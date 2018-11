Allerede i september i år erfarte NRK at Narvik blir innstilt som Norges VM-kandidat.

Søndag slår også avisen Nordlys fast at Narvik allerede har vunnet kampen mot Lillehammer om å bli norsk kandidat til VM i 2027.

Dermed ligger det an til at nasjonalanlegget på Hafjell og Kvitfjell vrakes.

Ettersom Trondheim søker om å få tildelt ski-VM i 2025, vil en norsk alpin-søknad gjelde for 2027.

Åpent møte på Ullevaal

Ordfører Rune Edvardsen (th) og Norges Skiforbunds arrangementssjef Terje Lund, med Narvikfjellet i bakgrunnen i forbindelse med NM i 2016. Foto: Pressefoto

Det er en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Skiforbund som har vurdert de mulige norske kandidaturene til å være VM-vert i 2027. Mandag ettermiddag har Skiforbundet invitert media til et åpent møte i forbundets lokaler på Ullevaal. Her vil en arbeidsgruppa legge fram sin innstilling. Det meste tyder på at de vil anbefale Narvik.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen og styremedlem i Alpin VM 2025 AS, Knut-Eirik Dybdal skal være til stede på møtet på Ullevaal.

Edvardsen legger ikke skjul på at han gleder seg til morgendagen.

– Jeg vet ikke om Narvik blir norsk søkerkandidat. Oppslagene i media er foreløpig bare spekulasjoner. Men en ting er sikkert. De neste dagene blir ulidelig spennende. Så spennende har det ikke vært i Narvik på mange år, sier han til NRK.

Rapporten som legges fra i morgen, skal behandles av styret i Skiforbundet 19. november.

– Først da får vi det endelige svaret på om Skiforbundet går inn for Narvik, sier Edvardsen.

Narviks «x-faktor»

VMI NARVIK?: 19. november avgjør Norges Skiforbund om Narvik eller Hafjell/Kvitfjell blir Norges kandidat til å arrangere alpin-VM i 2027. Foto: Jan-Arne Pettersen

I mars 2017 ble NM i alpint arrangert i Narvik. Veien til et VM går gjennom slike arrangement. Forrige gang Norge arrangerte VM i alpint var under OL i Oslo i 1952, da OL-grenene i alpint også hadde VM-status.

– Narvik har gode tradisjoner for å arrangere fine konkurranser, har Kjetil André Aamodt tidligere uttalt til NRK. Han har deltatt i mange konkurranser i Narvik, blant annet NM.

Han mener Narvik har en «x-faktor» som Hafjell/Kvitfjell ikke har.

– Det er et enormt engasjement i lokalmiljøet, og de har en skikkelig by i bunnen av bakken, litt likt St. Moritz og St. Anton, som har hatt VM tidligere. Narvik er et veldig godt alternativ til å arrangere et internasjonalt mesterskap, uttalte den tidligere VM- og OL-vinneren tidligere i høst.

Han ser for seg gode tv-bilder fra den spektakulære arenaen, noe som er viktig for FIS.

Får Arctic Race-finale?

2019-utgaven av sykkelrittet Arctic Race of Norway kommer til å gå i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, og trolig avsluttes i Narvik. Her fra etappen Evenskjær-Setermoen. Foto: Arctic Race

Det er ikke bare Alpin-VM som gjør neste uke spennende for Narvik. Etappene for Arctic Race of Norway skulle være hemmelige fram til tirsdag, men allerede søndag lekket Nordlys hvor sykkelrittet skal finne sted neste år.

2019-utgaven av sykkelrittet Arctic Race of Norway kommer til å gå i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, og trolig avsluttes i Narvik.

Nordlys er offisiell mediepartner til Arctic Race of Norway, så det er grunn til å feste lit til avsløringen.

– Det endelige svaret kommer under konferansen Agenda Nord-Norge i Svolvær. Det er spennende tider for en ordfører, konstaterer Rune Edvardsen.