Kjerkol: Det blir store lettelser i koronatiltakene

– Vi har sagt at i starten på neste uke vil vi gjøre en vurdering på den samlede tiltakspakken. Vi ser at vi tåler mer smitte nå. Så alle kan forberede seg på det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Hun bekrefter overfor kanalen at regjeringen planlegger betydelige lettelser i smitteverntiltakene neste uke.

– Det er klart at vi ønsker oss tilbake til en normal hverdag alle sammen. Vi skal gjennom en smittetopp, og den ligger fortsatt foran oss sier FHI. Da må vi passe på at vi har beredskapsfunksjoner og et sykefravær som er håndterbart, sier Kjerkol.

FHI anbefaler å lette på tiltak

I sin nyeste risikorapport anslo FHI i dag at mellom 3 og 4 millioner nordmenn kan bli smittet av omikron frem til juni.

Likevel anbefalte instituttet å lette på smittetiltakene.

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi sier at det nå er grunnlag for å lette på tiltak, og gjøre det i løpet av kort tid sa direktør Camilla Stoltenberg til NRK. Ifølge henne er det var tre grunner til å gjøre dette:

Omikron gir lavere risiko for alvorlig sykdom

Befolkningen er godt vaksinert

Omikron sprer seg så raskt at tiltakene ikke virker

Syke ansatte skaper problemer ved sykehus

Ved Lovisenberg sykehus i Oslo opplever man både fordeler og ulemper ved den svært smittsomme, men betydelig mildere koronavarianten omikron.

Lang færre blir lagt inn med covid-19. enn for noen uker siden.

– Pasientene som kommer inn er mindre syke og de ligger kortere, sier avdelingsoverlege Bjørn Brandsæter.

Overlege Bjørn Brandsæter har personalansvar for 70 personer, nå er rundt 10 prosent smittet av omikron hver uke. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK

Problemet er derimot å få bemannet vaktene ved sykehuset.

– Det er klart det som er vel så vanskelig for oss nå er sykefraværet hos ansatte, ansatte som tester positivt og må være hjemme, sier Brandsæter.

– Særlig de to siste ukene har antallet syke ansatte økt betraktelig.

For selv omikronpasienter har et mildere sykdomsforløp enn deltapasienten hadde for noen uker side trengs det likevel mange helseansatte for å ta seg av dem.

– De skal isoleres, og de skal ha pleie, sier overlegen.

I tillegg til koronapasientene så blir også alle andre pasienter testet og isolert frem til de har en negativ koronatest og kan sendes videre i systemet. Alt dette er ressurskrevende for sykehusene både når det gjelder bruk av personell og lokaler ifølge Brandsæter.

– Det er for få rom man kan bruke, og det er for få rom som er egnet for isolasjon.

Gratis hurtigtester

Vaksinerte kan nå slippe å havne i karantene selv om de har vært utsatt for smitte, ved å teste seg daglig hjemme.

I Oslo har man begynt utdeling av gratis hurtigtester.

Poser med ti hurtigtester i hver, leveres ut ved kjøpesenteret på Linderud i Oslo. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK

Henrik Kvisgaard har vært og hentet en pose med ti tester på Linderud senter.

Han er litt usikker på hva han synes om det nye systemet.

– Det er jo behagelig for oss som slipper å gå i karantene når det er mistanke, men man er jo kanskje også mer nervøs for venter vi egentlig bare på å få covid alle sammen?

Henrik Kvisgard har hentet ti gratistester fordi det er mistanke om koronasmitte i familien. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK