Følger nøye med Ekspander/minimer faktaboks Statens vegvesen følger nøye med på utviklingen gjennom trafikkdøgnet og oppdaterer på 175.no

De har et tett samarbeid med varsom.no og NRK Trafikkradioen

Om du opplever noe i trafikken andre bør vite om kan du ringe Statens vegvesen på 175 eller NRK Trafikk på 80099999

Varsom.no varsler om betydelig snøskredfare i store deler av landet.

Blant annet er det faregrad tre, gult nivå i deler av Troms, Nordland og Vestlandet i dag og i morgen.

– Det betyr at det er ustabile forhold, og at man må være svært forsiktig i skredterreng, sier vaktleder i snøskredvarslinga, Emma Julseth Barfod.

I området rundt Svartisen er det varslet faregrad fire, rødt nivå, natt til onsdag.

– Faregrad 4 er stor snøskredfare, og da forventer vi at det går en del naturlige utløste store skred, sier Barfod.

På Vestlandet har skred gjort at fylkesvei 55 mellom Høyanger og Balestrand ble midlertidig stengt.

Varslingen fungerer som en advarsel, som betyr at det ikke alltid er slik at været slår til som det er meldt.

– Det kommer veldig av på hvor mye snø som faktisk kommer, og hvor mye vind som også slår til, sier vaktlederen.

Hun peker på at kombinasjonen av mye snø og sterk vind fører til økt skredfare.

– Vær oppmerksom

– Faregrad fire er det ganske tydelig at da forventer vi store naturlige utløste skred, og at det er svært ustabile forhold.

I faregrad tre er det som regel mindre sjanse for naturlige utløste skred, men da er det snakk om at en ytre kraft påvirker skredet. Som for eksempel en skigåer.

Men det kan også være høy faregrad tre, og da står det et lite utropstegn ved siden av varslingen.

– Der det står faregrad tre med utropstegn, er det en høy faregrad tre, hvor vi forventer at det kan gå naturlig utløst skred, sier Barfod.

Dette varselet står blant annet ved siden av varselet for Tromsø, Lofoten og Vesterålen, Romsdal og Salten.

– Unngå skredterreng

Nå i juleferien har mange tatt turen til fjells og Barfod i varsom.no oppfordrer folk til å holde seg oppdatert.

Varsom har en klar oppfordring til fjellgåere.

– Folk må være oppmerksom på at det er ustabile forhold i fjellet, og at det er lurt å unngå skredterreng når det er høy skredfare.

Der det er fare for naturlig utløste skred, kan det også være fare for skred over veier.

– Det er et godt råd å lese varslet å se hva som er skredproblemet, og hvilke områder som er mest utsatt.

Men du kan altså gå skiturer selv om det er skredfare.

– Det er jo alltid mulig å være på tur så lenge man unngår skredterreng. Skredterreng er terreng som er 30 grader og brattere.

Men det er også viktig å passe på utløpsområder for skred, altså holde god avstand til bratte sider.