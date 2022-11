Det er gitt politiske føringar for kva eit marint vern skal vere. Det er blant anna ei føring om at all aktivitet som går føre seg i verneområdet på vernetidspunktet skal kunne fortsette også etter vernevedtaket, men at det skal vere forbod mot nye tiltak som kan vere til skade for verneverdiar.

Det gjer at dei marine verneområda hovudsakleg er eit vern mot store nye irreversible inngrep, som til dømes utfyllingar, bygging av anlegg på sjøbotn, mudring, dumping, forureining, tidevantskraftanlegg, vindmølleparkar, oljeboring og undersjøisk gruvedrift.