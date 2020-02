Nå skal det kuttes bompenger med over én milliard

Den siste tiden har det meste handlet om fergeopprør. Men fjorårets bompengeopprør får nå resultater.

Et av prosjektene som får penger er E6 over Hålogalandsbrua i Narvik. Regjeringen blar opp 190 millioner kroner dersom satsene reduseres med 20 prosent.

I morgen skal kommunestyret behandle saken. Assisterende rådmann Lars Norman Andersen forteller at han forventer at kommunestyret sier ja takk til pengene.

– Det tar jeg for gitt.

Både Narvik og Nordland fylkeskommune må godkjenne en eventuell reduksjon, ettersom begge er garantister for prosjektet.

Pendlere betaler 50.000 kroner i året

Den nye Hålogalandsbrua, med en prislapp på cirka tre milliarder, sto ferdig i desember 2018. Med det ble veien mellom Narvik og Bjerkvik 18 kilometer kortere.

Men kortere reisevei koster penger. En passering med personbil koster i dag 113 kroner, eller cirka 90 kroner med bompengebrikke. For folk som pendler til og fra Bjerkvik til Narvik har det gitt en regning på opp mot 50.000 kroner i året.

Sånt blir det bråk av.

Men nå ser det altså ut til at satsene blir redusert med 20 prosent, til cirka 72 kroner med bombrikke.

Hålogalandsbrua Foto: Ole Dalen / NRK Ekspandér faktaboks Hålogalandsbrua krysser Rombaken mellom Karistranda, 2,2 kilometer nordøst for Narvik sentrum, og Øyjord, ti kilometer sør for Bjerkvik.

Brua vil bli en del av E6, og vil forkorte strekningen fra Narvik til Bjerkvik med 18 kilometer, og fra Narvik til Bjørnfjell med 4-5 kilometer. Statlig andel av midlene er på 72 prosent, mens 28 prosent finansieres med bompenger.

Prislappen er vel fire millirder kroner, og finansieres av staten og bompenger.

Rassikringstunnelen mellom Trældal - Leirvik blir 1,1 kilometer og fjerner en strekning som i dag er utsatt for steinsprang og skred.

Hålogalandsbrua vil bli 1533 meter lang, med et fritt spenn på 1145 meter og blir med det Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua.

Byggestart var 18. februar 2013. Brua vil etter planene åpnes for trafikk i 2018. Kilde: Statens vegvesen

Fire strekninger

Som en del av bompengeavtalen ble regjeringen i fjor høst enige om redusere bompengebelastningen på fire strekninger med totalt en drøy milliard kroner.

Disse er:

175 millioner kroner til E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

375 millioner kroner til E18 Arendal–Tvedestrand i Agder

190 millioner kroner til E6 Hålogalandsbrua i Nordland

270 millioner kroner til Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland

Felles for prosjektene er at pengene blir utbetalt under forutsetning av at satsene senkes med 20 prosent.

Prosjektet på E136 har allerede fått utbetalt 175 millioner kroner og innkrevingen i Vågstranstunnelen opphørte 7. februar.

For prosjektet på E18 mellom Arendal og Tvedestrand er ting allerede avklart. Tirsdag denne uken ga fylkestinget i nye Agder sin tilslutning til kuttene på 20 prosent, som etter planen skal iverksettes i løpet av en måneds tid, skriver Agderposten.

Billigere å bruke Hardangerbrua

270 millioner kroner skal gå til reduksjon av bompengesatsene på Hardangerbrua. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Når det gjelder Hardangerbrua koster det i dag 145 kroner for personbiler og 450 for tungtransport over 3500 kg – for dem som kjører over uten rabatt.

Det er fremdeles uklart når bompengekuttet faktisk skjer.

Det er bare få uker siden at bompengeselskapet Ferde fikk beskjed om at 270 millioner kroner var gitt til dem.

