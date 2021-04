– Det er jo et paradoks. At man utbedrer E6 på begge sider av Saltfjellet, men ikke gjør noe med veien over selve fjellet, som er problemet i seg selv.

Det sier styreleder Martin Grønnslett i Samferdselsforum Nord.

Sammen jobber de for å samle politikere og næringsliv i Nord-Norge om felles prioriteringer innen samferdsel.

Martin Grønnslett, styreleder i Samferdselsforum Nord. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I fjor vinter var veien stengt eller hadde kolonnekjøring 141 ganger, viser tall fra Statens vegvesen.

Flere sjåfører opplevde å stå mer enn et døgn, mens de ventet på at veien skulle åpne, med vogntog full av fersk sjømat og andre varer.

– Godset som står på bilene forringes i verdi for hver time bilene står på feil side av fjellet. Skal vi fortsette å utvikle Nord-Norge som landsdel, da må vi sørge for at vi har gode transportårer inn og ut, sier Grønnslett.

Drysser milliarder over Nord-Norge

Det mangler imidlertid ikke på planer om nye veier, havner, flyplasser og jernbaneløsninger i nord.

Mange av dem har også fått plass i regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan.

I februar ble det klart at regjeringen blant annet vil bruke nesten 10 milliarder kroner på ny E6 i Sørfold i Nordland. Videre vil KrF, Høyre og Venstre bruke 3,1 milliarder på å flytte flyplassen i Bodø, 1,8 milliarder kroner til ny flyplass i Rana og fem milliarder på Hålogalandsveien på E10.

– Er det lov å juble uhemmet?, var kommentaren fra Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen (Sp) da han fikk høre om planene for ny E6 gjennom kommunen.

Samferdselsforum Nord er glad for alle prosjektene i nord som får støtte, men mener likevel landsdelen er avhengig av mer.

De jobber blant annet for prosjektet «Åpne vinterveier E10/E6», hvor målet er å få utbedret E6 over Saltfjellet, E10 over Bjørnfjell i Narvik og E6 over Sennalandet i Troms og Finnmark.

En rapport de fikk utarbeidet i fjor viser at forsinkelser på veier har ført til milliontap for sjømat-eksportører i Nord-Norge.

Ifølge analysebyrået Menon Economics, som har laget rapporten, vil disse prosjektene gå fra å være svært ulønnsomme til lønnsomme på grunn av mindre forsinket sjømat.

– Vi i Nord-Norge kommer ikke så godt ut når det gjelder antall hoder, men tar du med det som transporteres på veiene er det store verdier, og vi ser for oss en ganske stor økning i Nord-Norge, sier Grønslett.

Flere sjåfører opplever å stå lenge og vente på at Saltfjellet skal åpne. Foto: Frank Nygård / NRK

Frp: – Må mer penger på bordet

Regjeringen er avhengig av hjelp på Stortinget om de skal få gjennomført NTP, siden Høyre, KrF og Venstre ikke har flertall alene.

– Vi setter vår lit til Frp nå, og håper de kan være på ballen her og påvirke, sier Grønnslett.

Transportpolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud sier partiet er i gang med å vurdere hvilke veiprosjekter de ønsker å prioritere, foran forhandlingene om NTP.

– Det som er sikkert er at NTP kommer ikke til å se ut som forslaget til regjeringen gjør nå, når vi kommer til behandlingen på Stortinget i juni, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson i Frp. Foto: Nils Skumsvoll

Han mener Solberg-regjeringen bruker mer penger på samferdsel nå, enn da Frp var en del av samarbeidet, når prisstigningen er trukket ifra.

– Vi skal ha noen runder med alle våre fylkespartier, men dette med åpne fjelloverganger er veldig viktig.

Hoksrud får klar tilbakemelding fra fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland, som mener opprusting av vinterveier over norske fjell må på plass. Lokallagene i Nordland Frp gjennomfører sitt møte for å diskutere NTP søndag.

– Det er ikke en situasjon vi kan akseptere, det må penger på bordet som gjør at man kan klare å få oppgradert disse fjellovergangene.

Ser bort fra samfunnsøkonomi

Totalt vil regjeringen bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet sier det har vært vanskelig å prioritere hva som skulle komme med i forslaget til plan.

– Nord-Norge har fått en stor del av den nasjonale potten, og disse veiene det er snakk om på fjellovergangene, er gode prosjekter.

Noresjø bekrefter at de har mottatt tall som viser at «Åpne vinterveier E10/E6» er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Likevel har regjeringen valgt fjellovergangene bort, for å få pengene til å rekke til flere andre tiltak, sier hun.

– Vi nok har lagt på mer vekt på å få på plass nye veier over hele landet. Skulle vi ha lagt større vekt på samfunnsøkonomi, så hadde det blitt mindre penger samlet sett til Distrikts-Norge.

Etter planen skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033 i juni.