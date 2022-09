Leieprisene fortsetter å stige. Ekspertene mener én ting kan bremse utviklingen

– Det er utfordrende for alle grupper som ønsker å leie seg en bolig i dagens marked.

Det sier Jardar Sørvoll. Han leder Senter for bolig- og velferdsforskning (Bovel).

Den siste tiden har vært preget av overskrifter om galopperende priser, stappfulle visninger og studenter som har måttet flytte hjem.

– Det er knapphet på leieboliger og høyere priser enn det har vært før, mange steder i landet, sier Sørvoll.

Leieprisene i juli i år var 4 prosent høyere enn i samme tid fjor. Snittet var på 9 555 kroner per måned. Det viser tall fra Husleie.no.

I gjennomsnitt måtte du ut med 10.597 for å leie en toroms i juli måned i Norge. I Oslo lå snittleia på 12.041 kroner. Aldri før har den vært så høy.

ANBEFALER FLERE BOLIGER: Jardar Sørvoll, leder for Senter for bolig- og velferdsforskning, mener flere boliger må til for å stagge stigningen å leiepriser. Foto: Vegar Erstad / NRK

Jardar Sørvoll mener en løsning vil være å bygge boliger rettet mot både studenter og skoleelever.

– Det vil kunne dempe prispresset på leiemarkedet. Men det er alltid komplisert å vite hvordan dette vil slå ut på lengre sikt. Men flere boliger på markedet vil bidra til at prisene vil stige mindre enn hva de gjør hvis det er stor knapphet på leieobjekter.

Skal hjelpe elevene

Som NRK tidligere har omtalt, er det bare hver femte videregående skole her til lands har tilbud om et sted å bo til elever som må flytte hjemmefra.

Dermed må også elever på videregående skole ut på det private leiemarkedet. Det bidrar til å presse opp prisene.

Noen plasser er leieprisene så høye slik at noen foreldre har valgt å kjøpe leilighet til barna sine.

– Er løsningen

Professor Erling Røed Larsen er forskningssjef i Housing Lab.

Den eneste løsningen for å få ned prisene, er å bygge mer, mener han.

– Alt annet er bare å flikke på problemet.

Larsen trekker fram Oslo som eksempel.

– Mange mennesker i Norge ønsker å bo i Oslo-området. Antallet som ønsker det, er mye større enn antallet boliger som finnes. I de siste årene har det blitt bygd altfor lite, sier han.

OVER HELE LANDET: Professor Erling Røed Larsen i Housing Lab forteller utfordringene med få boliger gjelder for hele landet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Samtidig er Larsen klar på at dette ikke bare gjelder Oslo.

– Hver gang man sier Oslo, kan man bytte det ut med et regionalt senter. Bodø, Tromsø eller Trondheim, for eksempel. Det er en tendens til at folk vil bo sentralt.

Stolleken uten flere stoler

De siste årene har det kommet flere tiltak som skal hjelpe førstegangskjøpere ut på markedet. Eksempler er leie-til-eie-ordninger og gode betingelser på førstegangslån.

– Men disse grepene har alle til felles at de simpelthen får ulike folk til å sitte på en stol i en stolleken. De gir ikke flere stoler. Og det er flere stoler som må til, mener Larsen.

Han er tydelig på at det er ikke en menneskerett å bo sentralt. Samtidig mener han at Norge kommer til å være taperen hvis man ikke tør å bygge tettere.

KUNNE BODD TETTERE: En skater i kveldssola på Grünerløkka i Oslo. I bydelen bor det rundt 13.000 mennesker per kvadratkilometer. Professor Erling Røed Larsen mener folk kunne bodd enda tettere både her og ellers i landet. Foto: Heiko Junge / NTB

Larsen har nylig sammenlignet Grünerløkka i Oslo med bydelen Nørrebro i København.

– Grünerløkka har blitt hausset opp som Norges mest tettbygde område. Jeg har beregnet at det bor 13.000 mennesker per kvadratkilometer der. I Nørrebro bor det 20.000 per kvadratkilometer. Tettheten er 50 prosent høyere. Det kan være en idé for Norge å ha en høyere tetthet, også miljømessig. Det vil også bidra til at både leiepriser og boligpriser går ned.