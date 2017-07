Kun én av ti positive til Andøya-nedleggelse

I undersøkelsen gjort av InFact for NRK Nordland har nordlendinger blitt spurt om deres holdning til nedleggelse av flybasen på Andøya. Kun 13,3 prosent er positive til Stortingets vedtak om å legge ned, mens 63,8 prosent er negative.

Leder i Norges Offisersforbund på Andøya, Stein-Håkon Eilertsen, mener støtten fra nordlendingene viser at de har nådd ut med sitt budskap.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er veldig bra at folk støtter opp. Mange forstår nok nå at vi har jobbet med å få frem fakta. De riktige tallene og det rette grunnlaget må komme på banen, slik at avgjørelsen som blir tatt blir til det beste for forsvaret av Norge, mener Eilertsen.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Høyre, opprinnelig fra Vesterålen men representant for Akershus, mener derimot svarene ikke handler om manglende tillit til Stortingets utregninger, men om manglende kunnskap.

– Det burde vært opplyst at en delt løsning mellom Andenes og Evenes fører til ekstra driftsutgifter på 8,5 milliard kroner, uten at det gir mer operativ effekt. Hadde de som svarte på spørsmålet fått denne opplysningen på forhånd, så er det ikke sikkert at resultatet hadde blitt det samme, mener Elvenes.

– Kan ikke følge lokale interesser

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Høyre, opprinnelig fra Vesterålen men representant for Akershus. Foto: Høyre

Han erkjenner likevel at det alltid vil være usikkerhet knyttet til så store regnestykker, men at dette vil gå være det samme for Evenes og Andøya. Han mener også det er viktig å ha i bakhodet at lokale hensyn ikke kan være førende i forsvarspolitikken.

– Det er naturlig at man lokalt er mot en nedleggelse som berører såpass mange arbeidsplasser. Likevel må vi huske at den nasjonale forsvarspolitikken ikke ensidig kan følge lokale interesser. Da vil det over tid bli en forsvarspolitikk som ikke ivaretar det nasjonale hensynet, fortsetter Elvenes.

Færre negative i Ofoten

Og han får delvis støtte fra undersøkelsen. I Ofoten, hvor Evenes ligger, er de mindre negative. Her har bare 44 prosent svart at de er negative, mens hele 38 prosent er positive til nedleggelse av Andøya og flytting til Evenes.

Eilertsen i Offisersforbundet mener likevel dette viser at også de på Evenes har forstått at det må stilles spørsmålstegn ved Stortingets vedtak.

– Flytting til Evenes vil selvsagt gi gode muligheter for vekst der, men jeg synes det er overraskende mange der også som er imot nedleggelsen. De ser nok galskapen i flyttingen, og at det fort blir dyrt å bygge opp på Evenes, mener Eilertsen.

Andel som er negativ til Stortingets vedtak om å legge ned flybasen på Andøya og å flytte overvåkningsflyene til Evenes (avrundet til nærmeste hele prosent).

«Stortinget har vedtatt nedleggelse av flybasen på Andøya og skal flytte overvåkningsflyene til Evenes. Hva er din holdning til dette vedtaket?»

Fordelt på kjønn Mann Kvinne Total Positiv 16,1 % 10,5 % 13,3 % Negativ 66,2 % 61,3 % 63,8 % Vet ikke 17,7 % 28,1 % 22,9 %

Fordelt på alder 18-29 år 30-44 år 45-64 år +65 år Positiv 23.8% 14.6% 8.1% 12.0% Negativ 42.3% 57.3% 76.3% 68.1% Vet ikke 33.9% 28.2% 15.6% 19.9%

Fordelt på region Ofoten Helgeland Salten Lofoten Vesterålen Positiv 38,0 % 10,3 % 8,9 % 11,0 % 11,2 % Negativ 43,8 % 56,3 % 70,5 % 71,0 % 81,6 % Vet ikke 18,2 % 33,3 % 20,7 % 18,0 % 7,2 %