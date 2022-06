Flystreik gjør mange usikre for om ferien vil gå som planlagt.

Tirsdag ettermiddag er til sammen 48 avganger hos Norwegian og Widerøe kansellert som følge av streiken til flyteknikerne.

38 av dem er hos Widerøe, mens 10 er hos Norwegian.

Også i morgen vil streiken merkes. Norwegian opplyser at så langt vil 17 avganger kanselleres onsdag.

SAS har ingen avlyste avganger på grunn av streiken, foreløpig, men alle tre flyselskapene frykter det kan påvirke mer fremover.

Kan bli flere som streiker

Alle de tre flyselskapene sier det kan bli flere kanselleringer eller innstilte fly på grunn av streiken og at det er en usikker situasjon. De understreker at de fortløpende vil oppdatere kundene sine.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 av sine drøyt 400 medlemmer i streik. Mange har blitt rammet allerede. Kusinene Kristin og Marte mistet halve ferien.

Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra fredag 24. juni om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.

Foreløpig ser det ikke ut til å være noen løsning i sikte.

Ved 1430-tiden i ettermiddag var det ingen møter eller bevegelse mellom partene, får NRK opplyst av NHO.

Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), Jan Skogseth, gir samme beskrivelse.

– Vi står egentlig bom fast per nå. Jeg oppfatter NHO Luftfart som lite interessert i reelle forhandlinger, sier Skogseth til NRK.

Fire timer i kø: – Et lite sjokk

Det er ikke bare her hjemme det er høye skuldre blant norske flypassasjerer. Schiphol i Nederland er blant Europas travleste flyplasser, og den kan også by på noe av det største kaoset for tiden.

Oda Elise Omland sammen ved venninnen Ida Søyland Ueland (til venstre) i flyplasskø. Foto: Oda Elise Omland

16 år gamle Oda Elise Omland var mandag på vei hjem fra helgetur til Amsterdam. Selv om reisefølget kom til flyplassen fire timer før planlagt avgang, mistet de flyet hjem til Stavanger.

De var på forhånd forberedt på at det kunne bli kaos, men ikke så ille som det faktisk var, forteller Omland:

– Vanligvis i utlandet er vi på flyplassen tre timer før avgang, og nå regnet vi ekstra god tid og tenkte vi hadde veldig god tid. Vi hadde ikke forventet at det skulle være så ille som det faktisk var. Det var et lite sjokk.

Ifølge flyplassens informasjonsskjermer var det ventetid på 90 minutter frem til sikkerhetssjekken, men køen «tok aldri slutt», ifølge Omland.

Det ble fire timer i denne køen for det norske reisefølget som skulle hjem fra Amsterdam mandag. Foto: Oda Elise Omland

Hun sier det heller ikke var tilgang på mat eller toaletter:

– Jeg hadde på forhånd tømt ut drikken min. Det var ganske stress etter hvert, men jeg synes mest synd de som hadde små babyer. Å stå fire timer i kø med en liten unge er ikke det kjekkeste, akkurat.

Etter to år med reiserestriksjonar skal vi ut og reise igjen. Men mannskapsmangel og streikar har ført til at det har blitt lange køar og forseinkingar ved fleire flyplassar i Europa. Oslo lufthavn er startpunktet for mange nordmenn som skal til utlandet. Flyplassen har gått klar det verste kaoset så langt, men streik blant flyteknikarane kan få konsekvensar. Problema i Europa kan også forplante seg hit. Arlanda utanfor Stockholm er blant flyplassane som har fått merke problema i flybransjen. Dei siste helgene har det vore lange køar, og måtte i slutten av mai stenge flyplassen på grunn av situasjonen. Kastrup i København er eit viktig knutepunkt for nordmenn som skal ut i verda. Allereie før pinse blei det meldt om lange køar ved flyplassen på grunn av mannskapsmangel. Men leiinga ved flyplassen seier dei reknar med å ha nok folk no i slutten av juni. Schiphol utanfor Amsterdam er ein av dei travlaste flyplassane i Europa, med mange mellomlandingar. Det har i fleire veker vore rapportert om lange køar og mange kanselleringar. I tillegg har reingjeringspersonellet ved flyplassen streika. Flyplassen i Brussel måtte kansellere fleire avgangar då tilsette ved fleire delar av flyplassen blei tekne ut i streik. Det førte til lange køar av reisande. Flyplassen blei til slutt heilt stengt, og alle avgangane kansellert. Også ved Charles de Gaulle-flyplassen i Paris har det vore lange køar dei siste vekene. Flyplassen måtte også innstille fleire avgangar i førre veke på grunn av streik blant dei tilsette. Heathrow i London har også mangla tilsette etter pandemien. Det har ført til lange køar, kanselleringar og folk som ikkje har fått tilbake bagasjen sin. Då bagasjesystemet nyleg streika, måtte all bagasje sjekkast inn manuelt på nytt. Det skapte ekstra lange køar.

– Spesiell sommer

Når det gjelder streiken her hjemme, har ikke flyplassene noe direkte gjøre med den, eller ansvar for den. Reisende må snakke med flyselskapet sitt om de blir rammet. Reiseforsikringen din vil heller ikke dekke utgiftene dine om du blir rammet av streiken.

Likevel vil en stor streik kunne påvirke flyplassene. Direktør for Oslo lufthavn Stine Ramstad Westby sier til NRK at det går fint på flyplassen i dag, men at de følger nøye med på streiken.

– Dette er en spesiell sommer. Det er en sommer etter to år med pandemi. Som det har vært varslet i mediene i flere uker nå, så er vi litt ute av trening. Det er litt turbulens i luftfarten om dagen og mange ting som skjer. Så det gjelder at alle parter er litt på tærne nå, sånn at vi kan sørge for at flypassasjerene våre kan komme seg trygt dit de skal og at det går så effektivt som mulig.

Selv om det per nå går fint på Norges største flyplass, har flyteknikernes streik skapt kaos og lange køer nedover i Europa:

Langt fra hverandre

Det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) lørdag morgen.

Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Administrerende direktør i NHO Luftfart mener de økonomiske kravene fra flyteknikerne var urimelige, og langt unna det flyselskapene og arbeidsgiverne kan imøtekomme.

– Vi er veldig skuffet over at vi nå går inn i en konflikt på grunn av urealistiske krav for en gruppe som allerede har gode lønnsvilkår i bunnen, sa administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Det generelle tillegget i frontfaget var fire kroner i timen. NFO krever i utgangspunktet 60 kroner i timen. Det ville gitt en lønnsøkning på cirka 18 prosent.

Bakkemannskap ble enige om fire kroner timen

Natt til tirsdag ble en streik blant bakkemannskapene avverget.

Enigheten mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart innebærer et generelt tillegg til alle som er omfattet av overenskomsten på fire kroner timen.

– Vi er fornøyde med å ha kommet i havn etter en krevende mekling, med god bistand fra mekleren. Nå har vi kommet til en løsning som gir medlemmene våre et lønnsløft som vi håper de kan gi sin tilslutning til, sier forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.