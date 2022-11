21. september 2020 traff restene av den tropiske stormen Sally Norge.

Det rammet mange, blant annet familien Bjørkmo på Nevernes utenfor Mo i Rana.

– Flommen tok oss hardt, sier Dan-Rudi Bjørkmo.

Nå har det gått to år.

Familien har vært en kasteball mellom kommune, forsikringsselskap og NVE.

Huset, som står midt i en flomsone, tør de ikke å bo i. De tør heller ikke selge det.

– Vi kan få liv på samvittigheten om vi selger det videre, sier Monica Bjørkmo.

Et siste håp var å få huset relokalisert, men fredag ble også det håpet knust.

FÅR BESKJEDEN: Her får Dan-Rudi og Monica lese meldingene som avkrefter det håpet de fortsatt hadde. Foto: Frank Nygård / NRK

Livsfarlig?

Det er gått to år siden flommen.

Familien bor nå på Storforshei, rundt fire kilometer fra Nevernes.

Hvorfor har det ikke skjedd noe? Hvorfor hadde de fortsatt håp?

Sammen med kommunen og forsikringsselskapet og en av fem naboer søkte de om støtte fra NVE til å flytte deres egentlige hjem til et annet sted.

I starten av november fikk de svar på søknaden:

«NVE gir ikke tilskudd til riving og flytting.»

Kommunen søkte på vegne av disse to husene om relokalisering.

Men til tross for avslaget hadde Dan-Rudi og Monica fortsatt håp.

– Det var dokumentert i brevet at det var fare for menneskeliv. Da er det vel det? spør Dan-Rudi.

Han henviser til ordlyden i deler av avslaget:

Fra: NVE Til: Rana kommune Sendt: 4.11.2022 Emne: Avslag på søknad om tilskudd til riving og flytting Tilsendt dokumentasjon viser at Ranaelva langs bebyggelsen ved Nevernes har forholdsvis høy hastighet og har retning mot denne bredden. Erosjon i elvebanken kan utgjøre en fare for menneskeliv.

På Nevernes står det fem hus, ikke bare de to som søkte om relokalisering.

I avslaget understreker NVE dette:

Vi kan ikke se at det er dokumentert at to boliger er utsatt for særlig stor fare for menneskeliv fremfor resten av bebyggelsen i området.

Videre vil riving og flytting av to boliger i området ikke gi økt sikkerhet for resterende bebyggelse.

– Da vi leste dette tenkte vi at det kan omgjøres, sier Monica.

Beboerne trodde altså at avslaget var gitt fordi det ikke var søkt om alle husene, og at hvis de søkte på nytt sammen med de andre naboene kunne de få penger.

NRK tar kontakt med NVE. Da får vi en annen forklaring på hvorfor det ble avslag.

Monica og Dan-Rudi trodde det var håp på tross av avslag fra NVE. Foto: Frank Nygård / NRK

Innrømmer dårlig formulering

Grunnen til at bare to av fem hus søkte om relokalisering var fordi det var disse som hadde størst skader.

NRK spør NVE:

Hvis det er farlig å bo der burde ikke alle relokaliseres?

Mads Johnsen, sjefingeniør og fagleder sikring i NVE, svarer at de i utgangspunktet ikke anser at det er stor fare å bo i området.

NRK påpeker at det i avslaget står at det er fare for menneskeliv og at det kan virke som at avslaget er gitt på bakgrunn av at de ikke er søkt om relokalisering for alle husene.

– Ja – vi er enige med deg om at begrunnelsen på Nevernes er noe kort og upresist formulert, svarer Johnsen.

Flommen i 2020 påvirket mange i området rundt Mo i Rana.

Han legger til:

– Samtidig er det vist til regelverket som er lett å finne på NVEs nettsider, og der man kan lese nærmere om kriteriene for riving og flytting.

Johnsen presiserer at avslaget står ved lag og at det bare er formuleringene i brevet som er noe upresis.

Ikke vits å søke på nytt

Familien Bjørkmo hadde lest avslaget med optimisme.

De tolket det dit at avslaget var basert på at det ikke var søkt om alle boligene på Nevernes – og at de kunne få medhold om de søkte sammen med alle sammen.

NRK spør NVE hva de tenker om at informasjonen i avslaget virker forvirrende for søkerne.

– Hvis noen synes noe er forvirrende må de kontakte kommunen som da kan søke oppklaring hos NVE. Søknader om riving og flytting for andre boliger på Nevernes vil få avslag fra NVE, svarer Johnsen.

Det står fem hus tett i tett på Nevernes. NVE sier at ingen av de vil få støtte til å bli flyttet. Foto: Frank Nygård / NRK

– Med andre ord er det ikke vits å søke på nytt til NVE for de på Nevernes?

– Nei. Som det går frem av brevet så har vi allerede gjort sammenligningen med de øvrige boligene.

Går utover helsa

Dan-Rudi og Monica får lese kommunikasjonen mellom NRK og NVE.

– Det stemmer jo ikke med det som står i det avslaget vi har fått. Det er så forvirrende som det går an, sier Monica umiddelbart.

Dan-Rudi skyter inn:

– Jeg har ikke ord.

Lite tyder på at Dan-Rudi og Monica Bjørkmo får flyttet huset. Bildet er fra da NRK møtte dem tidligere i høst. Foto: Frank Nygård / NRK

Paret sier de har vært i kommunikasjon med kommunen.

– Vi stoler på at kommunen skal klage på dette avslaget, sier Monica.

– Dere gir ikke opp kampen?

– Nei. Det er håpløst å tenke at vi skal flytte tilbake til et slikt sted der det kan bli opp mot en meter høyere flom enn sist gang, sier Monica.

– Det har vært frem og tilbake i to år. Vi får håp, så mister vi det. Jeg har ikke helse til å stå i dette så veldig mye lenger.

NRK har presentert situasjonen og informasjonen for Rana kommune. De svarer NRK i en SMS at søknaden er skrevet basert på råd og veiledning fra NVE, og at de på mandag vil gå gjennom vedtaket for å vurdere veien videre.

