Flytekniker Geir Ove fortviler: – Jeg leser at vi er overbetalte parasitter

Geir Ove Tømmerbakk jobber til daglig som flytekniker på Bodø lufthavn.

Selv er han fortsatt i full jobb, men mange av hans kollegaer er tatt ut i streik.

Og nettopp streiken har ført til sterke reaksjoner i kommentarfeltene.

– Jeg leser i kommentarfelt at vi er overbetalte parasitter og det som verre er.

Natt til lørdag ble de første flyteknikerne tatt ut i streik.

Da Tømmerbakk så reaksjonene som kom, la han lørdag ut et oppgitt innlegg på Facebook.

– Det som er trist er at folk der ute går med en tro om at vi er høyt lønnet og kun drikker kaffe dagen lang.

Tømmerbakk har godkjent at Facebook-innlegget omtales, men viser til lederen for fagforeningen for ytterligere kommentarer.

Og sjefen selv, Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), har fått svært sterke tilbakemeldinger på streiken.

Til TV 2 sier Skogseth at han har mottatt drapstrusler på sosiale medier.

– Det er klart at det er ubehagelig å motta slike trusler når man bruker et lovlig virkemiddel som streik når man er i en forhandlingssituasjon, sier han til kanalen.

Tar ut flere i streik fredag

I løpet av helgen ble 106 flyteknikere i NFO tatt ut i streik. Det tilsvarer én fjerdedel av medlemmene i fagforeningen.

Årsaken er at flyteknikerne krever en lønnsøkning på om lag 18 prosent.

NFO: Jan Skogseth er leder for Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). Foto: NRK

– Vi står egentlig bom fast per nå. Jeg oppfatter NHO Luftfart som lite interessert i reelle forhandlinger, sier Skogseth til NRK.

Og fra førstkommende fredag blir ytterligere 39 teknikere tatt ut i streik.

– Det ble nylig sendt inn melding om en opptrapping etter et møte nå i kveld, sier NFO-lederen til NRK mandag kveld.

– Trist å høre

Skogseth sier at det ikke er noe hyggelig å lese tilbakemeldingene som kollega Tømmerbakk omtaler i innlegget.

– Geir Ove har generelt en fin fremstilling av yrket og viktigheten av det, sier han og fortsetter:

– Det er trist å høre at folk ser sånn på oss. Det er tydelig at de som kommenterer er lite orienterte om hva vi gjør.

– Urealistiske krav

Forhandlingspartner NHO Luftfart har omtalt lønnskravene som urealistiske,

– Flyteknikerne bør realitetsorientere kravene sine og akseptere et oppgjør på linje med bussjåfører, politi og sykepleiere har fått. Resten av samfunnet har tilpasset seg, det har ikke Flyteknikerne, sier leiar i NHO Luftfart Torbjørn Lothe til NRK.

UREALISTISK: Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, mener lønnskravene fra NFO er urealistiske. Foto: NHO Luftfart

Men NFO-leder Skogseth mener at kravene er på sin plass.

– Vi mener vi har realistiske krav ut ifra den situasjonen vi står i. Det er en situasjon med tilbud og etterspørsel og per i dag klarer ikke flyselskapene å skaffe de teknikerne de vil ha.

Han nevner også at rundt 25 prosent av medlemmene i NFO kan gå av med pensjon innen fem år, og at rekrutteringen til yrket er svak.

Nattjobbing påvirker snittlønn

Lothe har tidligere uttalt til Aftenposten at snittlønnen til flyteknikerne er 783.861 kroner, med tillegg

Dette mener Skogseth gir en unyansert fremstilling.

– Hva man tjener er alt etter hvor mye ulempetillegg man har. Det er enkelte som tjener greit, men da er de på jobb på natten, i helgene og på helligdager. Da blir man kompensert for det.

Skogseth sier at dersom man ser på en flytekniker som kun jobber på dagtid, uten ulempetillegg, så er snittlønnen under 600.000 i året.

Flyanalytiker: – Utenfor proporsjoner

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker i selskapet Winair. Han sier til NRK at streiken så langt kun har ført til få rutekanselleringer.

– Men etter hvert som tiden går, så kan denne streiken få betydelige større konsekvenser.

ANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker i Winair. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Han mener flyteknikernes streik kommer på et vanskelig tidspunkt for flyselskapene.

– Flyselskapene har de siste to årene hatt den verste perioden i luftfartens historie, og flere selskaper har alvorlige økonomiske problemer.

Samtidig er han klar på at man på sikt bør løfte lønnen til flyteknikerne, slik at også rekrutteringen til yrket blir styrket.

– Over tid bør man se på muligheten, men akkurat nå virker kravet å være litt utenfor proporsjoner.

Widerøe melder om få forsinkelser

Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, sier til NRK at flyselskapet har klart seg fint gjennom helgen og mandagen til tross for streiken.

– Vi har hatt et par tilfeller, blant annet ett fly fra Bodø til Leknes som måtte forsinkes et par timer.

FORELØPIG KONTROLL: Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli sier at selskapet kun har hatt noen få utsettelser som følge av flyteknikerstreiken. Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

Flyet skulle inn til teknisk vedlikehold på nattetid, men da ville det ikke vært teknikere på jobb.

– Da måtte vi fremskynde det tekniske vedlikeholdet, for å hindre at flyet ikke ble stående.

Ugunstig tidspunkt

Flytekniker Geir Ove skriver at det er både utrolig trist og ugunstig at streiken kommer nå.

– Men til syvende og sist så handler det om å beholde en trygg luftfart i årene som kommer. Når du en gang skal ut og fly igjen, send da en liten tanke til dem som holder flyet ditt luftdyktig, avslutter Tømmerbakk i Facebook-innlegget.