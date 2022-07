– Det begynner å haste. Det er bare en knapp uke igjen til vi må være ute.

Nå har Klaus Mikael Nyberg (31) fire dager på å finne leilighet i Bodø til seg og sin toårige sønn.

Som i resten av landet er leiemarkedet i Bodø er hardt presset.

Fylkeshovedstaden i Nordland er en studentby, og selv om det er bygd 600 nye studentboliger i Bodø de siste årene, må fortsatt 80 prosent av studentene ut på det private leiemarkedet.

Lagde musikkvideo

Utleierne er få, og leietakerne mange.

Først la Nyberg ut en standard annonse. Den ga ikke napp.

Det fikk Nyberg til å tenke kreativt. Han måtte skille seg ut.

Han ble oppfordret til å legge ved et bilde neste gang. Gjøre annonsen mer personlig.

TRENGER STED Å BO: Musikkprodusent Klaus Mikael Nyberg lagde musikkvideo for at annonsen hans skulle bli lagt merke til. Foto: Privat

– Og da tenkte jeg, «vent litt, jeg kan gjøre mye bedre enn bare et bilde». Jeg kan slå på stortromma og gjøre noe ingen har gjort for.

Klaus Mikael Nyberg er musikkprodusent, noe som kom godt med da han bestemte seg for å lage en musikkvideo. I videoen frir Nyberg virkelig til utleierne:

«Sikker betaling,

kan hjelp til om det trenges noe maling ...», synger Klaus Mikael Nyberg i videoen han har spilt inn sammen med sønnen.

– Mange har tatt kontakt. Jeg har fått tilbud om å se på leiligheter som ikke er lagt ut. Folk sier de har tenkt på å leie ut, men ikke gjort det ennå. Så hvis jeg ønsker kan jeg komme og se.

Det er færre boliger tilgjengelig på leiemarkedet, og boligene ligger ute kortere før de blir revet bort, ifølge Finn.no. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nyberg har vært på noen visninger i juli, uten hell. Det er mange om beinet, og vanskelig å finne leilighet som passer.

– Det er veldig dyrt her i byen, spesielt hvis man skal bo i sentrum.

Han har vurdert å finne et krypinn utenfor sentrum, men siden han ikke har bil og sønnen går i barnehage i sentrum, håper han i det lengste at han finner noe bynært.

– Det er veldig mange om beinet. Stor etterspørsel gjør at prisene går til værs. Alle utleiere jeg har snakket med sier de har så mange henvendelser at de ikke kan besvare alle.

– Jeg må finne noe kjapt. Jeg kan ikke vente. Så det blir å gå fort i svingene.

– Har du ei leilighet i nærheten av Sentrum barnehage, avdeling Vestbyen så er det bare å ta kontakt.

Utleieboliger rives vekk

Det er stadig flere nordmenn som må ut på leiemarkedet. Ifølge Finn.no var det 7.000 flere husholdninger som leide i 2021 enn i 2020.

Markedsplassdirektør i Finn, Jørgen Hellestveit forteller om et presset leiemarked der etterspørselen er stor i hele landet.

– Vi er spesielt bekymret nå som studentene får tildelt studieplasser. Da er det veldig mange som raskt må finne bolig. Foto: Caroline Roka / FINN

– Vi ser at trafikken vår på leieannonser er rekordhøy.

– De siste årene har vi ikke sett så høye trafikktall per annonse som den perioden her, som indikerer at mange er på jakt etter leiebolig.

Leieprisene på boligmarkedet økte med 5 prosent i andre kvartal i 2022 sammenlignet med samme tid i fjor.

Gjennomsnittsprisen for å leie en bolig i Norge var i andre kvartal 11.192 kroner, ifølge Husleieplattformen sin nyeste husleieindeks.

Et kjapt søk på Finn viser at det er 133 utleieobjekter tilgjengelig i Bodø.

Men mange av dem er enkeltrom i bofellesskap eller leiligheter som er priset så høyt at flere, spesielt studenter vil slite med å betale husleie.

Eiendomsmegler Christer Mehus Hagen i eiendomsmeglerkjeden Proaktiv forteller om et svært stramt utleiemarked i Bodø.

Selv har han mellom 50 og 70 utleieboliger i sin portefølje, men samtlige er leid ut.

– Problemet er at etterspørselen er stor, mens det finnes for få leieobjekter. Det som privatpersoner legger ut på Finn eller Facebook, rives vekk.

Hagen sier at leieprisene i Bodø har økt i takt med boligprisene. Økende renter, prisvekst og etterspørsel bidrar til å øke husleien. Og høye utleiepriser gir en uheldig konsekvens.

– Vi ser en klar tendens til at de som leier blir boende over lengre tid enn tidligere. Det høyre prisnivået både for å leie og eie bolig gjør at mange ikke greier å spare til egenkapital. De må fortsette å leie. Det blir en uheldig spiral, sier Hagen.

290 studenter på venteliste

Med studiestarten like rundt hjørnet, er det mange studenter og skoleelever på boligjakt i Bodø.

En måned før årets studiestart ved Nord universitet står 290 studenter i ventekø for en studentbolig.

Med studiestarten like rundt hjørnet, er det mange studenter på boligjakt, forteller direktør for kommunikasjon og marked i Studentinord, Ane Karlsen. Foto: Studentinord

Det er nær hundre flere enn på samme tid i fjor. Det opplyser Ane Karlsen, som er direktør for kommunikasjon og marked i Studentinord.

Studentinord kan tilby 1066 boenheter i Bodø fordelt på sju boliganlegg. Det dekker kun 20 prosent av studentene, og betyr at 80 prosent må ut på det private boligmarkedet.

– Det viser at det er behov for flere boliger, sier hun til NRK.