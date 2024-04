Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Moskenes kommune i Lofoten står uten ordfører etter at både ordføreren og varaordføreren er sykemeldt.

Kommunen har kalt inn til et ekstraordinært kommunestyre for å velge en ny fungerende ordfører.

Moskenes kommune har økonomiske problemer, med et akkumulert merforbruk på rundt 140 millioner kroner.

Situasjonen i kommunen er så alvorlig at Statsforvalteren i Nordland følger tett opp og vil være til stede på alle kommunestyremøtene fremover. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Helt ytterst i Lofoten ligger Moskenes kommune.

Kjent for sitt idylliske landskap og spektakulære beliggenhet.

Men under overflaten er det store problemer.

Økonomisk er kommunen fullstendig skakkjørt, og har truet med å slå seg selv «konkurs».

De har vært på ROBEK-listen i 12 år, og prognosen for 2023 viser at de har et akkumulert merforbruk på rundt 140 millioner kroner.

Nå har det oppstått enda et problem: Kommunen mangler ordfører.

– Det stemmer.

Det sier kommunedirektør Siri Halvorsen til NRK.

Det var Lofot-Tidende som omtalte saken først.

Den spesielle situasjonen begynte i midten av mars.

Hva kan kommunen gjøre for å tjene penger? Det kan bli veldig dyrt å gifte seg på Lofotens mest kjente fjelltopp.

Sykemelding og permisjon

Da ble ordfører Hanna Sverdrup (Moskenes Fellesliste) sykemeldt fram til 21. april, og fratrådte sine oppgaver.

– Vi ber om forståelse for at ordføreren for øyeblikket ikke vil være tilgjengelig for offentlige eller politiske forpliktelser, skrev kommunen i en pressemelding.

Kommunedirektør Siri Halvorsen (i midten), flankert av sykemeldt ordfører Hanna Sverdrup til høyre. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Dersom en ordfører ikke kan utføre jobben, er det vanlig at varaordføreren overtar midlertidig.

Men heller ikke vara var klar for å overta ordførerklubben.

Tore-Raymond Sæthre (Moskenes Fellesliste) er nemlig innvilget permisjon fra politikken.

Årsaken?

Han har startet et nytt firma, som kjøper og selger fisk. Og det midt i lofotfisket.

Dermed var det Vibeke Ringvej (Bygdelista) som trådte inn som midlertidig varaordfører, og dermed fungerende ordfører.

Men da formannskapet i kommunen skulle møtes torsdag, møtte ikke Ringvej. Nå er også hun sykemeldt.

Det innebar at Marlene Sæthre (SV) måtte lede torsdagens formannskapsmøte.

Må velge ny ordfører mandag

Den spesielle situasjonen har ført til at politikerne i kommunen har kalt seg selv inn til et ekstraordinært kommunestyre mandag morgen.

Kun én sak står på sakslisten: velge en ny fungerende ordfører.

– Jeg regner med det blir fremmet noen kandidater og så får politikerne gjennomføre en avstemming, fortsetter kommunedirektør Halvorsen.

– Hvis vi klarer å løse det allerede på mandag, så er vi i drift igjen, legger hun til.

Den spesielle situasjonen rundt ordføreren gjør ikke ting enklere for kommunen som er i kjempeproblemer.

– Alle vet det er en krevende situasjon fra før. Det er hverken enkelt for oss i administrasjonen eller for politikerne å stå i alle endringene. Det blir enda mer utfordrende når man ikke får stabilitet over tid, sier Halvorsen.

Nordland er et populært reisemål. National Geografic har kåra fylket til en av verdas kuleste steder.

Følges opp av Statsforvalteren

Situasjonen i den kriserammede kommunen er blitt så ille at de nå følges tett opp av Statsforvalteren i Nordland. De skal være til stede på alle kommunestyremøtene i tiden fremover.

– I tillegg har vi hatt møter med nabokommunene Flakstad og Vestvågøy for å se på om de kan hjelpe oss med noen oppgaver på kort sikt.

– Har du som kommunedirektør tro på at Moskenes klarer å snu skuten?

– Vi begynner å se en endring innenfor økonomiområdet. Men endringene som er gjennomført, særlig innenfor pleie og omsorg, har vært store og ført til en stor belastning på de ansatte.

Men først og fremst må kommunen velge seg en ny ordfører.