Forutsetningen er at de kan vise til at de kan sette ned takstene med 20 prosent. Det vil gi en pris ned mot 100 kroner for personbiler uten rabatt.

Men før dette må saken behandles politisk av det nye Vestland fylkesting.

– Her skal saken først behandles i politisk utvalg for samferdsel, noe vi håper skjer i mars. Deretter kommer den opp for fylkestinget i mai eller juni, sier Dina Lefdal, som er direktør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.

Etter politisk behandling må saken til Ferde, som må finne ut hvordan de skal løse dette i praksis.

Bård Hoksrud (FrP) stilte bompengespørsmål til Knut-Arild Hareide Ekspandér faktaboks Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsminister Knut-Arild Hareide (KrF). Spørsmål Bård Hoksrud (FrP): Ifølge bompengeavtalen som ble inngått i fjor høst var det en rekke veiprosjekter som skulle få lavere bomtakster, herunder Hardangerbrua og Hålogalandsbrua. Når kan det forventes at reduksjonen i bompengetakster vil bli gjennomført? Svar Knut Arild Hareide: Jeg viser til Prop. 1 S (2019-2020) der det står følgende: "I 2020 prioriteres prosjektene E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen i Møre og Romsdal, E18 Arendal – Tvedestrand i Agder, rv. 13 Hardangerbrua i Vestland og E6 Hålogalandsbrua i Nordland."



Nedenfor vises status for gjennomføring i de ulike prosjektene:



• E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen - Prosjektet har fått utbetalt et tilskudd på 175 mill. kr i 2020 for nedbetaling av lånegjeld. Innkrevingen i Vågstranstunnelen opphørte 7. februar 2020 kl. 24:00.



• E18 Arendal – Tvedestrand – 3. februar 2020 ble det sendt et tilsagnsbrev til bompengeselskapet Ferde AS. Prosjektet vil få en utbetaling på 375 mill. kr til nedbetaling av lånegjeld, fordelt med 216,6 mill. kr i 2020 og 158,4 mill. kr i 2021, dersom de setter ned gjennomsnittstaksten med minst 20 pst. Statens vegvesen vil utbetale tilskuddet så snart det har mottatt nødvendig dokumentasjon fra bompengeselskapet.



• Rv. 13 Hardangerbrua – 10. februar 2020 ble det sendt et tilsagnsbrev til bompengeselskapet Ferde AS. Prosjektet vil få en utbetaling på 270 mill. kr til nedbetaling av lånegjeld dersom de setter ned gjennomsnittstaksten med minst 20 pst. Statens vegvesen vil utbetale tilskuddet så snart det har mottatt nødvendig dokumentasjon fra bompengeselskapet.



• E6 Hålogalandsbrua - 12. februar 2020 ble det sendt et tilsagnsbrev til Bompengeselskap nord. Prosjektet vil få en utbetaling på 190 mill. kr til nedbetaling av lånegjeld dersom de setter ned gjennomsnittstaksten med minst 20 pst. Statens vegvesen vil utbetale tilskuddet så snart det har mottatt nødvendig dokumentasjon fra bompengeselskapet.

Har større planer

I morgen er det altså Narvik sin tur til å ta stilling til tilbudet. Men der har de også større planer. I rådmannens utkast ligger det inne kutt på 60 millioner mer enn hva staten spytter i.

Ifølge assisterende rådmann Lars Norman Andersen gir større trafikk over brua enn forventet, et handlingsrom.

– Vi tenker at vi skal få til noen andre ting også. Vi foreslår et bompengetak etter 25 passeringer, vi foreslår også å redusere taksten på den gamle E6-en ved Leirvik, i tillegg ønsker vi å se på muligheten for ytterligere redusering av taksten på brua.

Både Narvik og Nordland fylkeskommune må godkjenne en eventuell reduksjon av bompengesatsene på Hålogalandsbrua, ettersom begge er garantister for prosjektet. Foto: Kjell Mikalsen / NRK