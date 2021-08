Her kaster de tyske turistene fisken i søpla på flyplassen: – En hån mot de som driver næringen

Børge Holm fra Sortland skulle ta flyet fra Evenes Lufthavn til Oslo.

Når han skulle sjekke inn, la han merke til noe uvanlig.

– Han ene tok masse fisk ut av bagasjen og trillet bort mot en søppelboks, sier Børge Holm som filmet dem.

Det sto nemlig noen turister foran han i køen som hadde overvekt.

Turistene kastet da fisken de selv hadde fiska rett i søpla.

– Nå må turistfiske bli regulert. Dette er helt vilt, sier Holm.

Kastet flere kilo fisk

FISKET SELV: Børge Holm snakket med turistene i ettertid, og fikk bekreftet at fisken ble kastet på grunn av overvekt og at de hadde fisket den selv. Foto: Adrian Holm

Børge jobber selv i fiskeribransjen og ble overrasket over hva som skjedde.

– Det er en hån mot de som driver næringen, mener han.

Han anslår at de kastet rundt 10–15 kg fisk.

– Tenk på hva vi ikke vet. Hva kaster turister når de kommer hjem?

Filmet hendelsen

Børge filmet nemlig hendelsen og la den ut på Facebook.

Intensjonen hans var ikke å henge ut turistene, men å få frem et større problem.

– Jeg er opptatt av prinsippet av regelverket. Man må se litt større på dette.

Han fikk også mange tilbakemeldinger fra frustrerte nordmenn.

– Jeg merket en generell oppgitthet fra folk etter jeg la ut videoen.

Han har rapportert hendelsen til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

– Ikke nødvendigvis ulovlig

Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) sier til NRK at de har innskjerpet reglene for turistfiske og hva som er lov å ta med seg ut av Norge.

Odd-Emil Ingebrigtsen er fiskeriminister for Høyre. Foto: Kurt Ivar Amundsen / Frilans

Men påpeker at turistene ikke nødvendigvis gjør noe ulovlig.

– Jeg liker ikke sløsing med mat, men det er ikke nødvendigvis ulovlig å kaste fisk. Derimot er det klare regler for turistfiske, sier Ingebrigtsen.

Er dette et problem?

– Jeg tror ikke vi skal si at en episode tyder på at dette er et større problem. Mitt inntrykk er at det er seriøse aktører i den etablerte turistfiskenæringen som følger reglene og gjør en god jobb med å informere sine gjester, sier han.

Fiskeriministeren mener det allerede i dag er klare og strenge regler forbundet med turistfiske.

– Jeg strammet også inn reglene fra 1. januar i år. Da besluttet jeg blant annet å endre utførselskvoten. Nå har man kun adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette ble gjort for å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, forklarer han.

Det er begrensninger på hvor mye selvfanget fisk man kan ta med seg ut av landet. Kvoten for selvfanget fisk som kan føres ut av landet ble senket fra 20 kg til 18 kg. I tillegg kan det maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person.

– Jeg har dialog med turistfiskenæringen, der vi ser på hvordan vi kan ta best mulig vare på ressursene.