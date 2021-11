Disney inntar Arktis: Cruiset koster over 400.000 for en familie

Det er Forbes som skriver om planene til gigantkonsernet.

«Billetter vil snart legges ut for salg for to nye Adventures by Disney-cruise til Svalbard i 2023», lyder starten på artikkelen hos det amerikanske nettstedet.

Over 10 dager kan turister utforske den vestlige kysten av Spitsbergen.

Turen har fått navnet «Arctic Expedition Cruise».

Det blir en del av en porteføljen ekspedisjonscruise for familier, som allerede inkluderer destinasjoner som Antarktis og Galápagosøyene.

Espedisjonscruiset til Svalbard er den nest dyreste i portefølgjen.

Prisen er som følger:

Startpris barn: 10799 dollar (rundt 96.000 norske).

Startpris voksne: 11799 dollar (rundt 105.000 norske).

For to voksne og to barn ser man altså på 402.000 kroner. Sånn cirka.

Til prisen lover de «eksepsjonell service» og «ekstraordinære opplevelser», ifølge en pressemelding.

– Det er nå en gang slik at det er en del der ute som har de pengene. Som er villig til å betale for det, sier cruiseekspert Elisabeth M. Bråthen hos reiseselskapet Berg-Hansen Cruise Collection.

Fakta om Adventures by Disney Ekspandér faktaboks Disneykonsernet har en egen reisearrangør, Adventures by Disney, som i flere tiår har arrangert gruppereiser med Disney-tema over hele verden.

Norge har lenge vært blant de opp mot 50 ulike landene Disney arrangerer gruppereiser til.

Disney har også et eget cruiserederi, Disney Cruises, der skipene beskrives som flytende Disneyland uten attraksjoner/karuseller, rettet spesielt mot familier.

De to enkeltstående turene til Svalbard i 2023 er charterturer der Adventures By Disney har kjøpt og videreselger alle lugarene på et cruiseskip som allerede skulle være på Svalbard denne sommeren.

De to seilingene betyr til sammen 400 passasjerer. Kilder: Svalbardmuseum.no / adventuresbydisney.com

Økt fokus på bærekraft

Bråthen i Berg-Hansen Cruise Collection har jobbet med cruiseturisme i en årrekke, og kjenner bransjen godt.

Hun tror ikke det blir noe problem for Disney, som har en såpass sterk merkevare internasjonalt, å få fylt skipene. Det er dessuten en økende interesse for unike opplevelser til for eksempel Arktis eller Antarktis.

Likevel: Fokuset på bærekraft er stort. På sikt vil det trolig komme restriksjoner som cruiseselskapene må forholde seg til.

– I Geirangerfjorden vil det for eksempel fra 2026 ikke bli tillatt med annet enn landstrøm for operatørene som er der.

Lugarene egen veranda, og blant fasilitetene er både treningssenter og svømmebasseng. Foto: GERD ELISE MARTINSEN

Hun sier at man har sett til dels grelle eksempler på store cruiseskip har kommet til destinasjoner som Svalbard, og skapt utfordringer for miljøet.

– Det er også grunnen til at de «Explorer»-skipene som bygges i dag, er små.

Le Boreal, som skal frakte Disneys gjester rundt på Svalbard, har en kapasitet på 264 passasjerer.

– Har cruisetrafikken en fremtid, nå som klima og miljø blir stadig viktigere?

– Det er krefter både for og imot cruisetrafikken. Men bransjen er innstilt på miljøvennlig drift. Det vil naturlig ta litt tid før alle cruiseskipene er bygd om. Jeg tror de har livets rett, fremover også.

Isbjørner på Svalbard er noe publikum lokkes med. Foto: Katharina M Miller / AP

Spa, teater og basseng

Skipet Disney skal benytte i Arktis, er chartret fra det franske luksusrederiet Ponant. De har totalt 11 små ekspedisjonsskip.

Så hva kan en familie på dette cruiset vente seg?

Ifølge artikkelen hos Forbes starter og slutter turen i Oslo. Det blir middag og overnatting i hovedstaden, før deltakerne tar fly til Longyearbyen.

Her går man om bord i Le Boreal. Et fartøy som frister med luksuriøse lugarer og suiter, og som har en kapasitet på beskjedne 264 passasjerer.

Hva mer kan man vente seg?

Jo; spa, teater og basseng står også på menyen. Så vel som aktiviteter, konkurranser og musikk tilpasset både store og små.

– Presentasjoner fra ledende naturforskere vil bidra til å utdype din forståelse av denne unike regionen, står det å lese.

Le Boréal ved kai i Bodø i 2011. Foto: Gerd Elise Martinsen

Kjenner skipet

Siw Sandvik, leder for kommunikasjon og marked i Nord-Norsk reiseliv, tror det vil ha stor verdi for Nord-Norge at Disney velger Svaldbard som destinasjon.

– I utgangspunktet er alle velkommen til Svalbard. Dette er spennende og vil gi lokal verdiskapning. Det er viktig at de er i dialog med næringslivet og lokalsamfunnet.

– Jeg håper de ivaretar bærekraft på alle mulige måter.

OPTIMISTISK: Siw Sandvik, kommunikasjonssjef i Visit Nord-Norge. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Hun sier det fra 1. januar kommer restriksjoner for fartøy som kjører med tungolje på Svalbard.

– Det skipet Disney chartrer bruker ikke tungolje. De har leid et skip som vi kjenner fra før.

Også Ronny Bruvoll, daglig leder Visit Svalbard, ser lyst på det. Han sier at dette i utgangspunktet ikke vil ha mye å si for turistnæringa i Svalbard.

– Det vil komme like mange turister som det vanligvis gjør, fordi Disney leier sengeplasser på skip som allerede reiser på Svalbard.

Ekspedisjonscruiseskipene har en viktigere rolle for lokalt næringsliv enn de konvensjonelle cruiseskipene.

Arkivbilde fra da M/S Le Boréal besøkte Bodø i 2011. Skipet ble i 2010 kåret til det beste nye cruiseskipet i Europa, og er det som er chartret av Disney. Foto: Gerd Elise Martinsen

– I 2019 la denne næringa igjen cirka 98 millioner kroner i lokale bedrifter til drivstoff, innkjøp og logistikk. Det er om lag tre ganger så mye som de konvensjonelle cruiseskipene som bare er på dagsbesøk.

Ifølge ham er det i underkant av en åttendedel av det reiselivet totalt legger igjen i Longyearbyen.

Hurtigruten mister ikke nattesøvnen

Hurtigruten Expeditions startet ekspedisjonscruise til Svalbard i 1896.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten Expeditions. Foto: Hurtigruten

De er ikke bekymret for økt konkurranse. Det forteller kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege.

– Et temacruise med Disney-fokus er rettet mot helt andre målgrupper enn våre gjester. I tillegg er dette et skip som uansett skulle vært innom Svalbard denne sommeren under en annen merkevare, sier han og legger til:

– De som reiser med småbarn på temacruise nå, kan komme tilbake til helt andre opplevelser med våre skip – eller bo på våre hoteller – om noen år. Så dette er på ingen måte noe vi mister nattesøvnen av.

Hurtigruten Expeditions tilbyr turer også til Antarktis. Der starter prisen på 58 275, ifølge egne nettsider.

