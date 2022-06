Onsdag åpnet Avinor sitt splitter nye kontrollsenter i Bodø.

Senteret er verdens største av sitt slag. Derfra skal ankomst og avgang på flyplasser som ligger langt unna fjernstyres.

Prosjektet med ubemannede tårn har pågått i snart ti år. For tre år siden ble Røst i Lofoten første flyplass ut.

Deretter har flyplassene på Hasvik, Vardø og Berlevåg fulgt etter.

På sikt planlegger Avinor å fjernstyre 15 norske lufthavner på denne måten.

Én av pilotene som har landet ved hjelp fra senteret i Bodø er Simen Follesø Røiseland i Widerøe.

– Jeg har ikke merket så stor forskjell. Det er først når jeg ser kameratårnet som snurrer rundt at jeg kommer på at tårnet er fjernstyrt, sier han.

OVERSIKT: Mens en tradisjonell tårntjeneste kun oppdager det øynene ser, vil de nye kamerastyrte flytårnene kunne oppdage alt fra fugler til vilt, selv når det er mørkt eller dårlig vær. At overvåkes inne fra det nye senteret i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Avanserte sensorer

Nå er det ikke lenger folk i tårnet som gir pilotene viktig informasjon. De er erstattet av kamera på et høyt betongtårn som følger med 360 grader rundt seg.

– Det filmer lufthavnen med ganske avanserte sensorer. Det filmer både visuelt, altså det som øynene våre ser, i tillegg til infrarødt der vi kan se varmekilder på natten og i dårlig vær. All denne dataen sendes med fiberkabler til Bodø og vises på ti skjermer.

Det sier AFIS-fullmektig Nebojsa Petkov i Avinor Flysikring til NRK.

– I dag har vi den offisielle åpningen av det nye senteret. Frem til nå har vi gjort dette fra et mindre reservesenter, men i dag åpner vi offisielt det store nye bygget.

TRYGT: AFIS-fullmektig Nebojsa Petkov i Avinor Flysikring mener det nye systemet er minst like trygt som tradisjonelle bemannede tårntjenester. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Like trygg løsning?

Men er den nye løsningen like trygg som et bemannet tårn?

Ja, mener Avinor.

– Dette er veldig sikkert. Vi har mange lag med sikkerhet, og det er veldig mange systemer som kobles på ulike måter til de ulike nettene, sier konserndirektør Abraham Foss.

Han får støtte fra sin kollega Petkov.

– Det mener vi definitivt. Prosjektet har pågått i vel ti år i Avinor og sikkerhet har vært i fokus fra dag én. Dette skal ikke være noe mindre trygt enn det å fly i dag.

– Det absolutt verste som kan skje hos oss mener vi er at det blir en liten forsinkelse. Hvis et kamerasystem feiler, lar vi flyet lande på en annen lufthavn, sier Petkov til NRK.

– Grundig trusselvurdering

Professor i cybersikkerhet Audun Jøsang ved Universitetet i Oslo advarer derimot mot å ta for lett på sikkerheten ved et slikt system.

Han understreker at han ikke kjenner systemet i detalj, utover det som har vært skrevet i media.

PROFESSOR: Audun Jøsang ved Universitetet i Oslo er ekspert i cybersikkerhet. Foto: Ine Eriksen / Ine Eriksen, UiO

– Det første man tenker på er at systemet kan bli slått ut av drift, enten ved jamming eller at noen klarer å komme seg på innsiden.

Ett scenario han nevner er at inntrengere kan vise falske bilder til flygelederne, slik at man gir feilaktig informasjon til pilotene.

– Min anbefaling er at man gjør en grundig trussel- og risikovurdering, men det er ikke tilstrekkelig å gjøre det én gang for trussellandskapet endres kontinuerlig.

Eksperten viser til cyberangrep mot store viktige systemer som har vært lukket.

– Hvis en trusselaktør har ressurser og motivasjon nok, så kommer de på innsiden.

Føler seg godt ivaretatt

Ifølge konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, har det i løpet av tre år med testing vært i alt tre innstillinger på 10.000 flyvninger. Innstillingene har skyldtes teknisk svikt.

– Det er et svært robust system, sier Foss.

Avinor har investert rundt 110 millioner kroner i å fjernstyre flytårnene. Målet er å spare penger, og skal implementeres på flyplasser som har moderat til lite trafikk.

Teknologien som overvåker lufthavnene er utviklet av Kongsberg Gruppen og Indra Navias avanserte tårndriftsløsninger.

Pilot Røiseland sier at han føler seg like godt ivaretatt som ved et bemannet tårn.

– Det føles akkurat som å lande på flyplass med bemannet tårn, og jeg opplever at de ser meg godt under innflyvning.

15. juni står lufthavnene på Røros i Trøndelag og Mehamn i Finnmark for tur, og i høst blir også Namsos og Rørvik fjernstyrt fra det nye senteret i Bodø.

UBEMANNET: På Røst er det ingen blikk i tårnet som møter pilot Follesø Røiseland i Widerøe. Foto: Privat