser, og har kraftverk som gjerne vil selge strøm. Så kommer disse selskapene og tilbyr seg å investere. For mange blir det dumt å si nei, sier Jon Ramvi. Foto: Communicate AS

Denne uken har NRK fortalt om Ballangen kommune i Nordland, som ga bort en tomt på 600 mål for å få verdens største datasenter. I stedet har tomta havna i hendene på et kanadisk Bitcoin-firma, uten at kommunen har fått verken inntekter eller arbeidsplasser.

Administrerende direktør Jon Ramvi i selskapet Blockchangers, mener måten Norge forholder seg til utenlandske selskaper på, er stikk i strid med lærdommen vi fikk da vi oppdaget olje i landet vårt.

Blockchangers er Norges ledende selskap innen såkalt blokkjedeteknologi, som bitcoin og annen kryptovaluta er avhengig av for å fungere.

Slik brukes blokkjedeteknologien Foto: shutterstock Ekspandér faktaboks Bitcoin er den mest kjente bruken av blokkjede i dag, men teknologien dukker også opp i andre prosjekter: Sosiale nettverk der du får betalt for å legge ut innhold eller trykke engasjere deg.

Helsesporing der medisiner eller dine egne helsedata kan lagres på en sikker måte.

Fildeling der du får betalt for filene du deler i et nettverk som blir en fordelt serverpark for lagring og streaming.

Lagring av flyktningers informasjon som sikrer raskere og tryggere behandling av folk på flukt.

Strøm fra solcellepanel som kan spores som gjør det enklere for den som har et solcellepanel på taket å selge og den som vil kjøpe grønn strøm.

Spill som bruker blokkjede for å lage den virkelige verden om til et spill med virtuelle ressurser som kan brukes i den ordentlig verden og som er dine og bare dine.

Musikk der artisten får betalt hver gang du spiller låten.

Kvitteringer som ingen kan jukse med

Taxitjenester som ikke drives av en sentral aktør som Norgestaxi eller Uber, men der sjåførene er en del av et nettverk som drifter seg selv.

Lån av penger direkte fra andre personer

Utleie av rom eller leilighet som erstatning for Airbnb eller hoteller.

Digitalt ID som beviser hvem du er.

Alternativer til børsene for handel med verdipapirer.

Informasjon fra dingsene dine med sensorer kan lagre data trygt i Tingenes internett

Forsikring om at smykker eller luksusvarer er produsert etisk riktig og ikke er forfalsket.

Digitalisert stat som tilbyr de samme tjenestene som de tradisjonelle statene.

Eiendomsregister på som lagres på blokkjede (blir testet ut i Sverige). (Kilde: Artikkelen Teknologien som tar livet av avgiftene (NRK.no, februar 2017))

For da Norge oppdaget oljen var vi først og fremst opptatt av verdiskapningen skulle komme oss til gode. I dag reiser norske representanter rundt i verden og forteller land om hvordan de bør ta i bruk oljen på den smarte måten vi gjorde, i stedet for å selge det ut til andre oljeselskaper.

– Mens Norge er ute og lærer alle andre om dette, kommer noen av de rikeste selskapene i verden og spør om de kan få den flotte, grønne strømmen vår. Da svarer vi «ja, uten problemer», sier Ramvi.

– Arbeidsplassene vil utebli

Han er en av flere som kritiserer norske kommuner for å være for lite kritiske når utenlandske selskaper vil etablere seg hos dem. I stedet for å legge langtidsplaner om hvordan det skal legges igjen kompetanse i landet vårt, mener han vi gjør det motsatte.

– Arbeidsplassene vil utebli. Et datasenter er mer eller mindre et varelager hvor du fyller opp med teknologi fra Amerika og Asia, og trykker på en knapp. Du trenger elektrikere til å trekke kablene, og vektere til å passe på bygget, sier han.

– Altfor mye negativ omtale

Mats Hansen i Momek ser utfordringene knyttet til Bitcoin og annen digital valuta, blant annet fordi det kan misbrukes av kriminelle. – Det finnes seriøse og useriøse aktører. Men å si at alle som jobber med bitcoin er kriminelle er feil. Foto: Mye i Media for MIP AS

40 mil sør for Ballangen, i industribyen Mo i Rana, er man allerede i full gang med oppbygging av den nye, digitale industrien. Et godt utbygd fibernett, ideell nordnorsk temperatur og nordnorsk kraftoverskudd gjør at alt ligger til rette for et stort datasenter i den tidligere jernverksbyen.

Gjennom de to datasentrene Arctic Circle Data Center og BitFury Norway, håper industrimiljøet i kommunen at satsingen skal gi arbeidsplasser og viktig kompetanse for framtida.

– Det er altfor mye negativ omtale av Bitcoin- og datasentre. Dette er en industri som vil øke i omfang framover, sier prosjektleder Mats Hansen i Momek Group.

Han mener at nordlandkommuner bør ønske denne industrien velkommen.

– I motsetning til land med fossil energi, har Nordland masse grønn kraft. Datasentrene kommer, og da er det bedre at det skjer her, sier Hansen, som også er Venstre-politiker.

40 arbeidsplasser

Ifølge Momek har datasentrene i den tidligere jernverksbyen foreløpig skapt 40 nye arbeidsplasser.

Jon Ramvi advarer likevel andre kommuner mot å kaste seg på bølgen.

– Etter det som har skjedd i Ballangen bør vi ta et skritt tilbake, og revurdere om vi vil gi vekk strømmen vår og hvem vi skal gi den til. I dag overlater vi til kommunene å hanskes med noen av de største selskapene i verden. Det har de ikke muskler til, sier Jon Ramvi i Blockchangers.