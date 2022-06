11 flyginger i Norge påvirket av streiken tirsdag

Flystreik gjør mange usikre for om ferien vil gå som planlagt.

Tirsdag morgen er til sammen 11 flyvninger innstilt som følge av streiken hos Norwegian og Widerøe.

SAS har ingen avlyste avganger på grunn av streiken, foreløpig, men alle tre flyselskapene frykter det kan påvirke mer fremover.

Kan bli flere som streiker

Alle de tre flyselskapene sier det kan bli flere kanselleringer eller innstilte fly utover dagen på grunn av streiken og at det er en usikker situasjon. De understreker at de fortløpende vil oppdatere kundene sine.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 av sine drøyt 400 medlemmer i streik. Mange har blitt rammet allerede. Kusinene Kristin og Marte mistet halve ferien.

Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra fredag 24. juni om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.

Det bekrefter leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), Jan Skogseth, til NRK.

– Vi står egentlig bom fast per nå. Jeg oppfatter NHO Luftfart som lite interessert i reelle forhandlinger, sier Skogseth til NRK.

– Spesiell sommer

Flyplassene har ingenting direkte med streiken å gjøre, eller ansvar for den. Reisende må snakke med flyselskapet sitt om de blir rammet. Reiseforsikringen din vil heller ikke dekke utgiftene dine om du blir rammet av streiken.

Likevel vil en stor streik kunne påvirke flyplassene. Direktør for Oslo lufthavn Stine Ramstad Westby sier til NRK at det går fint på flyplassen i dag, men at de følger nøye med på streiken.

– Dette er en spesiell sommer. Det er en sommer etter to år med pandemi. Som det har vært varslet i mediene i flere uker nå, så er vi litt ute av trening. Det er litt turbulens i luftfarten om dagen og mange ting som skjer. Så det gjelder at alle parter er litt på tærne nå, sånn at vi kan sørge for at flypassasjerene våre kan komme seg trygt dit de skal og at det går så effektivt som mulig.

Langt fra hverandre

Det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) lørdag morgen.

Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Administrerende direktør i NHO Luftfart mener de økonomiske kravene fra flyteknikerne var urimelige, og langt unna det flyselskapene og arbeidsgiverne kan imøtekomme.

– Vi er veldig skuffet over at vi nå går inn i en konflikt på grunn av urealistiske krav for en gruppe som allerede har gode lønnsvilkår i bunnen, sa administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Det generelle tillegget i frontfaget var fire kroner i timen. NFO krever i utgangspunktet 60 kroner i timen. Det ville gitt en lønnsøkning på ca.18 prosent.

Bakkemannskap ble enige om fire kroner timen

Natt til tirsdag ble en streik blant bakkemannskapene avverget.

Enigheten mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart innebærer et generelt tillegg til alle som er omfattet av overenskomsten på fire kroner timen.

– Vi er fornøyde med å ha kommet i havn etter en krevende mekling, med god bistand fra mekleren. Nå har vi kommet til en løsning som gir medlemmene våre et lønnsløft som vi håper de kan gi sin tilslutning til, sier forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.