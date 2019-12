Vegvesenet trekker millionkrav mot kineserne

Fire milliarder kroner kostet det å bygge Norges nest lengste hengebro, Hålogalandsbrua.

Arbeidet utenfor Narvik ble utført av selskapet Sichuan Road & Bridge Group. I tillegg til å ha fullført arbeidet to år på overtid, må kineserne bytte 344 bolter.

Det etter det ble påvist sprekk i én av dem.

Men hvem som skulle betale regningen på mer enn 20 millioner kroner, var det full uenighet om. Helt frem til nå.

Ekspertgruppe konkluderte

En ekspertgruppe nedsatt av Statens vegvesen har konkludert med at bruddet på en av boltene ikke skyldtes produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon.

Bruddet ble avdekket i januar 2019 og årsakene til det er sammensatt.

Ifølge ekspertgruppa er det trolig en utløsende årsak at boltene over en viss tid i byggetiden sto eksponert for vær og vind, og at det samlet seg vann rundt dem.

– På bakgrunn av ekspertgruppas vurderinger har vi besluttet å trekke pålegget overfor entreprenøren om å skifte ut de resterende boltene på brua, sier prosjektdirektør Bård Nyland i Statens vegvesen.

Hålogalandsbrua Foto: Ole Dalen / NRK Ekspandér faktaboks Hålogalandsbrua krysser Rombaken mellom Karistranda, 2,2 kilometer nordøst for Narvik sentrum, og Øyjord, ti kilometer sør for Bjerkvik.

Brua vil bli en del av E6, og vil forkorte strekningen fra Narvik til Bjerkvik med 18 kilometer, og fra Narvik til Bjørnfjell med 4-5 kilometer. Statlig andel av midlene er på 72 prosent, mens 28 prosent finansieres med bompenger.

Prislappen er vel fire millirder kroner, og finansieres av staten og bompenger.

Rassikringstunnelen mellom Trældal - Leirvik blir 1,1 kilometer og fjerner en strekning som i dag er utsatt for steinsprang og skred.

Hålogalandsbrua vil bli 1533 meter lang, med et fritt spenn på 1145 meter og blir med det Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua.

Byggestart var 18. februar 2013. Brua vil etter planene åpnes for trafikk i 2018. Kilde: Statens vegvesen

Arbeidere for den kinesiske entreprenøren SRBG arbeider på brua som ble åpnet i desember 2018. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Tar ett år

Etter at bruddet ble avdekket blir boltene på Hålogalandsbrua regelmessig inspisert. Det er ikke avdekket flere brudd, ei heller antydninger til dette. Bruas bæreevne er stabil, men Statens vegvesen har likevel besluttet å skifte ut samtlige 344 bolter som holder bruas bærekabler.

– Det eksisterer en usikkerhet her, i bolter som kan ha en svakhet ved seg. Dette er ikke mulig å avdekke på boltene som er montert, så for å fjerne usikkerheten skifter vi dem ut, sier Nyland.

Situasjonen anses ikke som kritisk og utbedringsarbeidet kan derfor tas over en viss tid.

– Vi regner med å bruke inntil ett år på jobben. Trafikken kan gå som normalt mens dette pågår, så trafikantene skal ikke bli heftet av arbeidet, sier Nyland.