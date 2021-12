– Er det sånn at det private skal gå inn å finansiere offentlig akuttberedskap? Jeg syns det er ganske alvorlig, men jeg er glad for at de stiller opp for pasientene.

Det sier Jon Harr som er avdelingslege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik.

Under pandemien ble nemlig avdelingen for bruddskader i Narvik utvidet med døgnvakt og helgevakt, et tilbud som fagfolkene mener det er stort behov for.

Før 2020 ble mange pasientene med bruddskader sendt til nabobyen Harstad i sykebil. En tur som tar cirka to timer på vinterglatte veier.

Det er denne ordningen UNN nå skal tilbake til.

Det får fagfolk til å reagere, og næringslivet til å bla opp.

Fakta om saken: Ekspandér faktaboks Fra 2016 har UNN Narvik hatt en ortopedisk vaktordning frem til klokken 19.00 mandag til torsdag alle hverdager.

Utenfor dette tidsrommet har pasienter blitt nødt til sendes til Harstad eller Tromsø for å operere benbrudd.

I mars 2020 ble det innført en midlertidig ortopedisk døgnberedskap ved UNN Narvik.

Det ble gjort av smittevernhensyn. Slik at man skulle unngå å overføre pasienter mellom UNNs avdelinger i Harstad og Tromsø.

Ordningen ble finansiert med ekstraordinære bevilgninger fra regjeringen som kom i begynnelsen av pandemien.

Våren 2021 besluttet styret i UNN at alle koronatiltak skulle avvikles på grunn av frafall av de ekstraordinære bevilgningene. Dette inkluderer også heldøgns vaktordning innen ortopedi. Kilde: Dagens Medisin, Fremover, NRK

Skal avgjøres i løpet av våren

– Jeg tenker at igjen så er det de eldre, de med den svakeste helsa og skjøreste stemmen som må ut på landeveien, sier overlege Jon Harr.

Han reagerer sterkt på at tilbudet ikke forlenges.

Jon Harr er avdelingslege ved UNN Narvik. Foto: Frida Brembo

– Jeg har alltid vært stolt av å være ansatt i UNN, men i dag, på vegne av pasientene, føler jeg bare skam.

Ny beredskap skal avgjøres i løpet av våren. Det private næringslivet i Narvik har dermed bestemt seg for å bidra til å bevare ortopedisk post i Narvik.

Det skal være snakk om et par hundre tusen kroner.

Sponser sykehuset

– Dette er for viktig. Og næringslivet i Narvik er bekymret for fagkompetansen ved sykehuset. Det er vi nødt til å ha på plass.

Det mener Svein Erik Kristiansen, direktør for Narvikregionens næringsforening.

– Vi er en region som står foran en rivende utvikling, og det å redusere et tilbud, og i verste fall miste kompetente fagpersoner på sykehuset, det er næringslivet redd for.

Han mener det er et paradoks at det private næringslivet må dekke offentlig akuttberedskap.

– Men vi er så bekymret for dette, og jeg har fått så mange henvendelser om at næringslivet stiller opp. Og da stiller vi opp med de pengene som UNN ikke kan finne i sitt budsjett.

Han forteller at initiativet kommer fra store bedriftseiere i Narvik med mange ansatte, men går ikke ut med navn på bedriftene som har bidratt i dugnaden.

Ikke penger i budsjettet

Styrelederen i UNN, Roald Linaker, forteller at de ikke har penger i budsjettet til å drifte ortopedisk post videre, da de har mottatt eksterne midler for å drifte posten i Narvik de siste årene.

Roald Linaker roser tiltaket fra næringslivet i Narvik. Foto: Vilma Taubo / NRK

– Det handler om økonomi i første omgang. Vi har ikke penger per i dag til å finansiere tiltak som vi har fått ekstern finansiering på.

Han roser tiltaket til næringslivet.

– Jeg tenker det er et prisverdig tiltak i en sak som engasjerer svært mange. Jeg har bare hørt dette via NRK, så jeg vil ikke gi flere kommentarer før jeg har sett en formell henvendelse fra foreningen, sånn at jeg kan få sett på alle detaljene sammen med administrasjonen.

Sendt spørsmål til Stortinget

Mona Fagerås (SV) har stilt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) spørsmål i Stortinget om saken.

Foto: Bjorn ER Lunde

«Vil statsråden følge dette opp, sikre at det blir ortopedisk akuttberedskap ved UNN Narvik, slik at eldre med lårbeinsbrudd- eller hoftebrud slipper lange og anstrengende turer til Harstad, slik tidligere helseminister bent Høye forsikret?»

Svaret fra statsråd Kjerkol er ennå ikke publisert.