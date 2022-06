Widerøe ber passasjerer om ikke å ta kontakt

Tidligere har NRK skrevet at 11 flyvninger er påvirket av flyteknikerstreiken.

Nå kan Widerøe bekrefte at de alene har 38 innstilte avganger.

Flyselskapet Norwegian innstiller til sammen 17 av onsdagens avganger, både innenlands og utenlands.

– Dette lager utfordringer for passasjerene våre, det er vi smertelig klar over. Der vi var positive i går, så kjenner vi at det nå treffer oss ordentlig, sier Catharina Solli, pressesjef i Widerøe.

Widerøe: – Ikke ring

Forsinkelsene skyldes at det er for få flyteknikere på jobb. De må til for å godkjenne at et fly er i stand til å ta av etter vedlikehold eller skader.

Vanligvis er det tre eller fire teknikere på jobb. Streiken gjør at det nå gjerne bare er én til å gjøre jobben.

I tillegg var det ikke teknikere på jobb i går kveld eller natt i Bodø, forklarer Solli.

Det gjør at flyteknikerstreiken raskt merkes. I går var det fire innstilte avganger, tirsdag ettermiddag var antallet 38.

PUSLESPILL: – Dette er et puslespill som nå gir oss store utfordringer. Vi må løse det time for time, sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli. Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

Derfor har telefonene til flyselskapet ringt i ett. Folk er bekymra for om reisen deres faktisk vil gå.

Derfor har Widerøe nå en bønn til sine passasjerer:

Ikke ring. Med mindre du har fått en reiseløsning fra Widerøe du ikke er fornøyd med.

– Vi oppfordrer publikum til å ikke ta kontakt med oss, med mindre de har fått melding om at avgangen deres er innstilt, eller at de ikke ønsker å benytte seg av den løsningen vi har forespeilet dem, sier pressesjefen i Widerøe.

Passasjerer som blir berørt får informasjon gjennom SMS eller e-post.

– Har du ikke hørt noe ifra oss, så kan du være trygg på at reisen din fortsatt er planlagt og gjennomføres og forhold deg på vanlig måte når du skal ut og reise.

I løpet av et døgn har Widerøe 400 avganger. Derfor går de fleste avgangene fortsatt som normalt.

Dominoeffekt

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 av sine drøyt 400 medlemmer i streik.

Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra fredag 24. juni om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.

For flyselskapene sin del forplanter streiken seg som en dominoeffekt i flyvningene.

Det planlagte vedlikeholdet hoper seg opp, mens uforutsette hendelser gjør at reservefly er satt inn i trafikk.

– Før streiken ville vi kunne sette inn reservefly, men den kapasiteten har vi brukt opp. Nå må vi innstille uten å ha noe å sette inn i reserve. Det får konsekvenser, sier Solli.

Mandag ble for eksempel flere fly stående utenfor hangaren i Bodø. Det var ingen flyteknikere som kunne signere ut arbeidet som var utført, selv om flyene var klare til å fly.

I tillegg risikerer selskapet å ha flyet på et sted, og mannskapet på et annet.

Vil berøre reiser i hele Norge

Konsekvensene har til nå først og fremst rammet Finnmark.

Men Widerøe kan ikke utelukke at rutenettet i resten av landet går klar av konsekvensene.

Et fly som starter dagen i Finnmark skal kanskje innom Lofoten og Helgeland, før det ender opp på Vestlandet eller i Oslo om kvelden.

– Får du da en uforutsett hendelse på en av disse første flyavgangene, så risikerer vi at alle de etterfølgende turene må innstilles, sier Solli.

– Vil bli mer smertefullt

– Hvordan vil det utvikle seg utover i uka?

– Det vil bli mer smertefullt og ramme flere passasjerer. Vi ser det øker time for time, dag etter dag nå framover, sier Solli.

Hun sier at Widerøe prøver å stokke om framfor å innstille flyginger på forhånd.

– Men det går hardt utover reservekapasiteten på flyene. Vi har ikke lenger fly som er friske til å settes inn når vi har uforutsette hendelser.

– Hvor stor del av trafikken vil stanse når opptrappingen kommer?

– Det er umulig å si akkurat nå, for det er de uforutsette hendelsene som skaper problemer. Men det er ingen tvil om at det kommer til å balle på seg, sier pressesjefen i Widerøe.

Vanskelig tidspunkt

ANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker i Winair. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker i selskapet Winair.

Han mener flyteknikernes streik kommer på et vanskelig tidspunkt for flyselskapene.

– Flyselskapene har de siste to årene hatt den verste perioden i luftfartens historie, og flere selskaper har alvorlige økonomiske problemer.

Samtidig er han klar på at man på sikt bør løfte lønnen til flyteknikerne, slik at også rekrutteringen til yrket blir styrket.

– Over tid bør man se på muligheten, men akkurat nå virker kravet å være litt utenfor proporsjoner.