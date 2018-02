Nå heves flyvraket i Svolvær

Oppdatering klokken 17.30: Direktesendingen er avsluttet på grunn av tekniske problemer. Vi oppdaterer nettsaken dersom noe nytt skulle komme frem. Opptaket kan sees igjen nederst i saken.

– Flyet er nå lokalisert på 73 meters dyp, og ligger om lag 350 meter nordøst for den nordlige enden av flystripa til Svolvær lufthavn, fortalte operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politidistrikt til NRK tidligere i dag.

Har begynt å få opp flere deler

I dag har Statens havarikommisjon for transport vært i Svolvær for å arbeide med å heve flyvraket som havarerte i sjøen like nord for Svolvær lufthavn.

Havariinspektør Tor Nørstegård forteller i 18.50-tiden til NRK at de har fått opp flere deler fra flyvraket.

– Arbeidet vil fortsette til rundt klokken 20, og så vil vi ta opp igjen arbeidet i morgen, sier han.

Blant delene som er tatt opp i dag, er skroget og en vinge.

– Høyre vinge ligger der fortsatt, i tillegg til flere mindre deler, forteller Nørstegård.

Denne lekteren skal heve flyet opp av sjøen utenfor Svolvær. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Videre arbeid

Arbeidet skulle opprinnelig ha begynt lørdag, men ble utsatt til i dag på grunn av problemer med utstyret. Det skal ifølge havariinspektøren ikke ha noen betydning for det videre arbeidet.

– Fremover vil vrakdelene tas med opp på land for nærmere undersøkelse.

Nørstegård vil ikke komme med noen påstand om hva som har hendt.

– Det er for tidlig. Vi har mange teorier om hva som kan ha skjedd. Vrakdelene vil være med på å enten avkrefte eller bekrefte de teoriene vi har.

Lekteren som skal heve flyet opp av sjøen, sett fra siden. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

– Tar et par dager

Avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, sa tidligere i uken at de først ville sende ned ROV-en for å filme bunnen og se hvordan ting står til.

Han anslo at hevingen ut fra tidligere erfaringer ville ta et par dager, det skriver Lofotposten.

Det var søndag 11. februar at småflyet styrtet i sjøen ved Svolvær lufthavn Helle, like etter takeoff.

79 år gamle Leif Jarle Stamnes fra Tromsø og 63 år gamle Einar Halvorsen fra Langhus omkom i ulykken.

Småflyet, som er Tromsø flyklubbs eiendom, var også involvert i en ulykke i Kåfjorddalen i Troms i 2010, ifølge Flyhavarikommisjonen. Den gang ble ingen personer skadd.

