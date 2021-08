Protest-oppsigelsene kom etter kommunens ambulansetjeneste ble tvunget tilbake til «hjemmekontor».

De skal ikke lenger få sitte på stasjon sammen.

– Vi mener det er uforsvarlig. Det kan gå utover liv og helse, sier ambulansepersonell Mona Rist Nystad.

Det er store avstander i Steigen kommune i Nordland. Det kan være opptil 30 kilometer mellom to ansatte på vakt.

Men de to på vakt har bare én ambulansebil på deling.

– Det kan bety at vi i verste fall må vente på hverandre i over en halvtime.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

FV: Marte Dahl Olsen, vikar: Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad. Foto: Privat

Mener det er uforsvarlig

– Etter å ha jobbet i snart ett og et halvt år i denne ordningen, ser vi hvor dårlig ordningen vi hadde tidligere var.

Under koronapandemien har troppen vært samlet på én stasjon i midten av kommunen.

Det skal det nå bli slutt på.

Nystad har jobbet som ambulansepersonell siden 2001. Hun er godt kjent med den tidligere ordningen med hjemmevakt.

– La oss si at det skjer noe i mitt nabolag, men at min makker har ambulansen. Hvis jeg velger å rykke ut, kan jeg risikere å være alene med en kritisk syk pasient. Det kan ta opptil 30 minutter før makkeren kommer med utstyret.

Hun sier hun ofte har følt seg hjelpeløs på jobb. Nystad mener situasjonen er uholdbar.

– Da står jeg der med tomme hender, da. Den følelsen og det ansvaret, og det å gå inn i en situasjon som jeg ikke vet hva er for noe, mener jeg er uforsvarlig.

Maria Lillegraven er vikar, og kommer også til å si opp hvis tiltaket blir iverksatt. Her sammen med Mona Nystad. Foto: Privat

Utfordrende å holde responstid

Stortinget vedtok tidligere i år at det skal innføres krav til responstid for ambulanser.

Det skal ikke ta mer enn 25 minutter før ambulansen når frem i distriktene.

For å opprettholde responstiden i Steigen stilles det dermed krav til hvor de ansatte kan bo. De kan ikke bo med for stor avstand til hverandre.

Hvis noen blir syke, settes systemet på prøve.

– Steigen kommune er stor i geografisk utstrekking. Det er derfor utfordrende å bemanne ambulansene slik at responstiden opprettholdes, sier Mona Nystad.

Ved å samle alle på en stasjon i midten av kommunen, slapp de denne problemstillingen.

Får støtte av Arbeiderpartiet

– Det er uholdbart at over halvparten av ambulansearbeiderne har sagt opp jobbene sine. Det sier andrekandidat for Arbeiderpartiet i Nordland, Mona Nilsen.

Hun mener hendelsen i Steigen er et symptom på at helsetjenestene i distriktene oftere rammes av uforsvarlige kutt.

Mona Nilsen er andrekandidat for Arbeiderpartiet i Nordland. Foto: Christina Norum

– Signalet kan knapt være tydeligere. Ordning med hjemmevakt er utdatert, sier hun.

Hun forteller at det haster å få på plass en løsning, Nilsen mener regjeringen har skyld i at helsetjenestene i distriktene ikke prioriteres.

– At det må gå så langt at Stortinget må vedta at regjeringen skal få dette på plass, er ille.

Nordlandssykehuset ser etter nye ansatte

– Vi har mottatt oppsigelsene fra ansatte i Steigen. Vi synes det er utfordrende at vi mister kvalifisert arbeidskraft i en så viktig tjeneste for befolkningen.

Det sier Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset.

– Vakt på stasjon med ekstra bemanning var en ordning som ble etablert som en del av pandemiberedskapen i Nordlandssykehuset.

Fredag 21. august ble beredskapen avviklet.

– Dette er bakgrunnen for at ordningen nå avvikles i Steigen, som i andre områder av ambulansetjenesten.

Roger Kristensen er en av dem som har levert sin oppsigelse. Foto: Privat

Angelsen forteller at sykehuset nå er nødt til å utrede hvordan ambulansepersonellet skal organiseres i en normaltilstand.

– Det er utredningen og styrets beslutning som vil konkludere hvilken ordning som skal gjelde fremover for Steigen. På linje med øvrige ambulanseområder.

I mellomtiden ser de etter nye ansatte.

– Vi vil iverksette et aktivt rekrutteringsarbeid for området Steigen og Hamarøy. Dette for å rekruttere nye ansatte til tjenesten i området som helhet. Arbeidstakerne har oppsigelsestider, dette gir oss noe tid til å rekruttere og etablere løsninger.