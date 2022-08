Trym Emre Horvei (18) fra Bergen har kommet inn på flyfaglinja på Bodø videregående skole.

Dermed er han en av om lag 24.000 elever i Norge som må flytte hjemmefra for å bli borteboer til høsten.

Mens studenter har ordninger som gjør at de kan skaffe seg studentbolig ved de fleste studiesteder, må mange av de yngste elevene ut på det private leiemarkedet.

18-åringen fikk hjelp fra moren for å få plass i et bofellesskap sammen med tre andre i Bodø.

Men ifølge opplæringsloven skal fylkeskommunene hjelpe elevene å skaffe tak over hodet. Hvis de ikke klarer det skal de bygge elevhjem.

Dette sier opplæringsloven Ekspandér faktaboks I opplæringsloven paragraf 7–2. Skyss og innlosjering i den videregående skolen står det at Fylkeskommen er pliktig å hjelpe elever som har behov for hybel: «Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elevar i vidaregåande skole som bur slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen. Om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim.»

Det har ikke Horvei hørt om. Han skulle gjerne sett at han fikk hjelp til å finne et sted å bo.

– Heldigvis fikk jeg veldig mye hjelp fra moren min. Men ikke alle får hjelp fra foreldre. For dem ville et slikt tilbud vært veldig bra.

På Flyfag VG2 ved Bodø videregående skole er det 36 elevplasser. Her kan elevene utdanne seg som flytekniker eller flyavioniker. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Varierende tilbud

En oversikt NRK har laget viser at kun en av fem av Norges 400 videregående skoler som tilbyr bolig til elevene sine.

Nordland er det fylket med høyest andel borteboere her til lands. Tre av ti ungdommer hadde forrige skoleår flytta hjemmefra for å gå på videregående skole. Nordland tilbyr elevbolig på kun 4 av 20 videregående skoler.

Fant hybel på Facebook

Markus Eian (17) fra Trondheim skal begynne på dronefag på Andøy videregående skole til høsten.

Snart pakker han kofferten og flytter til Nordland. Etter litt styr fant han hybel via Facebook.

Markus Eian (17) brukte Facebook for å finne hybel i Andøy. – Det hadde vært greit å vite at skolen er pliktig til å hjelpe. Foto: Privat

– Først sendte jeg e-post til skolen. Men jeg fikk ikke svar. Så sendte jeg e-post til rektor. Da fikk jeg en hybelliste og et tips om å melde meg inn i Facebook-gruppa, hvor jeg til slutt fikk napp.

Heller ikke Eian har hørt noe om at skolen eller Nordland fylkeskommune er pliktig til å bistå med å formidle hybler.

Han skulle gjerne bodd i elevbolig, og synes fylkeskommunen kunne være mer behjelpelig i jakten på tak over hodet.

– Jeg hadde satt pris på litt mer hjelp. Istedenfor at jeg må kontakte dem, hadde det vært lettere om de hadde kontaktet meg.

– Gjør det vi makter og klarer

Elin Dahlseng Eide (Ap) er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune.

Hun bekrefter at fylkeskommunen ikke har ikke noe formidlingstjeneste for hybler og innrømmer at tilbudet for videregående skoleelever i fylket ikke er bra nok.

– Vi gjør det vi har mulighet til, makter og klarer. Vi arbeider nå med å kartlegge våre hybelboere og hvordan de har det, sier hun.

– Det største problemet er ikke å finne en bolig, men det er å finne til rett pris, sier Elin Dahlseng Eide, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Elin Dahlseng Eide opplyser at Nordland fylkeskommune har sørget for hjelp til elever som skal finne bolig.

– Vi har elev- og lærlingtjenester som følger oppfølger opp våre elever, både de som bor hjemme og de som bor borte. Og enkeltskoler hjelper elever hvis de skulle ha trøbbel med å finne seg bolig.

Eide mener at hovedproblemet ikke er å finne bolig, men at borteboerstipendet for elever er for lavt.

– Dagens boligmarked gjør dessverre at man kanskje må jobbe ved siden av. Det er veldig leit. Derfor må vi få opp borteboerstipendandelen, helt klart.

Må finne jobb for å klare seg

Markus Eian har allerede funnet ut at han må skaffe seg en jobb for å kunne betale husleia.

Han må nemlig betale 6500 kroner i måneden for hybelen på 30 kvadratmeter. Borteboerstipendet er på 4979 kroner i måneden.

Andøy videregående tilbyr Vg2 i dronefag, og har alliert seg med lokal ekspertise på feltet i Andøya Space. Foto: Jan-Morten Bjørnbak/NTB

– Det koster mer for hybelen enn det jeg får i stipend, som vil si at jeg må prøve å finne en deltidsjobb som jeg kan ha ved siden av skolen.

Stipendet er altså ikke nok til å dekke kostnadene for leiebolig.

– Jeg har hatt en sommerjobb for å tjene opp litt penger.

Men pengene varer ikke evig. Og det er vanskelig å finne deltidsjobb.

– Det er ikke bare å finne seg en jobb i en alder av 17 år. Hvis jeg skal stå bak kassa på Rema er det 18 årsgrense, så da må jeg søke på litt andre steder.

Frode Stave er rektor ved Andøy videregående skole. Han forteller at hybellisten Eian fikk inneholder 25 utleiere, som har hybler, hybelleiligheter og leiligheter i et prisspenn fra 3000 til 6000 kroner.

– Elevene som er tatt inn på 1. og 2. inntak har i stor grad fylt opp lista. Etter dette har vi vært aktivt ute for å kartlegge flere boliger, i tillegg til at vi blitt kontaktet av flere nye utleiere. Vi har mange dyktige utleiere i Andøy, som vi har samarbeidet med i mange år, og som tar godt vare på elevene våre. Vi bistår elevene som tar kontakt med oss om bolig.