To omkommet etter at småfly fra Tromsø styrtet i sjøen ved Svolvær

Det er funnet ID på de to omkomne og de pårørende er varslet, sier stabssjef Bent-Are Eilertsen ved Nordland politidistrikt.

Leder i Tromsø flyklubb, Yngve Johnsen, bekrefter overfor NRK at flyet er Tromsø flyklubbs eiendom og at de omkomne var medlemmer av klubben.

– Først samlet vi i styret oss, så sendte vi ut informasjon til de andre medlemmene i flyklubben om at de kunne samles her på brakka, Så vi er ganske mange her nå, sier Johnsen.

Han forteller videre at de er sterkt preget av ulykken, og at de nå tar vare på alle pårørende.

Tromsø flyklubb har 80 medlemmer, og rundt halvparten av dem er aktive. Klubben ble etablert i 1946, og dette er den første dødsulykken de har.

Havarikommisjonen ankommer Svolvær i morgen

Politiet går nå over i en etterforskningsfase som ledes av politiet i Lofoten og Vesterålen. Havarikommisjonen for luftfart er varslet. Politiet har ingen opplysninger om årsaksforhold, opplyser politiet.

Like etter at småflyet tok av fra Svolvær lufthavn Helle klokken 20.30 gikk det ned. To personer ble hentet opp fra sjøen rundt 20 minutter senere.

Klokken 20.48 lokaliserte flyplassens redningsbåt vrakgods og to personer i sjøen. De to personene ble fraktet inn til Svolvær med redningsskøyta og overlatt til helsepersonell der, skriver Hovedredningssentralen på sine hjemmesider.

Klokken 21.27 skriver Hovedredningssentralen på sine hjemmesider at det er et småfly med to personer ombord som har gått ned. Begge er hentet opp fra vannet. Redningsskøyta Sundt Flyer har funnet to personer i sjøen, og transporterer dem inn til Svolvær, hvor ambulansehelikopter og Sea King venter.

Reporter John Inge Johansen er på stedet, og han bekrefter at to personer er hentet opp av vannet.

– Ulykken skjedde under take off og det var et norsk småfly, sier Johansen.

Han forteller videre at to ambulanser forlot flyplassen da han ankom stedet.

Får konsekvenser for morgendagens trafikk

Et Widerøe-fly som skulle landet på flyplassen, har nå blitt omdirigert til Leknes for å lande der.

De to første avgangene fra Svolvær lufthavn i morgen blir kansellert. Dette av hensyn til personellet som har vært i virksomhet i kveld, det sier lufthavnsjef ved Svolvær lufthavn Bjørn Opsahl til Lofotposten.