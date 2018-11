– Den norske regjeringen skaper alvorlige utfordringer for våre planer i Norge

Store datasentre som produserer digital valuta, såkalt kryptovaluta, betaler i dag en redusert strømavgift. Det betyr at mens du og jeg betaler 16,58 øre per kilowattime, betaler den kraftkrevende industrien 0,48 øre.

Rabatten er et grep for at Norge skal tiltrekke seg utenlandske datasentre.

Men nå fjernes rabatten, og datasentrene som driver med digital valuta, må betale full elavgift fra nyttår. Det ble bestemt i den nye budsjettavtalen mellom KrF og regjeringen.

– Dette kom brått på oss. Det vil legges merke til internasjonalt. Jeg tror dette kan skade Norges rykte, og det er utrolig respektløst, sier Arve Ulriksen til NRK.

Arve Ulriksen frykter for fremtiden til datasentrene i Mo Industripark. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ulriksen er administrerende direktør i Mo Industripark i Mo i Rana i Nordland.

Frykter mange vil legge ned

Ifølge leder i finanskomiteen, Henrik Asheim (H), har de kommet med forslaget fordi de mener en satsing på utvinning av digital valuta ikke er lønnsomt for Norge.

– Det krever mye kraft, men skaper ingen verdier i Norge. Derfor foreslår vi å ta dette unna nå før det blir et problem, i stedet for å gjøre det når det har blitt et problem, sier Asheim til NRK.

Leder i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H). Foto: Stortinget

Forslaget vekker uro blant de ansatte i industriparken i Mo i Rana.

– Dette er alvorlig for oss. Uten den redusert elavgiften tror jeg ikke vi står i en posisjon til verken å opprettholde sentrene som er her, eller få noen nye hit, sier Ulriksen.

I industriparken ligger blant annet datasenteret Bitfury Norway, som ble invitert til Mo i Rana denne våren, og Norge solgte det inn ved å tilby en redusert elavgift.

– Kun noen måneder senere, skal man droppe ordningen? Og på toppen av dette skal dette skje på så kort tid. Det er utrolig lite respektfullt overfor de vi har invitert hit, sier Ulriksen, som frykter de som driver med utvinning av digitalvaluta kommer til å legge ned.

– Må se på nye løsninger

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonssjef John Mercurio i Bitfury.

– Dessverre skaper den nye avtalen alvorlige utfordringer for våre planer i Norge. Det gjør at vi må se på nye løsninger som lar oss fortsette å gjøre forhandlinger i Norge, skriver Mercurio i en e-post.

Han skriver videre at dette ikke betyr at de vil stanse aktiviteten i Norge.

I vår åpnet IT-selskapet Bitfury datasenter i Mo Industripark. Her fra åpningen, f.v. markedssjef Arild Markussen i Helgeland Kraft, administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark, Rana-ordfører Geir Waage og administrerende direktør Valery Vavilov i Bitfury. Foto: Mo Industripark

Litt lenger nord i fylket har det allerede blitt bestemt at et selskap legger ned. Etter planen skulle det største bitcoinsenteret i Norge, Kryptovault, etablere seg i Glomfjord i Meløy. Men nå er planene lagt på is.

– Det er ikke lenger lønnsomt å etablere seg ved anlegget der, sier talsmann Gjermund Hagesæter i Kryptovault, til NRK.

Bitfury, her fra datasenteret i Mo i Rana, frykter for sin videre eksistens i Norge. Foto: Frank Nygård / NRK

– Ikke en skjerpelse

Helge André Njåstad (Frp) i finanskomiteen sier kuttet handler om å få statsbudsjettet til å gå opp.

– Dette var ikke noe vi opprinnelige hadde i forslaget til statsbudsjettet, men det var nødvendig med kutt i etterkant av ting KrF har fått gjennomslag for i budsjettforhandlingene, sier Njåstad.

Helge André Njåstad sitter i Stortingets finanskomité for Fremskrittspartiet. Foto: Johan Moen / NRK

Han legger til at han forstår at det kom som et sjokk for næringen, og at tidsfristen er kort.

– Vi vet dette går utover noen, men dette handler uansett om likebehandling i næringen. Det er ikke snakk om en skjerpelse, men en normalt avgift for alle.