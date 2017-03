Legar slår alarm om antibiotikabruk i kommunane

– Somme gongar anar me ikkje kva som feilar pasienten, seier Hans Erling Simonsen, overlege ved Nordlandssjukehuset.

To legar ved Nordlandssjukehuset sendte i februar bekymringsmelding til Helsetilsynet. Dei får førespurnadar og pasientar frå kommunane som har fått brei antibiotikabehandling, utan at kommunehelsetenesta har sikra dyrkingsprøvar av pasientane.

Dette gjer til at sjukehuset ikkje greier å dyrke fram bakteriar for å vite kva infeksjon som plagar dei sjuke.

I verste fall kan dette føre til både mindre effektiv antibiotika og at pasientar får dårlig tilpassa behandling.

– Uforsiktig bruk av breispektra instravenøs antibiotikabehandling kan óg føre til meir resistente bakteriar. Det me verkeleg er redd for, er at dei sterkaste medisinane skal verte nyttelause, seier Simonsen.

Enkelt forklart Ekspandér faktaboks Om ein person vert alvorleg sjuk, og ein trur det er ein infeksjon, kan kommunen velje å behandle pasienten i sine KAD-plassar.

Der blir dei ofte gitt breispektera antibiotikamedisinar, til dømes Cefuroxim, som er eit svært effektiv antibiotika. Dette er ein svært sterk medisin som sjukehusa sjølve forsøkjer å late vere å bruke. Det er ein siste mur ein ikkje ynskjer skal falle.

Om pasienten likevel må leggjast inn på sjukehus, slit legane med å dyrke fram bakteriane i blodet, fordi antibiotikumet gjer bakteriane sårbare.

Slik veit ein ikkje kva som feilar pasienten, og heller ikkje korleis dette skal behandlast.

YNSKJER ENDRING: Hans Erling Simonsen meiner ein bør sjå på Samhandlingsreformen på nytt, og om det trengs endringar i krava til antibiotikabruk. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Manglar kompetanse

Samhandlingsreformen, som kom i 2012, påla alle kommunar å ha kommunale akutte døgnplassar (KAD) frå 2016. Desse plassane gjev kommunar moglegheit til å behandle mindre alvorlege sjukdomar for å senke talet på innleggingar. Dei har også lov til å gje antibiotika intravenøst, og det er dette som uroar legane.

KAN IKKJE TA SLIKE: Det er slike bakteriekulturar kommunehelsetenesta ikkje kan ta i dag, grunna mangel på komepanse. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Etter at dette vart innført, ser me at det kjem fleire pasientar til sjukehuset som har blitt behandla med breispektera antibiotika, seier Simonsen.

Legane ynskjer at kommunalhelsetenesta skal vere i stand til å ta relevande prøvar, mellom anna blodkultur. Desse kan dyrkast ved eit mikrobiologisk labratorium, slik at sjukehuset kan finne ut kva bakteriar som er årsaka til sjukdomen. Då kan dei gje målretta og god behandling.

– Det er viktig at me får desse prøvane, slik at me faktisk veit kva me behandlar, seier Sandra Åsheim, overlege ved Nordlandssjukehuset.

For å ta dyrkingsprøvar, treng ein utstyr for å ta prøvar av blodkultur, kompetanse og moglegheit til å frakte prøvane raskt til sjukehuset.

KOMPLISERT: Sandra Åsheim forklarer at å ta blodkulturprøvar ikkje er mogleg for kommunane i dag. Her syner ho kvar dei oppbevarar og dyrkar bakteriane frå pasientar. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Eit stort ansvar

SER NASJONALT PROBLEM: Morten Lindbæk ser alvorleg på antibiotikabruk i kommunen, og tek med seg meldinga frå Nordlandssjukehuset vidare i sin organisasjon. Foto: Camilla Veka/NRK

– Krevjast det behandling med det same, må ein starte med breispektera antibiotika, for då kan det stå om å redde liv, seier Morten Lindbæk, leiar for Antibiotikasenteret og professor i ålmennmedisin.

Antibiotikasenteret for primærmedisin er eit nasjonalt kompetansesenter som fremjar avgrensa bruk av medisinen for å bremse antibiotikaresistens.

Lindbæk meiner kommunen bør ha moglegheit til å bruke den kraftige antibiotikaen, men at dei bør få kompetanse, oppfylging og retningslinjer.

– Me føl retningslinjene

– Bodø kommune føl dei retningslinjene me har fått, seier Anne-Mari Haugen (Ap), leiar i Helsekomiteen i Bodø kommune.

Ho sit inne på eit lite rom ved Sølvsuper helsesenter i Bodø, som er ein av dei seks KAD-plassane kommunen driv ved sjukeheimen. Kravet til å ha desse døgerplassane trødde i kraft i 2016, men Sølvsuper har drifta KAD sidan 2013.

FØL REGLANE: Bodø kommune føl retningslinjene dei har, men understrekjer at dei ynskjer endring. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Me tykkjer det er flott at dei set fokus på Samhandlingsreforma og ber om avklaringar på ansvarsfordelingar. Dette er noko me ser fram mot å diskutere vidare, seier Haugen.

– Korleis kjem de til å gå vidare med denne saka?

– Det er naturleg at me tek dette opp i Helsekomiteen, og me avventar vidare behandling av saka, og gjer innspel om me vert spurt om det, seier Haugen.

– Kommunane må få midlar som passar til det ansvaret dei tek på seg. Anne-Mari Haugen (Ap), leiar i Helsekomiteen i Bodø kommune.

Det er no Helsetilsynet som skal vurdere saka og eventuelt ta dette vidare til Helsedirektoratet.

SENDER BALLEN VIDARE: Helsedirektoratet si kommunikasjonsavdeling svarar NRK at dei ikkje kommenterer saka før den er behandla av Helsetilsynet. Foto: Skjermbilete / Illustrasjon

NRK har diverre ikkje lukkast i å nå Helsetilsynet.