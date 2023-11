National Geographic har kåret verdens kuleste steder å reise – et fylke i Norge får plass

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks National Geographic har inkludert Nordland i sin liste over de 30 kuleste stedene å besøke i 2024.

Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024, og denne statusen har bidratt til internasjonal anerkjennelse.

Programsjefen for Bodø2024, Henrik Sand Dagfinrud, uttrykker stor glede over denne anerkjennelsen.

National Geographic fremhever ikke bare Nordlands naturlige skjønnhet, men også det kulturelle tilbudet i Bodø.

Dagfinrud mener at denne anerkjennelsen kan bidra til å tiltrekke besøkende utenfor sommerferien og gi en økonomisk boost til regionen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Fotball-EM i Tyskland.

De albanske alpene.

Whisky i Wales.

Fristende?

Det synes i hvert fall National Geographic, et av verdens største reiselivsmagasiner.

Listen for de kuleste stedene å besøke i 2024 nevner nemlig 30 unike destinasjoner.

Og i mylderet av verdensperler finner vi Nordland.

Naturlig nok er bratte fjell, midnattssol og nordlys dratt frem som trekkplaster.

Men et helt unikt kulturprosjekt i Bodø blir også nevnt.

Åpningsseremonien til Bodø 2024 skal blant andre steder foregå på en flytende scene. Foto: BODØ2024

– Sier litt om effekten av statusen

I september 2019 ble det klart at Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024.

Fredag forrige slapp de store deler av programmet.

At de bare en helg senere blir nevnt i National Geographic får programsjefen til å juble.

– Dette er veldig stas, sier Henrik Sand Dagfinrud til NRK.

De 30 kuleste stedene 😎 Ekspander/minimer faktaboks De albanske alpene i Albania

Belfast, Nord-Irland

Emilia-Romagna, Italia

Gjennom Europa med tog

Galloway og Ayrshire, Skottland

Nordland, Norge

North Yorkshire, England

Pompeii, Italia

Saimaa, Finland

Tartu, Estland

EM i fotball, Tyskland

Valletta, Malta

Whisky, Wales

Wild Atlantic Way, Irland

Atacamaørkenen, Chile

Lima, Peru

Staten New York, USA

Miami, USA

Dominica

Nova Scotia, Canada

Texas, USA

Yucatán Peninsula, Mexico

Iberá Wetlands, Argentina

Akagera, Rwanda

Andrefana Dry Forests, Madagaskar

Sierra Leone

Sikkim, India

Tainan, Taiwan

Xi'an, Kina

Victoria, Australia

Programsjefen understreker at Tartu, som er samarbeidsby, også blir nevnt.

– Det sier litt om effekten av denne statusen. De beskriver Bodø og Nordlands natur og kultur i kombinasjon. Det er akkurat det vi i Bodø2024 ønsker å snakke om.

Naturmagasinet beskriver at Nordland har majestetiske topper. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Har dere gjort noe for at National Geographic skal legge merke til dere?

– Så vidt jeg vet har vi ikke gjort noe arbeid opp mot dem. Dette er nok vanlig journalistisk arbeid, svarer Dagfinrud og legger til:

– Vi hadde programslipp på fredag, med intensiv markedsføring. Men det er de som ønsker å skrive om dette.

Terrengsykling er en av aktivitetene magasinet forteller at man kan gjøre i Nordland. Foto: Per Arne Skjelvik

Vil friste utenfor fellesferien

Bodø2024 fikk også drahjelp av Visit Norway før helgen. Deres Facebook-innlegg etter programslippet har i skrivende stund blitt delt over 3500 ganger.

Programsjefen påpeker at dette kan være en forsmak på hva statusen europeisk kulturhovedstad vil si for Bodø og Nordland.

– Her fokuserer de ikke bare på midnattssol og sommer. De fokuserer derimot på det dramatiske og ville Nordland. Det er en mulighet for at dette gir effekt utover de fire sommerferieukene.

Lofoten er vakkert, også på vinteren. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Dagfinrud fortsetter:

– En annen ting, som ofte går tapt, er at det ikke fokuseres på enkeltarrangementene. Her finnes det en by, i dette vakre området, som kan tilby restauranter, kafeer, utstillinger og konserter.

– Ideelt sett vil dette si at folk kan komme uansett årstid og få en stor naturopplevelse. Og velge seg en kulturopplevelse.

Henrik Sand Dagfinrud nevner at åpningskonserten for ungdommer under Bodø2024 ble utsolgt på timer. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fikk kritikk for programslipp under radaren

Dagfinrud var selv på plass hos NRK for å fortelle om programslippet fredag.

Da måtte han svare på at de kun la ut programmet på nett.

Kanskje får dette kritikerne til å stilne?

– Det som fikk litt kritikk for å være et programslipp under radaren, viser seg å vise hva konseptet og statusen kan bety.

Det var full jubel i 2019 da Bodø ble valgt som europeisk kulturhovedstad. Foto: Per Inge Johnsen / Bodø kommune

Han legger til:

– Dette er egentlig før begynnelsen, selv om det er fristende å si at dette er begynnelsen.