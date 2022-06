Flyekspert mener folk kan takke seg selv for forsinkelser på flyplassen

Ute på rullebanen på Bodø lufthavn gjør stuer Stian Bech Hansen i Widerøe Ground Handling seg klar til å ta imot nok et fly.

Widerøe-maskinen som takser inn har rundt 400 kilo last.

– Vi løfter gjerne 2–3 tonn i løpet av en arbeidsdag. Mange ganger lurer jeg på om det er mursteinssamlinga folk har med seg. Enkelte kofferter kan veie fra 25 kilo til 35 kilo. Da er det like greit å sende det som to kolli.

Hittil i år har over 15 millioner personer reist til eller fra norske flyplasser. Det er en økning på 250 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Frem til og med mai 2021 var tallet til sammenligning 4,3 millioner reisende. Vi går en sommer i møte, hvor ekspertene spår at det kan gå litt ekstra tid og bli forsinkelser etter to år med pandemi.

– Mange har reist lite og kanskje glemt hvordan det er å reise. Folk blir kanskje litt stressa og har glemt litt man gjør når man kommer på en flyplass, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Kan takke seg selv

Elnæs sier det kan lønne seg å stresse ned og ta seg god tid.

Ute i Europa er det ifølge Elnæs store utfordringer med mangel på personal i flere ledd. Årsaken er at mange har forsvunnet til andre jobber, fordi mange land ikke har samme permitteringsregler som Norge.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener at flere kan takke seg selv for forsinkelser på flyplassen. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Da sliter disse flyplassene med å finne kvalifisert personale. Dermed har man fått en skikkelig «backlash» og har ikke nok personale til å håndtere veksten i reiser etter pandemien, sier Elnæs.

– Kan folk takke seg selv for at det blir forsinkelser på flyplassen i sommer?

– Er det lenge siden folk har reist, kan man takke seg litt for at man pakker feil, blir stoppet i sikkerhetskontrollen eller bruker lang tid på å sjekke inn på automater. Man glemmer fort, så vil det kanskje ta litt mer tid akkurat denne sommeren.

– Folk flest er flinke

Tilbake på Bodø lufthavn gjør stuer Stian Bech Hansen seg klar til å laste nok et fly. I flere binger ligger haugevis med bagasje som skal til Oslo med det neste SAS-flyet.

En koffert har nærmere 10 små bagasjelapper fra gamle flyreiser, på en bag holder bagasjelappen på å ramle av.

Stian Bech Hansen laster nok et fly i Bodø. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Folk flest er ganske flinke. Det er ikke noe hokus pokus. Med det titt og ofte at bagasjelappene er dårlig festet. Om folk har dårlig tid vet jeg ikke. Problemet er at om taggen blir borte uten merking på bagen, er det litt bingo om den kommer frem til destinasjonen eller ikke, forteller han.

Les også: Flyplasskaos i Europa: Jostein (19) vet ikke om han kommer seg hjem

Fagansvarlig ved Servicesenteret på Bodø lufthavn, Kjersti Olsen Røst sier det spesielt er en ting som går igjen når folk kommer for å be om hjelp.

– Som regel handler det om at de har for lite bagasje inkludert i billetten. Hvis vi må utstede ekstra bagasje tar det mer tid. Rådet er at alle sjekker hva som er inkludert i billetten før de kommer på flyplassen.

Stians tips til bagasjepakking

Noe av det som bidrar til forsinkelser på et flyplass er at folk roter med vekta på bagasjen, ikke møter til riktig tid, eller slurver med bagasjemerking.

Bech Hansen har noen tips til hvordan folk kan bidra til å gjøre flyreisen mer smidig:

– Reimene på en bag er ganske enkle å revne. Da er det et triks å bruke tape og snøre reimene godt sammen.

Slik gjør du det enklere for de som skal håndtere bagasjen din i sommer! Du trenger javascript for å se video. Slik gjør du det enklere for de som skal håndtere bagasjen din i sommer!

Og så var det de berømte bagasjelappene da.

– Ta av den største biten i tilfelle bagen forsvinner og fest taggen godt. Da er det større sjanse for at taggen ikke revner. Ta av de små klistremerkene og plasser på flere sider av bagen. Hvis taggen revner, har vi en backup for å spore bagasjen. Da blir i alle fall vi fornøyde.

– Og hva med de gamle «smålappene»?

– Fjern dem. Dersom den store bagasjelappen forsvinner må stuerne bruke tid på å skanne samtlige av de små taggene du har spart på.

Tips til reisende Ekspandér faktaboks 1. Vær ekstra oppmerksom på all informasjon fra flyselskapet. Det kan også være lurt å laste ned appene til flyselskap og flyplass, som ofte gir god og oppdatert informasjon. 2. Om du kan, sjekk inn digitalt. Det sparer deg for ventetid. 3. Dersom du kan, print din egen bagasjelapp og lever bagasjen selv på bagdrop. Det sparer deg for ventetid. 4. Dersom du har boardingkort og håndbagasje, gå rett i sikkerhetskontrollen. 5. Før du står og skal legge ting i boksen i sikkerhetskontrollen er det lurt å tenke gjennom noen ting: Løse smågjenstander bør legges i jakke eller sekk, så du ikke glemmer dem.

iPad/PC må tas ut av sekk/veske.

Væske skal i egen gjennomsiktig pose.

Har du tatt en sjekk på: Klokke, belte, lommebok osv? Regler for sikkerhetskontrollen og flere tips kan leses hos Avinor.

Avslutningsvis har Bech Hansen et siste godt råd:

– Det tar tid å losse av et større fly med bagasje og frakt, gjerne i tonn-klassen. Vær tålmodig med oss, for etter pandemien og alt som har skjedd i fly-verden tar det kanskje litt lengre tid enn det folk forventer.