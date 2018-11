Krever bompengetak på ny bru: – Tror mange velger å kjøre gamleveien

– Det er i hovedsak de som pendler som vil merke trykket, og det er også noe jeg har fått mye tilbakemeldinger på fra folk på nordsida av brua spesielt, sier Paul Rosenmeyer i Narvik.

Søndag 9. desember klipper statsminister Erna Solberg over snora som åpner den nye Hålogalandsbrua på E6 i Nordland, og 10. desember klokken 00.00 blir bomstasjonen på E6 Øyjord satt i drift.

Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet. Når brua åpner, vil ordinærtaksten ligge på 113 kroner for kjøretøy under 3,5 tonn, og 280 kroner for tyngre kjøretøy. Lokalpolitikere i området vil nå ha et tak på bompengebetalinga.

Paul Rosenmeyer sier han vil få utgifter på inntil 6000 kroner bare i ekstra bompenger månedlig. Han sitter også i bystyret i Narvik. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg synes man kunne latt oss lokalpolitikere få sette et månedstak, slik man har gjort i bypakkeløsninger. På den måten kunne man gjort det attraktivt for alle å bruke brua.

Å kjøre rundt vil ta cirka 20 minutter lengre tid.

– Er det så dyrt at folk vil velge å kjøre rundt?

– Det avhenger litt av hvor man bor. Hvis du må kjøre tilbake og så over den nye brua, tror jeg mange velger å kjøre gamleveien, mens i Bjerkvik-området vil det være mer naturlig å kjøre over brua.

Hålogalandsbrua bomtakst Klasse Kjøretøy Takst Takstgruppe 1 Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg kr 113 Takstgruppe 2 Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg kr 280

– Opptil 6000 kroner dyrere i måneden

Rosenmeyer er selv en av dem som vil kjøre strekninga hyppig når brua åpner i desember. Et regnestykke han selv har gjort, viser at det vil koste ham dyrt.

– Jeg vil få ei økning fra 2–6000 kroner i måneden – bare i rene bompenger. Så kommer det et regnestykke på drivstoff og øvrige ting i tillegg, men det blir vesentlig dyrere. Det er noe man kan leve med – om man ikke har behov for å transportere seg ofte.

For lokalpolitikeren handler det om forutsigbarhet. Han vil få på plass et bompengetak for å vite hvor mye han må ut med hver måned.

– At man betaler en del for å bruke brua har jeg ingen problemer med, men det handler om den forutsigbarheten; at man kan bruke brua og vite hva man må betale uten at det blir voldsomt dyrt. Jeg håper i hvert fall at det er mulig å få på plass et månedstak slik at man får en forutsigbarhet.

Peker på bypakker

Narvikværing og stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) synes også 113 kroner er litt i overkant for dem som skal kjøre ofte. Hun er enig med Rosenmeyer i at tak kan være en god løsning.

Åsunn Lyngedal er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– I bypakkene har man slike tak, men fordi dette er et riksveiprosjekt har man sagt at man ikke kan lage et slikt tak. Heldigvis er det slik at det blir litt billigere med en brikke. Jeg synes man må vurdere om man kan gjøre et unntak for bydelene som ligger langt E6, for det er jo pendlerne fra Bjerkvik man bekymrer seg for.

Har tatt med i beregningen

Statens vegvesen sier de har tatt med i sine beregninger at enkelte kommer til å kjøre rundt, men at de ikke ser på det som noe stort problem.

Sjefingeniør Hans Richardsen i vegvesenet tror ikke at mange kjører rundt vil bli noe reelt problem. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

– Dette er på linje med mange andre av de øvrige prosjektene. Her er det såpass stor innkorting og besparelse, det er snakk om 20 minutter og 18 kilometers innkorting, så dette er en betydelig innsparelse for trafikantene. Jeg tror de aller fleste kommer til å kjøre over brua uansett, sier sjefingeniør Hans Richardsen.

Toppliste, bompenger Strekning, fylke Vei Gruppe 1 Gruppe 2 Hardangerbrua, Hordaland Riksvei 13 150 600 Jondalstunnelen, Hordaland Fylkesvei 107 100 150 Finnøytunnelen, Rogaland Fylkesvei 519 150 590 Hålogalandsbrua, Nordland E6 113 280 Halsnøysambandet, Hordaland Fylkesvei 544 96 264 Lakseveien, Trøndelag Fylkesvei 714 68+53 252+199 Ryaforbindelsen, Troms Fylkesvei 858 100 100

