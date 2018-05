Mener flere kvinner burde få trene herrelag

NRK skrev tidligere denne uka om Pedersen som danket ut profilerte, mannlige utfordrere og blir trener for Sortland ILs herrelag.

I dag, lørdag, hadde hun sin første kamp som trener for 3. divisjonslaget.

– Nå handler det om å få opp selvtilliten til spillerne. Ingen skal være redde for å feile. Det viktigste er ikke seier i dag, men å spille bra fotball, sa nytreneren, bare minutter før avspark.

– På tide med flere kvinner

Pedersen mener det er på høy tid at flere kvinner får lede. Hun medgir at det har vært en del oppstyr siden nyhetene om henne som trener ble kjent og at hun har følt litt på presset.

– På en måte er det bra med oppstyr, for det viser at det er på tide at det kommer flere kvinner inn på trenersida. Det finnes mange der ute med god kompetanse.

– Hva kan være forklaringa på at det finnes så få kvinnelige trenere?

– Miljøet er mannsdominert og litt macho. Man møter jo en del fordommer fra ganske mange, medgir den nybakte fotballtreneren.

Herrelaget på Sortland har tapt de tre siste kampene og ligger nederst på tabellen i 3. divisjon. Nå gjelder det som aldri før. Selv måtte nytreneren til Sortland gå noen runder med seg sjøl før hun sa ja til herrelaget.

– Jeg tvilte ikke på om jeg hadde lyst, men om jeg var klar for det. Det blir lagt merke til, og på den måten føler man kanskje litt på presset.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Mye oppmerksomhet

Styreleder i Sortland IL, Mats André Aas, forteller at de ikke tenkte noe særlig på hvilket kjønn den nye treneren skulle ha i forkant av ansettelsen.

Styreleder Mats Andre Aas i Sortland IL er spent på den nye treneren. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Julie har fått jobben på grunn av de tingene hun sa til oss på intervju. Vi har hatt flere møter med henne og snakket fotball med henne – og hun overbeviste oss fullstendig, sier han.

Saken om at ei dame er trener for herrefotball i Vesterålen har fått mye oppmerksomhet – både i lokal og nasjonal presse.

– Det er positivt med oppmerksomhet, men jeg synes det er leit at likestillingen ikke har kommet lenger. Jeg er helt enig med Julie; det er på høy tid at kvinner i 2018 også skal kunne trene herrelag i Norge.

Styrelederen opplyser at Pedersen er den tredje kvinnelige treneren på slikt nivå. Han tror imidlertid at debattene rundt temaet har hatt mye å si for folks bevissthet.

– Det er klart at Heimebane på NRK har spilt inn, og ikke minst at det har vært en debatt om damers rolle i herrefotball.

I NRK-serien «Heimebane» spiller Ane Dahl Torp Norges første kvinnelige trener i Eliteserien – som trener for det fiktive laget «Varg IL» i Ulsteinvik. Foto: Sjur Aarthun / NRK