Søndag sporet 38 av 68 vogner fra LKABs jernmalmstog av nær Gällivare i Nord-Sverige.

Toget var på vei fra malmgruvene i Malmberget til Narvik. Derfra skulle malmen etter planen fraktes videre på båt og ut i den store verden.

Men nå står det flere malmskip i Narvik havn uten last, skriver SVT.

Ifølge logistikksjef Jan Lundgren i LKAB vil gruveselskapet tape 14 millioner kroner for hvert døgn togtafikken står stille.

Selskapet risikerer også en utgift på 50-60 millioner kroner for å erstatte de ødelagte vognene. I tillegg kan det koste minst like mye å reparere selve sporet, skriver SVT.

Spørsmålet er imidlertid om det er det svenske Trafikverket eller LKABs egen feil at toget sporet av. Svaret på det spørsmål avgjør også hvem som får regningen.

Men det er ikke bare for LKAB at avsporingen har skapt problemer.

Akkurat nå går det ikke tog lenger nord enn Gällivare, og dermed er det stopp for all varetransport på jernbanen via Sverige og over til Narvik.

Flere hinder i veien for posten

Det får konsekvenser for blant annet Posten, forklarer distriktssjef i Posten, Karl Henrik Karlsen til NRK.

Pakker og gods for posten går normalt på jernbane. Nå må de hente post fra Fauske og Mo i Rana med bil.

– Nå må folk påregne opp til to dager forsinkelse, sier distriktssjefen.

Postens leveranse av pakker vil bli forsinket med opptil to dager frem til togsituasjonen er løst. Brev vil derimot ikke bli påvirket da dette blir frakta på fly. Foto: Erland Knudsen / NRK

Men det spøker for ytterligere forsinkelser for Posten, som nå må fraktes på vei.

Tre tunneler på Hamarøy, er stengt i perioder på grunn av vedlikehold. Da rekker de ofte ikke de siste fergene videre.

Det er også vedlikehold på fergeleiet Drag-Kjøpsvik. Da er det bare ett fergeleie de kan bruke. Nå er det meldt mye vind fremover.

Da frykter Karlsen at det ikke blir en eneste ferge som går.

– Det er vesentlig dyrere å hente posten med bil fra Narvik til Fauske eller Mo i Rana enn å bare reise til Bjerke. I tillegg har vi alle pakkene som skal til Tromsø eller Alta, sier distriktssjefen.

Foreløpig plan for å få toglinja opp og gå igjen er 16. november.

– Det jobbes hektisk alle timere av døgnet for å finne måter å løse denne transporten på, sier Karlsen.

Rema prioriterer tobakk og medisiner

Også Rema blir påvirket av togulykka, bekrefter sjef ved Rema Distribusjon i Narvik, Henric Dahlström.

– Det blir store kostnader for oss, sier han til NRK.

Ifølge Dahlström får de 95 prosent av varene sine levert med tog. Fra Rema-lageret i Narvik distribueres varene videre til alle Rema-butikker nord for Saltfjellet. Fra Øksnes i sør til Kirkenes i nord.

38 av i alt 68 vogner sporet av nær Gällivare i Nord-Sverige denne søndagen. Det er et problem for bant annet Rema 1000. Foto: LKAB

Da toget sporet av i helgen måtte de hente varene i den nordsvenske byen Luleå. Det er 520 kilometer unna og tar omtrent syv timer å kjøre en vei.

Og Nordlandsbanen kan ikke frakte alt.

Derfor må de sette mange flere lastebilsjåfører i sving nå.

– Det er ikke bare bare å hoste opp nok lastebilsjåfører. Hvis det fortsetter i lenger tid vil det gå ut over kjøre og ventetid. Det setter sine begrensinger til slutt. Da trenger vi ennå mer folk og ennå mer materiell, sier Dahlström.

Likevel mener han at det ikke kommer til å gå ut over matleveransen. På lageret har de nok mat på lager for noen uker til.

– Jeg er ikke bekrymra for at det går tomt, men det kan bli sene leveranser. Nå må vi prioritere det viktigste – for oss er det tobakk og medisin som kommer fra et sentrallager i Oslo.

Nå planlegger de fra dag til dag. Onsdag kunne de hente gods fra Fauske og tirsdag måtte de helt ned til Mo i Rana med lastebilene sine.

Kjersti Solberg Ofstad sier at de gikk over fra bane til vei i grevens tid. Bare seks dager før togulykken. Derfor vil de ikke ha problemer med leveransen fremover. Foto: Apotek 1

Men noen er heldige og blir ikke påvirket av togavsporinga. Apotekkjeden Apotek 1 har akkurat kuttet ut togtransport.

– Vi har brukt jernbanen opp gjennom Nord-Sverige i alle år, men fra 1. november i år flyttet vi all transport over på bil, sier Kjersti Solberg Ofstad, som er kommunikasjonssjef i Apotek 1.

Årsaken er at de mener leveransen på bane har vært for ustabil.

– Vi er avhengig av at leveransen kommer fram i tide. Det følte vi ikkje at vi kunne stole på med tog lenger og gjekk derfor over til transport på vei, sier Ofstad og legger til:

– Den avgjørelsen var veldig heldig for oss akkurat nå.