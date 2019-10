Kutter i bompenger over hele landet – men ikke der de fikk en uferdig vei

Byggingen av ny E6 på Helgeland har ikke gått helt smertefritt.

For kostnadssmeller og kvikkleire, har gjort prosjektet dyrere enn ventet.

Det førte til at Statens vegvesen i fjor ga beskjed om at det ikke var penger igjen til å fikse det siste stykket med vei i Grane. Det til tross for at bilistene da hadde betalt bompenger i ett år.

Veistykket var såkalte opsjonsparseller, som betyr at de kunne bygges hvis det var penger igjen. Noe det da ikke ble.

Ordføreren mente det var urettferdig og at bompengestasjonen burde fjernes, men Statens vegvesen trøstet med at det tross alt var bygd mye annen ny vei i kommunen.

Blant annet åpnet det sist uke en ny E6-strekning i Svenningdal i Grane. Men det hører med til historien at det også der mangler det vel en mil med vei, noe Statens vegvesen jobber med å få finansiering til.

Pengene er foreløpig ikke på bordet, men i mandagens statsbudsjett kunne regjeringen presentere en annen gladnyhet.

Nemlig at regjeringen vil bruke 1,4 milliarder kroner på å kutte bompenger i distriktene.

Bare ikke i Grane.

– Sier seg selv at man kan bli irritert av mindre

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane, mener det er Grane som burde fått en bompengereduksjon. Foto: Grane kommune

I statsbudsjettet er det heller bilistene som kjører over den nybygde Hålogalandsbrua, 556 kilometer lenger nord, som får betale mindre.

I tillegg til bilister i Møre og Romsdal, Agder og Vestland.

Det gjør avtroppende Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo (Ap) mildt sagt oppgitt.

– Det er jo litt spesielt. Der man har fått ny vei, skal man kutte takstene og til dels fjerne bommer. Mens vi som betaler bompenger og ikke får veien vi er lovet, skal betale full takst. Det sier jo seg selv at man kan bli irritert av mindre.

– Det ville vært rett og rimelig at man gjorde noe med bompengenivået her i Grane. Hele saken har rett og slett blitt litt umusikalsk.

Disse stedene får bompengekutt: Ekspandér faktaboks E6 Hålogalandsbrua i Nordland

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland

E18 Arendal–Tvedestrand i Agder

Denne brua i Narvik er blant stedene det vil bli billigere å passere. Brua sto ferdig i desember i fjor. Foto: Ole Dalen / NRK

Mye dyrere

Stortingsrepresentant og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen, Dagfinn Olsen, (Frp) sier at intensjonen er å bygge ferdig med det veiene i Grane.

– Men når man først skulle finne bompengestrekninger som skulle bli billigere, hvorfor ikke velge Grane?

– Vi ønsker selvfølgelig å redusere bompengetakstene flere steder. Men akkurat denne gangen var det blant annet Narvik som ble valgt. Der er det et ekstremt høyt nivå. I dag koster det 113 kroner å passere brua. Men vi skal ikke på noe vis la veistrekningen i Grane bli stående uferdig.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), mener det er viktig at strekningene blir ferdig i nærmeste fremtid. Dette fordi arbeidet blir enda dyrere om entreprenøren drar.

– Det er ikke trafikksikkert, og vil for all fremtid stå som en skamplett for norsk samferdselspolitikk, mener Norvoll.

Stortingsrepresentant og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen, Dagfinn Olsen, sier det i denne omgang var Narvik sin tur til å få redusert bompengene.