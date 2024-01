– Kundeinformasjonen ute i går var rett og slett ikke god nok, sier kommunikasjonssjef i Ruter Cathrine Myhren-Haugen.

Onsdag lavet snøen ned på store deler av Østlandet.

Passasjerer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fikk en tung dag.

All busstrafikk i Oslo og Bærum ble innstilt i flere timer. Folk ventet på busser og T-baner som ikke kom.

På dager som dette ber Ruter de reisende om å sjekke informasjon på tavler på holdeplassene og i Ruter-appen.

Problemet denne onsdagen var at folk fikk feil informasjon.

Flere av de reisende måtte vente lenge på trikken onsdag. Informasjonen om T-bane- og bussavganger de reisende fikk var feil. Foto: NTB

Avganger som så innstilt ut, gikk. Avganger som så ut som de gikk, var innstilt.

– Jeg forstår veldig godt frustrasjonen til folk som står og venter på en buss som ikke kommer, og jeg vil si unnskyld til de reisende for det, sier Myhren-Haugen.

– Helt håpløst

Ruter har egne sanntidssystemer for T-bane og buss.

Dette er datasystemer som viser når busser og T-baner skal gå.

Kommunikasjonssjef i Ruter Cathrine Myhren-Haugen sier unnskyld til kundene etter gårsdagens kaos. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Onsdag var en spesiell dag med svært mange innstilte avganger og forsinkelser.

– Det er helt håpløst at det skjer på en dag som i går hvor vi henviser til informasjon i appen og på holdeplasser hvor folk står og er fortvilte over at de ikke kommer hjem.

– Da forstår jeg veldig godt at dette blir en ekstra frustrasjon at vi feilinformerer, sier kommunikasjonssjefen.

Alarmberedskap

Ruter har nå funnet en stor del av problemet.

– Det handler blant annet om hvordan data blir behandlet mellom bussene og T-baner og våre servere som igjen gir feilinformasjon ut til kundene, sier Myhren-Haugen.

Og problemet er ikke helt nytt.

– Vi har hatt utfordringer også tidligere i vinter med for dårlig sanntidsinformasjon.

IT-avdelingen i Ruter er satt i alarmberedskap for å rette feilen.

– Når det gjelder sanntidsinformasjon totalt sett så jobber vi også på lengre sikt med å forbedre dette slik at det blir enda mer forutsigbart for kundene våre.

På sikt skal de skifte ut et eldre system.

– Ikke friskmeldt

Ruter har fått mange klager fra de reisende om feil informasjon i går.

Og kommunikasjonssjefen sier de ikke er friskmeldt ennå når det gjelder god informasjon til kundene.

Når kan de reisende stole på at informasjonen på skjermer eller i appen er korrekt?

– Det vil kunne være feil i sanntidsinformasjonen også fremover, dessverre.

– Særdeles vanskelig

Også togpassasjerer ble hardt rammet i snøværet onsdag.

Mange avganger ble innstilt og på et tidspunkt var alle linjer på Østlandet stengt.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i togselskapet Vy, sier det var veldig vanskelig å gi informasjon til de reisende i snøkaoset.

– Det folk egentlig trenger svar på, er når dette kan løses, hvor lenge må vi vente, når kan jeg ta tog hjem og så videre.

Selv om Vy varslet togpassasjerer på nettsidene sine og i appen, forstår Lundeby godt at reisende kan oppleve det som mangelfull informasjon på en slik dag.

Kommunikasjonssjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby sier det var vanskelig å få informasjon ut til kundene i går. Foto: Vy

Han forteller at det var vanskelig å gi et estimat på når situasjonen kunne løses.

Det var ingen prognoser på noen åpning av disse banestrekningene.

Vy har fått 200 henvendelser fra kunder etter gårsdags kaosdag.

– Alt fra krav om prisavslag til refusjon av taxiutgifter. Det kan være klager på informasjon, eller det kan rett og slett være at man ønsker å komme med tips og forbedringer, sier Lundeby.

Venter dere et ras av henvendelser de nærmeste dagene?

– Vi forventer at mengden vokser gradvis i dagene som kommer, og det er ikke annet enn å forvente.